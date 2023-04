RØSTEN FRA NORD: Når valgkomiteen lekker – så svarer Lurøy. Tarjei Østrem er ordførerkandidat i Bjørnar Skjærans rike. Her har Skjæran full backing.

Tar oppgjør med Vestre-kandidatur: − Maktelite på Østlandet

Lurøy Aps ordførerkandidat mener det er uaktuelt at Arbeiderpartiets toppledelse skal bestå av fire østlendinger – deriblant to mangemillionærer. – Feil retning for partiet, tordner det fra kystkommunen.

Tarjei Østrem er ordførerkandidat i Lurøy – Bjørnar Skjærans hjemkommune.

Han har kvesset snakketøyet for å gi valgkomiteen et tydelig signal – og full backing til Bjørnar Skjæran.

– Jeg har lest ryktene. Vi er selvfølgelig veldig imot det forslaget. Vi mener det er veldig uheldig signal. Bjørnar Skjæran har vært distriktets mann og veldig viktig for Nord-Norge og nordområdepolitikken.

Han sikter til artikler i både Dagbladet og TV2, som opplyser at Støre onsdag fikk en telefon fra valgkomiteen for å høre hvordan han ville stille seg til å vrake nestleder Bjørnar Skjæran til fordel for næringsminister Jan Christian Vestre. Støre ikke skal hatt innsigelser mot en slik løsning, ifølge deres kilder.

VGs kilder bekrefter at Støre ikke vil protestere mot en løsning valgkomiteens flertall støtter.

VG får også bekreftet torsdag at Helga Pedersen er villig til å gå inn i Ap-ledelsen igjen. Det er en løsning som flere har pekt på, som betyr at det ikke er plass til Skjæran i partiledelsen.

– Ser ikke bra ut

Østrem sier han «ikke vil si et vondt ord om Vestre», men han mener hans formue vil være en utfordring.

– Vi ser jo hvor Støre har slitt med å forsvare sosialdemokratiet med alt fokuset på hans formue. Så skal vi få inn en person med dobbelt så stor formue som Støre inn i ledelsen. Det ser ikke helt bra ut, slår han fast.

I skattelistene for 2022 sto Vestre oppført med en formue på 72 073 402 kroner, mens partileder Jonas Gahr Støre hadde en formue på 45 006 558 kroner.

– Vi snakker om vanlige folks tur, mens ledelsen vår sitter langt fra hva vanlige folk opplever i hverdagen. Det er krevende. Da er ikke løsningen å forsterke problemene våre ytterligere.

Østrem sier at egentlig mener det er urettferdig å holde Støre og Vestres formuer mot dem, fordi de har arvet penger.

– Samtidig så har vi ikke fått tydelig nok fram våre sosialdemokratiske verdier de siste årene, og det forsterkes bare når ledelsen blir en elite med store formuer. Vanlige folk vil stille spørsmål om disse folkene har rette forståelsen for vanlige folks utfordringer.

– Vil skape støy

Østrem håper forsalget om Skjæran-vraking er en prøveballong fra valgkomiteen som blir skutt ned raskest mulig.

– Jeg vil nesten tro valgkomiteen er ute og fisker etter signaler og tester ut et forslag. Så får vi håpe det er flere enn meg som gir tydelig beskjed og stiller seg kritisk. For jeg tror ikke dette blir godt mottatt.

Jeg tror ikke det er rett retning for partiet å gå i den retningen.

– Jeg tror det vil skape støy, derfor vil dette forundre meg veldig. Ikke et ondt ord om vestre, men sosialdemokratisk bildet man tegnet om man blir veldig konsentrert maktfordeling sørpå.

Dersom Skjæran vrakes til fordel for Vestre – og det ikke gjøres ytterligere endringer i partiledelsen – vil partiledelsen bestå av fire personer fra Østlandet.

– Da samler vi en geografisk maktelite på Østlandet. Jeg tror ikke det er samlende for partiet for å si det sånn. Da mister vi talspersonen som kjenner distriktene og Nord-Norge., og utfordringene våre Nord for Dovre.

– Det taper landet taper på, og vi kommer ikke til å godta det.

VG har kontaktet Jan Christian Vestre for en kommentar, men har så langt ikke fått svar torsdag formiddag.

Ut mot Østlands-ledelse

Styret i Finnmark Ap vedtok onsdag kveld at de ønsker Helga Pedersen som ny partisekretær. Pedersen har bekreftet til TV2 at hun vil si ja hvis hun blir spurt.

Vadsø-ordfører Wenche Pedersen sier til VG at hun fremdeles vil støtte Helga Pedersens kandidatur, selv hvis konsekvensen blir at Skjæran ryker. Til NRK sier hun at hun forstår at det ikke kommer til å bli to fra Nord-Norge i partiledelsen.

– Kan Arbeiderpartiet ha fire fra Østlandet i partiledelsen?

– Nei, det synes jeg ikke går an i Arbeiderpartiet. Jeg oppfatter at vår støtte til Bjørnar Skjæran ligger der hvis vi ikke får inn Helga Pedersen, sier Pedersen til VG.