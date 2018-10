REAGERER: Statsminister Erna Solberg (H) reagerer på Finansavisen-redaktør Trygve Hegnars karakteristikker av KrF-leder Knut Arild Hareide. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Solberg i rette med Hegnars bibelske Hareide-beskrivelse

2018-10-13

Statsminister Erna Solberg (H) reagerer skarpt på måten Finansavisens redaktør Trygve Hegnar karakteriserer KrF-leder Knut Arild Hareide på.

– Hareide misliker sterkt å bli sammenlignet med Judas Iskariot, en av de tolv disiplene til Jesus som til slutt forrådte ham. Men å tvinge gjennom en venstresving og plassere Aps leder Jonas Gahr Støre som statsminister, er et ganske stort svik mot egne velgere og Erna Solberg , skriver Hegnar.

– Det er faktisk et svik mot alle borgerlige velgere, som inntil nylig har utelukket at KrF skulle være et parti i den sosialistiske folden, heter det videre.

Solberg kommenterte lørdag ettermiddag lederartikkelen på sine Facebook -sider.

– Ærlig talt, Trygve Hegnar. Vi løfter ingen debatter ved å bruke denne typen ord som du gjør i din lederartikkel i Finansavisen i dag, skriver hun.

– Også jeg har vært uenig med Knut Arild Hareides beskrivelser av hva vi har fått til sammen. I stedet for å felle regjeringen og styre på SVs nåde, håper jeg de vil forhandle med oss først. Men selv om jeg er skuffet over Knut Arilds anbefaling, må vi unngå å bruke negative kallenavn på hverandre, skriver Solberg.

Hun ønsker i stedet en diskusjon om politiske saker.

Også Venstre-leder Trine Skei Grande reagerer på Hegnars retorikk, som hun mener ikke bidrar til «en opplyst, saklig debatt».

– Dette må man kunne diskutere uten å omtale hverandre med slike karakteristikker, skriver hun på Facebook .

Som kjent pågår det for tiden en heftig dragkamp internt i KrF om hvem partiet skal samarbeide med fremover. Hareide ønsker regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, mens de to nestlederne ønsker å fortsette samarbeidet med Solberg-regjeringen.