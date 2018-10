FÅR UNNSKYLDNING: Magnus (t.h.), Lars Peder (midten), og Arvid (t.v.) Holøyen ble satt under verge mot sin vilje av en lege som aldri hadde møtt dem. Foto: Krister Sørbø

Tolga-ordfører til brødrene: – Unnskyld!

INNENRIKS 2018-10-14T18:37:05Z

Ordfører Ragnhild Aashaug har i kveld gitt en uforbeholden unnskyldning til Arvid, Lars Peder og Magnus Holøyen og deres mor. – Både jeg og guttene følte at vi ble hørt, sier brødrenes mor Liv Melgård.

Publisert: 14.10.18 20:37 Oppdatert: 14.10.18 20:57

– Jeg syns det var veldig bra at hun kom hjem til mamma og sa unnskyld. Det hadde egentlig ingen av oss regnet med, sier Magnus Holøyen til VG.

Det var ordfører Ragnhild Aashaug som sammen med varaordfører Leif Vingelen som kom hjem til familien Holøyen. Møtet varte i over to timer.

– Hun unnskyldte seg for at hun ikke hadde kommet mye før, men hun syns det var en vanskelig sak. Hun sa at det det var mange ting hun måtte fordøye før hun kom til oss. Både hun og varaordføreren kom og ba om unnskyldning på vegne av hele kommunen, fortsetter Magnus.

Arvid fikk opphevet sitt vergemål i februar, og Lars Peder i juni. VG har tidligere beskrevet hvordan Magnus måtte fortsette å kjempe mot vergemålet ingen hadde spurt om han ville ha.

Til tross for at han ikke har diagnosen psykisk utviklingshemming, har Fylkesmannen ment at han er psykisk utviklingshemmet for alt som angår økonomi. Først torsdag i forrige uke ble vergemålet for Magnus Holøyen opphevet, blant annet etter en reportasje på Dagsrevyen .

Beklager sen unnskyldning

Til VG sier ordføreren at hun angrer på at hun ikke sa unnskyld tidligere.

– Denne unnskyldningen skulle ha kommet før og det har jeg beklaget overfor familien også.

Etter møtet hos Holøyen sendte ordføreren i Tolga , Ragnhild Aashaug, en pressemelding hvor hun ber om unnskyldning:

«Etter et møte med de tre brødrene Holøyen og Liv Melgård vil ordfører be om en uforbeholden unnskyldning for at Tolga kommune har bidratt til å sette brødrene i denne situasjonen.»

Ordføreren skriver at hun er opptatt av å ivareta brødrenes rettigheter gjennom en dialog, og at alle parter skal ta lærdom av det som har skjedd.

«I samråd med familien ber jeg om at vi kan gå videre. Alle innbyggere i Tolga skal være akseptert som den de er, og være like mye verdt. Vi må ta vare på hverandre gjennom å snakke med hverandre i stedet for om hverandre», skriver ordføreren i pressemeldingen.

Brødrene Holøyens mor Liv Melgård sier til VG at møtet med ordføreren var oppklarende.

– Både jeg og guttene følte at vi ble hørt, sier hun og legger til:

– Saken er like ille uansett, men ordføreren kan ikke lastes for alt. Vi er enige om at vi ønsker å ha en dialog videre, og den dialogen er i gang. Hun sa at det er begått feil, og at man må finne ut av hva som har skjedd.

Ordfører hevdet hun ikke kunne gi unnskyldning

Etter gjentatte spørsmål fra programleder Ingerid Stenvold i Debatten på NRK i forrige uke, om hvorfor ikke ordføreren kommer med en uforbeholden unnskyldning , svarte hun:

– Jeg kan ikke be om unnskyldning før vi vet hva vi skal be om unnskyldning for, sier hun.

Ordføreren mente granskingen av saken måtte være ferdig før hun eventuelt skulle unnskylde seg.

– Jeg er veldig opptatt av å finne ut av hva som har skjedd, men vi kjenner ikke til hele historien, vi kjenner til den VG har presentert, og sier at det er mye som ikke kommer fram på grunn av taushetsplikt.

Søndag kveld sier ordfører Aashaug at det ikke lenger var nødvendig å vente til en granskning var gjennomført.

– Nei, det venter vi ikke på. Slik situasjonen vi har havnet i har blitt, så kan du si at jeg fikk for mye fokus på å forklare bakgrunn for budsjettvedtaket og ikke brødrene situasjon. Derfor sier vi unnskyld nå, sier Aashaug.

VG oppdaterer saken