ALVORLIG SKADET: Én person er kjørt til Ullevål sykehus etter å ha blitt knivstukket på åpen gate på Majorstuen i Oslo.

Person knivstukket i Oslo sentrum

Én person er alvorlig skadet etter en knivstikking på Majorstuen i Oslo. Gjerningsmannen er fortsatt på frifot.

Har du tips i saken? Send tips til VG her!

Politiet har rykket ut med flere patruljer etter at en person er knivstukket på åpen gate i Bogstadveien i Oslo sentrum.

Den mistenkte har kjørt fra stedet på en sparkesykkel, og politiet søker etter mistenkte med mange patruljer.

Personen som har blitt knivstukket er alvorlig skadet og er sendt til Ullevål sykehus.

Gjermund Stokkli, operasjonsleder i Oslo-politiet, bekrefter at de søker etter én antatt gjerningsmann.

– Vi er i området med mange ressurser og søker etter gjerningsmannen, sier han til VG.

Til Dagbladet beskriver Stokkli at det har vært en foranledning mellom to personer hvorpå én av dem har blitt knivstukket. Politiet er ikke kjent med hva som har vært motivet for hendelsen.

Området er sperret av, og politiet jobber nå med å avhøre vitner. Ingen andre skal ha blitt angrepet. De undersøker også om hendelsen kan ha blitt fanget opp av overvåkingskameraer i området.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post