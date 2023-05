Bilkrasj førte til slagsmål med jernstenger i Namsos

Det som begynte med et brudd på vikeplikten, eskalerte raskt til en voldelig konflikt tirsdag. Under hendelsen ble det gitt ordre om bevæpning av politiet.

Klokken 18.13 rykket politiet i Trøndelag ut til mange meldinger om et slagsmål i Namsos.

Operasjonsleder Svein Erik Wagnild forteller at brudd på vikeplikten og et lite sammenstøt førte til en kraftig eskalering av situasjonen.

– Det førte til slagsmål mellom sjåførene, så kom andre familiemedlemmer og blandet seg inn. To personer ble sendt til sykehus og tre til legevakten. De er ikke alvorlig skadet, sier Wagnild.

Han sier at det ble gitt ordre om bevæpning av politipatruljen, etter melding om at to jernstenger var involvert i slagsmålet.

– Det er gjort beslag av to jernstenger, sier Wagnild.

Ifølge han var totalt minst syv personer involvert, og alle blir tatt med til avhør.

Mange ringte til politiet og varslet om hendelsen, og politiet var raskt på stedet og fikk kontroll på situasjonen, sier Wagnild.

– Nå prøver vi å finne ut litt og forhøre oss om akkurat hva som har skjedd. Det var litt styr før vi fikk roet de ned, men vi fikk de involverte av gårde til sykehus og legevakt, sier operasjonslederen.

