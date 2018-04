Drilltropp gikk for sakte - får ikke gå i årets 17. mai-tog

Publisert: 27.04.18 15:03

INNENRIKS 2018-04-27T13:03:03Z

Vennesla Drill får ikke lov til å gå i skoletoget på 17. mai fordi de angivelig går for sakte.

Det var Vennesla Tidende som først skrev om saken.

– Vi har siden august trent på det vi skal gjøre 17. mai og dette er veldig skuffende for barna som har gledet seg, sier Sofie Neverdal, trener for Vennesla Drill, til VG.

Hun forteller at de den 17. april mottok en epost fra 17. mai-komitéen om at de ikke kunne delta i 17. mai toget. Da Neverdal spurte hvorfor de ikke fikk lov å være med, fikk hun til svar at de hadde gått for sakte i fjor.

VG har også sett e-postkorrespondansen. Gikk du glipp av? De ble møtt av 17.000 ballonger!

– Veldig overraskende

Ifølge 17. mai-komitéen ble skoletoget i fjor veldig forsinket på grunn av drillkorpset, og dette førte til at hele formiddagsprogrammet ble forsinket.

– Stemmer det at dere gikk for sakte?

– Nei, men vi har små barn helt ned i seks års alder som går først i toget, og da vil tempoet variere. Noen ganger går de for fort og noen ganger for sakte, men vi opplevde det ikke som ekstremt og fikk ingen tilbakemelding fra 17. mai-komitéen i fjor om at dette måtte forbedres. Derfor kom dette veldig overraskende, sier Neverdal til VG.

I en av e-postene fra 17. mai-komitéen står det at det ble gitt tilbakemelding underveis både i skoletoget og folketoget til drillen med beskjed om at de måtte holde tempoet slik at de ikke var til hinder for togets fremmarsj.

– Vi har et ansvar for at skoletoget ikke tar for lang tid for barna som skal gå, og at programmet er noenlunde på tiden, står det i e-posten VG har fått tilgang til.

Husker du? Skjerpet sikkerhet rundt 17. mai-feiringen

– Håper de snur

Drillkorpset er istedet tilbudt å ha en oppvisning under ettermiddagsarrangementet, men det er ikke dette de har trent på.

– Vi håper at 17. mai-komitéen omgjør sin beslutning, sier Neverdal, som er trener for 17 jenter i alderen seks til 17 år.

17. mai-komitéen i Vennesla har ikke ønsket å besvare spørsmål fra VG, men kom etter gjentatte henvendelser med en pressemelding fredag.

Der skriver komitéen at de står fast ved beslutningen.

– Drillens oppvisning førte til at hele skoletoget brukte to timer på toget, istedenfor én og en halv time. Begge korpsene som gikk bak dem skulle videre for å spille i henholdsvis Øvrebø og Åseral, og fikk store problemer med å rekke dette, skriver komiteen.

De utdyper at korpsene i år ikke ønsker drilltroppen foran seg i skoletoget.

Videre understreker 17. mai-komitéen at drilltroppen er velkommen i folketoget, og at komiteen har tilbudt troppen å opptre på idrettsplassen sammen med den lokale Cheer- og turnforeningen. Dette har de takket nei til.

Flere har reagert etter at saken først ble omtalt. Fredag ettermiddag har drilltroppen blitt invitert til å gå i flere skoletog, blant annet i Kristiansand, skriver Fædrelandsvennen .

– De er hjertelig velkomne til oss. De skal få gå foran oss i komiteen, kun bak skolemusikkorpset, sier Vidar Lynnæs, formann i 17. mai-komiteen.

