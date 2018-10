PÅ SKØYEN: Her er mannen politiet mener drepte Heikki Bjørklund Paltto (24) avbildet på Skøyen stasjon. Foto: Politiet

Så den etterlyste på Skøyen stasjon: – I dag har det vært veldig ekkelt å være på jobb

INNENRIKS 2018-10-19T16:29:02Z

Den siste kjente observasjonen av mannen som er etterlyst etter drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24) er på Skøyen stasjon, hvor han blant annet skal ha kjøpt røyk og sportsdrikk. Han betalte kontant, sier et vitne.

Publisert: 19.10.18 18:29 Oppdatert: 19.10.18 19:31

Etter fire dagers intens etterforskning kunne Oslo- politiet fredag formiddag gå ut med et bilde av mannen de knytter til ranet av en mann i et garasjeanlegg, og drapet på 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto i leiligheten han bodde i på Majorstuen.

Fredag formiddag visste ikke politiet hvem den potensielle drapsmannen på overvåkningsbildene var.

– Vi må ta høyde for at avdøde kan ha vært et tilfeldig offer. Dette er mer sannsynlig nå, ettersom vi knytter ranet og drapet sammen, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

Hun opplyser til VG at politiet har mottatt mange tips etter etterlysningen.

Så mannen mandag

VG har vært i kontakt med et vitne som sier hun så mannen på Skøyen stasjon mandag. På bildene politiet har frigitt er mannen avbildet i kiosken hvor hun jobber.

– I dag har det vært veldig ekkelt å være på jobb. Da kollegaen min, som også jobbet på mandag, fortalte meg om det i stad, trodde jeg ikke helt på det. Jeg har hatt en klump i magen i hele dag, sier en ansatt ved MIX-kiosken der gjerningsmannen var sett og fanget på videoovervåkning mandag.

Kiosksjef Lasse Larsen sier til VG at han var på plass da mannen var innom.

– Vi la ikke merke til noe spesielt da. Vi har hundrevis av kunder om dagen. Hva vi gjør videre tar vi internt, sier han fredag kveld.

Fraranet mobil

Mandag 15. oktober: Mellom klokken 07.30 og 07.40 blir en mann ifølge politiet ranet i garasjeanlegget i Essendropsgate 5. Fornærmede blir fraranet en telefon og en skinnmappe. Gjerningspersonen truer med kniv, men mannen blir ikke fysisk skadet under ranet.

Overfor politiet blir gjerningsmannen beskrevet som ca. 170 cm høy, med brune øyne, mørke klær iført sort caps/lue. Han skal ha snakket gebrokken norsk.

– Vi mener at denne personen som vi nå etterlyser, kan knyttes til drapet og ranet i Essendropsgate som skjer samme morgen, sier Metlid.

Brutalt drap

Heikki Bjørklund Paltto skulle mandag morgen ha møtt opp på jobb klokken 09, men han møter aldri. Ved 12-tiden finner en romkamerat ham i leiligheten, og politiet rykker ut på melding om knivstikking. 24-åringen blir erklært død på stedet.

Ifølge VGs opplysninger tyder åstedet på at drapshandlingen var brutal og at offeret ble påført mange knivstikk. Politiet sier at det ikke er funnet tegn til innbrudd i leiligheten. Politiet har beskrevet åstedet som «krevende».

Klokken 12.37, nesten fire timer etter at Heikki Bjørklund Paltto skulle ha vært på jobb, blir den mørkkledde mannen med utenlandsk opprinnelse observert ved Frognerelva, like ved Frognerparken. Ifølge NRK fant politiet en skinnveske her fredag ettermiddag.

– Frognerelva er et sted vi mener at personen har gått. Det er funnet gjenstander der, sier Metlid.

Ifølge politiet bærer den potensielle drapsmannen på flere gjenstander mens han går langs elven mot Skøyen.

Klokken 13.16 blir mannen fanget opp av et overvåkningskamera på Skøyen stasjon. Her er han iført mørke klær og hvite sko og ser ut til å bære på noe i venstre hånd. Han har også på seg en mørk ryggsekk.

– Betalte kontant

I samme tidsrom, mulig like før, er han avbildet i en kiosk på Skøyen stasjon.

– Han skulle kjøpe røyk, men var veldig frem og tilbake. Han tok en ting og satt det tilbake, og tok en annen ting. Han så sløv ut, men det var vanskelig å si om det var noe i det. Han var ellers ganske rolig, forteller den kioskansatte, som også påpeker at han var innom to ganger:

* Først var den mistenkte innom for å kjøpe en sport/restitusjonsdrikk.

* Så kom han tilbake like etter og kjøpte en røykpakke.

Ifølge den kioskansatte betalte mannen kontant for varene.

Om mannen etter dette satte seg på et tog, vil ikke politiet svare på.

– Jeg har ikke grunn til å si at han er farlig for publikum i dag. Ser man ham nå, så ringer man veldig raskt til politiet, sier Metlid.

Tatovering på hånden

Politiet har fremhevet den ettersøkte mannens hånd. Her har han et «særkjenne», som politiet kaller det. Politiet vil ikke gå videre inn på hva de mener merket betyr eller forestiller, men det ligner på symbolet i flagget til Angola.

Metlid sier at politiet har gjort mange undersøkelser for å finne ut av hvem han er.

Sent i går kveld visste politiet fortsatt ikke om den etterlyste er norsk statsborger eller ei. De ville ikke svare på om de fryktet at han hadde flyktet til utlandet.