Sandbergs bok: Angriper Støre og Tybring-Gjedde

Per Sandberg går i sin nye bok til angrep på Ap-leder Jonas Gahr Støre og sin partikollega Christian Tybring-Gjedde.

Per Sandberg har varslet at han skal ta et oppgjør med sine kritikere i sin bok.

Den lanseres mandag. VG har fått tilgang til deler av boken, som omhandlet det politiske oppgjøret Sandberg tar etter at han gikk av som statsråd og nestleder i Frp tidligere i år, etter hans omstridte tur til Iran med kjæresten Bahareh Letnes.

Han kritiserer særlig Christian Tybring-Gjedde og Mazyar Keshvari fra sitt eget parti, og Une Bastholm fra MDG.

VG er blant mediene som får kritikk i boken, blant annet fordi en reporter tok kontakt med Sandberg og Letnes på danskebåten.

Men det er hans mangeårige politiske venn, Christian Tybring-Gjedde, som Sandberg virkelig opplever å ha sveket ham.

Angriper partikollega

Sandberg beskriver hva som skjedde da paret kom hjem med danskebåten, etter at han hadde gått av.

«Vi dro rett hjem og møtte Christian Tybring-Gjeddes misunnelse og sedvanlige misnøye. «Jeg er overrasket over at statsministeren så raskt konkluderte med at det er lov til å gjøre feil. Det må jo være en eller annen grense for hvor stor feil man kan gjøre», sa han til NTB».

«Han sa videre at Fremskrittspartiet har vært veldig tydelig på at om man reiser tilbake til det landet man har flyktet fra, skal man miste oppholdstillatelsen. Alvorlig talt (?), han har vært stortingsrepresentant siden 2005 og har ennå ikke lært seg forskjellen på asylsøker og flyktning? Likevel tror han at han er den som skal bære partiet videre?», skriver Sandberg og fortsetter:

«Han uttalte seg på fullstendig feil premisser, han hverken har eller har hatt kunnskap som deltager i en regjering. Han har aldri brydd seg med hva denne regjeringen har gjort. Han sitter altså som nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, han er til og med Fremskrittspartiets fraksjonsleder, og burde ha fått med seg at regjeringen har bestemt at handelen med Iran skal styrkes.

– Frekkhet

Tybring-Gjedde får så hatten passer og Sandberg skriver at Tybring-Gjedde forsøkte å danne et nytt konkurrerende parti til Frp for fire år siden:

«Tror han at hatretorikk skal bringe Fremskrittspartiet videre? Oslopartiet hans har ligget på seks prosent så lenge noen kan huske. Trodde han at det nye politiske partiet, Alliansen, som han forsøkte å starte for fire år siden, ville gjøre det nevneverdig bedre? Likevel, jeg nekter å akseptere at Tybring-Gjedde er så dum. Han hadde en annen, dårlig skjult agenda med dette angrepet. Christian Tybring-Gjedde er gift med statssekretær Ingvild Tybring-Gjedde som er bestevenn med min ekskone, og så kan enhver trekke sine egne konklusjoner. Samtidig hadde han frekkhet nok til å tenke på mitt ve og vel og uttrykte et håp om at regjeringen tok godt vare på mennesket Per Sandberg oppe i alt dette», skriver Sandberg.

Ap-leder Jonas Gahr Støre blir levnet liten ære i boken.

Støre gikk blant annet ut og kritiserte at Sandberg har vært med på markering av den iranske nasjonaldagen.

– Veldig bøyelig ryggrad

«Hvis min deltagelse på nasjonaldagen ga slik aksept av regimet i Iran som Støre ga uttrykk for, da blir jeg tillagt tyngden til president, statsminister og konge på én og samme gang. Dette henger sammen med at Støre har panikk. Hvis han ikke blir statsminister i høst, så blir han aldri statsminister. Han bruker alle mulige verktøy for å felle regjeringen denne høsten. Toget hans går nå. Han vet det selv», skriver Sandberg og fortsetter:

«Støre valgte å kaste seg ukritisk på denne fordømmende bølgen, alt for å rekke dette statsministertoget. Samtidig viste han meg og alle andre at han er uegnet til å være statsminister og leder av Arbeiderpartiet. Støre er kynisk, hverken mer eller mindre. Og han har en veldig bøyelig ryggrad. Men det er ikke noe nytt. Jeg husker det første Støre sa til meg i Vandrehallen da jeg ble statsråd, 15. desember 2015: «Per, nå må du lære deg å oppføre deg som folk.» Jeg svarte: «Jeg forstår godt at du sier det, men da må du først lære seg hva folk er for noe.»

Han skriver at Støre selv som utenriksminister har deltatt i møter med terrororganisasjoner og også sin partifelle Raymond Johansen i 2006 «på solotur til Iran i håp om at Norge kunne få spille en slags diplomatisk rolle».

Sandberg går så langt at han skriver at Støre har politisk blod på hendene.

«Han har ikke peiling. Og denne mannen er frekk nok til å anklage vår sittende statsminister for å ha dårlige lederegenskaper. Denne mannen har også vært med på henrettelsen. Av meg. Og av Bahareh. Jonas Gahr Støre har politisk blod på hendene. Bahareh er kjæresten min. Hun har ambisjoner om å skape verdier og relasjoner. Hun behandler folk med respekt. Du kødder ikke med damen mi, Jonas!

– Nedrig

Keshvari var tidlig ute med å signalisere at Sandberg måtte gå av.

«Per Sandberg har kanskje begått en formalfeil og kanskje i «feriemodus» vært mer klønete enn en statsråd bør være. Men det gir Keshvari ingen god grunn til å be en partikollega vurdere sin posisjon», skriver Sandberg.

– Grove påstander

Støre ønsker bare å gi en kort kommentar:

– Nå har tidligere og nåværende nestleder i Frp skrevet bøker som tegner et tydelig bilde av et parti som spiller på splittelse, mistenksomhet og fordommer. Jeg diskuterer gjerne politikk med Per Sandberg, men disse grove påstandene og karakteristikkene vil jeg ikke kommentere, sier Støre.

Tybring-Gjedde ønsker ikke å kommentere saken.

Keshvari er sykmeldt og ikke tilgjengelig for kommentar etter saken om hans falske reiseregninger .

– Som stortingsrepresentant og folkevalgt var jeg opptatt av hvordan Sandberg forvaltet tilliten han har fått som statsråd. I den rollen må en tåle saklig kritikk, sier Une Aina Bastholm.