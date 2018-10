Bergenspolitiet jakter mulige kidnappere: Fornærmede hadde fastbundne hender

Etter at en mann skal ha blitt bortført i Bergen sentrum, har politiet bevæpnet seg i jakten på flere gjerningspersoner. En bussjåfør observerte fornærmede uten sko og med fastbundne hender, ifølge politiet.

Klokken 02.10 i natt ble politiet kontaktet av en beboer i Bergen sentrum som hadde overhørt krangling og amper stemning ute på gaten.

Personen som ringte til politiet skal da ha sett at en person ble dradd inn i en bil som kjørte bort fra stedet.

Politiet sendte ute flere patruljer som ble utplassert på aktuelle veistrekninger, uten at den aktuelle bilen ble observert.

En mann pågrepet

Ved 05.45-tiden ble to biler funnet ved Nipedalsvannet. Flere personer ble sett ved bilene, men de sprang fra stedet. En 24 år gammel mann ble deretter pågrepet og satt i arresten, skriver politiet i en pressemelding.

På morgenkvisten ringte en bussjåfør fra samme området og opplyste at det var en mann, uten sko og fastbundne hender, som ville inn på bussen. Ifølge politiet skal dette være mannen som skal ha blitt dradd inn i bilen i Bergen sentrum.

Pistol og kniver

Mannen har ifølge politiet opplyst at han ble ble kidnappet av fire personer. Det var fremvist en pistol og kniver, men våpnene skal ikke ha blitt brukt.

«Fornærmede opplyste å være slått flere ganger i ansiktet. Han var

preget av hendelsen, og fremsto for å være i sjokk.», skriver politiet, som opplyser at mannen nå følges opp på Haukeland sykehus.

På bakgrunn av opplysninger om pistol og kniver, bevæpnet politiet seg og igangsatte søk i området Nipedalen, Tennebekk, Kanadaskogen (Bergen vest), som ved 09.20-tiden fortsatt pågikk.

«Det blir også benyttet drone i området. I tillegg er et helikopter fra Politiets helikoptertjeneste, Oslo, på vei over til Bergen for å bistå med søk i

nevnte område.» skriver politiet.