FÅR STØTTE: Det drypper stadig støtte til Helga Pedersen som partisekretær i Ap. Bildet er fra et VG-besøk å gården til Pedersen.

Ny støtte til Helga Pedersen – vil vrake Stenseng

Helga Pedersen får ny støtte. Nå står to ordførere i Viken frem og sier de vil bytte ut Kjersti Stenseng som partisekretær.

– Vi er enig med de som mener Arbeiderpartiet trenger ny partisekretær. Partisekretæren er en av våre viktigste personer, etter partilederen. Vi trenger ny giv på partikontoret, sier Hanne Opdan, Ap-ordfører i Nordre Follo og delegat på landsmøtet til Ap 4.–6. mai.

Hun står fredag frem i VG sammen med ordførerkollega Tom-Anders Ludvigsen i Vestby, for å formidle et felles budskap:

De vil skifte ut Stenseng med Helga Pedersen.

– Helga Pedersen er den som best kan gi vår organisasjon ny kraft og ta partiet i en ny retning, sier Ludvigsen.

Info Valgdrama i Ap Arbeiderpartiet skal velge ny ledelse på landsmøte 4.-6. mai.

Valgkomiteen i partiet vil at Kjersti Stenseng skal fortsette i to nye år som partisekretær. Flere ønsker seg imidlertid Tana-ordfører Helga Pedersen som ny partisekretær, og det kan gå mot kampvotering på Ap-landsmøtet neste helg.

Helga Pedersen har foreløpig ikke signalisert at hun trekker sitt kandidatur, selv valgkomiteen enstemmig gikk inn for at Stenseng bør fortsette. Vis mer

VIL HA SKIFTE: Ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo sier det er på tide med et skifte av partileder, selv om valgkomiteen enstemmig har støttet gjenvalg på Kjersti Stenseng som partisekretær.

– Har ikke fungert

De to Ap-ordførerne fremholder at de er fornøyd med fornyelsen som ligger i valgkomiteens enstemmige innstilling: Kunnskapsminister Tonje Brenne og næringsminister Jan Christian Vestre som nye nestledere.

Men de vil ha mer:

– Det er organisasjonen som skal være motoren. Og det er derfra du skal få det politiske verkstedet til å funke. Det har ikke fungert som det burde, sier Ludvigsen, som også er delegat til landsmøtet neste helg.

Han legger til:

– Jeg har ikke et negativt ord å si om Kjersti, men jeg har mye positivt å si om å gjøre en vri nå. Helga har erfaring fra partiet sentralt, ordførererfaring, og det gjør heller ikke noe å sørge for at hele landet blir representert i partiet.

VETERAN: Tom-Anders Ludvigsen har vært ordfører i Vestby i Follo i 16 år og partimedlem i 50 år. Han skal på Ap-landsmøtet og vil støtte et benkeforslag på Helga Pedersen som partisekretær.

Opdan sier Pedersen har stor tillit, og bred støtte hos grasrota.

– Hun har jobbet nært folk og som ordfører har hun styrt stødig også gjennom flere kriser. Som nestleder i Arbeiderpartiet gjennom mange år har hun vist politisk teft og hun kjenner organisasjonen vår svært godt.

– Realistisk og god kandidat

Pedersen har foreløpig ikke signalisert at hun trekker sitt kandidatur, selv om en enstemmig valgkomité gikk inn for at Stenseng bør fortsette.

Et flertall av Aps fylkeslag støtter valgkomiteens innstilling – men det er krefter som ønsker at Pedersen opprettholder kandidaturet, og blir valgt.

I Nord-Norge er det uenighet, men Pedersen samler støtte. Flere Ap-veteraner har støttet Pedersen.

– Vi var tidlig ute med å si at vi ikke har noe problem med at Tonje og Jan Christian går inn i partiledelsen sammen med Jonas, men det har ikke vært noen offisiell uttalelse om partisekretær, påpeker Ludvigsen.

– Realistisk

Han sier dette er noe de to ordførerne har snakket med flere om.

– Jeg synes ikke det gjør noe at det signaliseres at det er flere som skal på landsmøtet, også fra Akershus, som synes vi skal sette organisasjonen i forsetet og få fornyelse der og.

De uttaler at de vil støtte Pedersen hvis hun stiller og det blir benkeforslag.

– Er det noe realisme i å få flertall for dette, når en enstemmig valgkomité vil ha Stenseng?

– Jeg oppfatter at Helga har bred støtte i grasrota, og dersom hun ønsker å stille er det et realistisk og god kandidat, sier Opdan.

Stenseng ønsker ikke å kommentere saken.