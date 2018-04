Statsadvokaten gjenåpner etterforskning etter VG-avsløring

Publisert: 26.04.18 15:26 Oppdatert: 26.04.18 15:44

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-26T13:26:47Z

Førstestatsadvokat Jørn Maurud har omgjort henleggelsen av overfallet mot addictologi-avhopperen Bjørn Ivar Nordstrøm (29). Han ble slått ned 5. august i fjor av en ukjent gjerningsmann.

Overfallet fant sted fire dager før han 9. august skulle vitne mot sin tidligere arbeidsgiver Laila Mjeldheim (41) i Det Norske Kartselskapet, på vegne av en eks-kollega som hadde gått til søksmål.

VG har fortalt hele historien om hvordan Nordstrøm og andre utbrytere av addictologi-miljøet har blitt kontaktet av torpedo- og drapsdømte personer.

Miljøet ledes av Laila Mjeldheim og terapeuten Espen Andresen , som eier Addictologi Akademiet. Mjeldheims ansatte har tidligere vært pålagt å gå i terapi hos Andresen.

– Jeg har nå omgjort to henlagte saker og bedt politiet gjøre nye etterforskningsskritt. Den ene gjelder Bjørn Ivar Nordstrøm, som ble slått ned. Den andre saken gjelder en advokat som har mottatt truende oppringninger. Det er informasjon i disse to sakene som gjør at det er grunnlag for mer etterforskning, sier førstestatsadvokat Jørn Maurud i Oslo statsadvokatembeter, til VG.

– Hva slags informasjon er felles?

– Det er benyttet samme mobiltelefon i begge sakene, som for øvrig ikke ser ut til å ha så mye med hverandre å gjøre. Etterforskningsskrittene jeg har bedt politiet gjøre, handler om å komme nærmere innehaveren av denne telefonen. Når informasjonen vurderes samlet, gir dette grunnlag for ytterligere undersøkelser som kan føre politiet nærmere hvem som utførte volden. Det kan være samme torpedo inne i bildet i begge sakene, svarer Maurud.

Addictologi-avsløringen: Pengejaget

Bistandsadvokat: Samfunnsskadelig

– Det er veldig bra at politiet nå setter i gang og etterforsker saken slik den fortjener. Det er bare hyggelig å kunne bidra med starthjelp de få gangene de trenger det, sier Olle Nohlin, som er Bjørn Ivar Nordstrøms bistandsadvokat.

Han mener saken ble lagt i feil bunke fra start av hos Oslo-politiet.

– Den ble kodet som en mindre voldssak, når den egentlig inngår i et meget alvorlig og systematisk kompleks. Nordstrøm skulle vitne i en rettssak. Jeg kaller overfallet samfunnsskadelig, sier Nohlin.

Blomsterbud og forretningsmann

Advokaten som Maurud viser til holder til i Oslo. Gjennom sommeren i fjor fikk han en rekke truende oppringninger fra et nummer som var registrert på en falsk identitet.

Oppringningene er knyttet til en konflikt Oslo-advokaten har hatt med en forretningsmann. Denne forretningsmannen, er personen som Oslo-advokaten også har anmeldt for truslene. Hvem som gjorde oppringningene, er ukjent.

Les alt: Addictologi-avsløringen

Det var det samme telefonnummeret som ble brukt for å lokke Nordstrøm i en felle. Mannen som slo ham ned, utga seg per telefon for å være et blomsterbud som skulle levere blomster. I stedet slo han Nordstrøm til blods.

Foruten bruken av det samme telefonnummeret, er det ingen holdepunkter for at de to sakene har noe til felles.

Forretningsmannen som er anmeldt av Oslo-advokaten nekter for å ha noe med saken å gjøre.

– Anslag mot rettsvesenet

Maurud forteller at Oslo-politiet har sett på opplysningene om at det samme telefonnummeret er brukt i begge sakene tidligere.

– Men det har nok vært en vurdering av hvorvidt med tror det vil føre frem, samt bruken av ressurser. Jeg mener det er verdt bryet å forsøke å gjøre noen nye undersøkelser. Hva undersøkelsene er, kan jeg dessverre ikke si så mye om, sier Maurud.

– Hva er alvorlig med disse sakene?

– Voldsbruken mot Nordstrøm kan kanskje også være et anslag mot rettsvesenet, hvis det er i egenskap at han skulle vitne i en rettssak at overfallet skjedde. Det gjør den mer alvorlig. Det er dette, at han skulle vitne, som gjøres gjeldende fra hans side og en etterforskning må være innrettet etter det.

Samtidig som Maurud nå har beordret nye etterforskningsskritt i voldssaken mot Nordstrøm, vurderer Oslo-politiet parallelt hvorvidt de skal åpne etterforskning av hans tidligere arbeidsgiver Det Norske Kartselskapet for bedrageri.

Avsløring: Terapi og torpedoer

Ukjent stemme på bånd

Oslo-advokaten begynte etter hvert å ta opp samtalene han hadde med «torpedoen» som ringte ham i fjor sommer.

VG har publisert deler av disse opptakene og bedt publikum om tips om hvem det kan være, ettersom det også kunne vært svaret på hvem som slo ned Bjørn Ivar Nordstrøm.

Både saken til Oslo-advokaten og saken til Nordstrøm ble henlagt i februar. Etter at VG omtalte begge sakene i april, har politiet tatt grep for å sikre seg lydopptakene Oslo-advokaten hadde av gjerningsmannen.

Espen Andresen og Laila Mjeldheim har avvist all tilknytning til tilfellene hvor tidligere klienter og ansatte har blitt kontaktet av torpedoer.

VG har vært kontakt med Mjeldheims advokat Pål Sverre Hærnes om denne saken.

– Vi har ingen kommentarer til denne opplysningen, skriver han i en SMS.