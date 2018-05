PILOT OG POLITIKER: Synnøve Egeness Lilleli foran et av Lufttransport sine ambulansefly. Foto: Privat

Høyre-pilot melder seg ut av partiet i protest mot Høie: - Høie tar ikke ansvar

Publisert: 04.05.18 08:27

Gruppeleder i Brønnøysund Høyre og ambulanseflypilot Synnøve Egeness Lilleli melder seg ut av regjeringspartiet i protest mot helseminister Bent Høies håndtering av ambulanseflysituasjonen i Nord-Norge.

To av åtte ambulansefly var ute av beredskap sist helg, fordi flygerne hadde meldt seg uskikket til å fly. Og ifølge de siste oppdateringene fra Lufttransport, publisert i Nordlys torsdag, er fem ambulansefly ute av drift på grunn av mannskapsmangel frem til neste uke.

Verst er situasjonen i Finnmark.

Brudd i forhandlingene

Sist fredag brøt forhandlingene mellom Flygerforbundet og selskapet som skal fly for Luftambulansetjenesten HF fra neste sommer, Babcock Scandinavian Air Ambulance, sammen. Usikkerheten som oppsto etter forhandlingsbruddet, førte til tvil om pilotene som var omfattet av forhandlingene, var skikket til å fly, opplyste Flygerforbundet til NTB.

Flygerne opererer ambulansefly fra baser over hele landet; Kirkenes, Alta, Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og Gardermoen.

Synnøve Egeness Lilleli er ambulanseflypilot for Lufttransport, som i dag, og frem til kontrakten løper ut sommeren 2019, skal levere ambulanseflytjenesten.

– Jeg kan ikke lenger stå inne for Høyres politikk. Dette går på tvers av det jeg kan akseptere av arbeidsrettigheter og sosial profil i et anbud som aldri skulle vært ute. Og da er jeg nødt til å bryte med det, sier Lilleli til VG.

Uholdbar situasjon

Hun viser til et sitat Bent Høie (H) ga til Nordlys, hvor helseministeren sier:

– Jeg mener helseforetaket har håndtert situasjonen godt.

I et brev til Helseministeren, Høyres hovedorganisasjon og Høyres stortingsgruppe, skriver Lilleli at «Lufttransports flygerforbund (..) har tidlig i anbudsprosessen vært inne og påpekt for Helsedepartementet at en virksomhetsoverdragelse må ligge inne i anbudet for å sikre en forsvarlig drift og overgang.»

Men:

– Nå har Babcock sett bort ifra det, og folk er redde for jobbene sine, sier Lilleli.

Administrerende direktør i Babcock, Marius Hansen opplyste overfor NTB før helgen at alle dagens flyvere kan søke seg over til selskapet, og at fristen for dette er forlenget.

– Sliter på familieliv

Lilleli sier situasjonen for pilotene etter bruddet i forhandlingene før helgen, er svært uholdbar.

– Det sliter på familieliv og fritid å tenke på at vi ikke har en jobb å gå til. At avtalen ble trukket kan ikke tolkes annerledes enn det at de ikke ønsker at vi skal fly for dem, sier Lilleli.

Ifølge Nordlys har 12 piloter allerede sagt opp jobben i Lufttransport.

Til Nordlys sier administrerende direktør i Lufttransport, Frank Wilhelmsen, at det er naivt å tro at selskapet kommer til å klare å levere nok ambulansefly i beredskap frem til kontrakten løper ut neste sommer.

– Høie har ikke tatt ansvar, og peker på at helseforetaket har håndtert situasjonen godt. Det er ikke tilfellet. Det er skapt et kaos, sier Lilleli.

Høie: - Leit

Helseminister Bent Høie (H) sier det er leit at Lilleli har valgt å melde seg ut av Høyre.

– Jeg opplever at hun har gjort en god jobb for partiet, og håper hun kommer tilbake i Høyre, sier Høie til VG.

Han sier at han forstår at situasjonen er vanskelig for henne som pilot. Men:

– Det er slik at forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår er et spørsmål mellom partene. Det verken kan eller skal jeg gripe inn i, sier Høie.

Helseministeren opplyser at han nå følger beredskapsituasjonen i Luftambulansetjenesten tett.

– Hvordan kan helseforetaket ha håndtert situasjonen godt, når bereskapen er svekket?

– Nei, det er ikke greit i det hele tatt. Jeg har vært opptatt av at helseregionen har satt inn tiltak for å kompensere for situasjonen som har oppstått, og opplever at de isolert sett har håndtert situasjonen som har oppstått godt. Så lenge de setter inn nødvendige tiltak, så er det ikke nødvendig for meg å gripe inn.

Høie opplyser til VG at han fredag blant annet skal møte Luftambulanseforetaket HF for å se på langsiktige tiltak for ambulanseflyberedskapen.

