SLO TIL: Her går sveitsisk politi gjennom laboratoriet. Foto: Sveitsisk politi

Nordmann arrestert i Sveits – hadde dop-lab hjemme

Publisert: 04.05.18 17:54

Sveitsisk politi rykket ut til det de trodde var et innbrudd. Det de fant var et laboratorium for produksjon av metamfetamin.

En 41-årig nordmann er nå pågrepet og mistenkt for å ha produsert narkotiske stoffer, skriver den sveitsiske avisen Blick .

Saken omtales som «Breaking Bad»-saken i sveitsiske medier, etter den populære tv-serien. Det var Dagbladet som først omtalte saken i Norge.









Skulle ta innbruddstyv

Det var en nabo som varslet politiet etter å ha sett noen vifte med lommelykter i bygningen ved siden av. Men i stedet for en innbruddstyv, fant politiet et laboratorium og flere beholdere med ukjente kjemikalier.

Spesialister vurderte utstyret som kapabelt til å produsere syntetiske stoffer som Crystal meth, eller metamfetamin.

Årsaken til at mannen brukte lommelykt var at strømmen hadde gått. Politiets spesialister vurderte kjemikaliene som farlige dersom de fikk tine, og sørget for å få strømmen tilbake. Deretter ble leiligheten sikret, og laboratoriet demontert.

Bodde i luksusleilighet

Ifølge Blick kjøpte nordmannen leiligheten, som ligger i regionen Zug nær Zürich, i 2015. Leiligheten skal ha hatt 8 rom og blir omtalt som luksuriøs.

Avisen 20 Minuten skriver at nordmannen er en tidligere forretningsmann, og skal ha jobbet i et selskap innenfor energisektoren.

Mannen skal av naboer ha blitt observert i luksusbiler, og lyset skal ha vært på i leiligheten nær døgnet rundt.