Kvinne forklarte seg om voldtekt – siktet for falsk forklaring

Politiet mener overfallsvoldtekten i Førde sentrum aldri fant sted. Nå har de siktet henne for å ha forklart seg uriktig til politiet.

Det var i april at alarmen gikk. Voldtekten skal ha funnet sted natt til 6. april i Førde sentrum.

– Det er snakk om en overfallsvoldtekt. Gjerningspersonen er ukjent, hendelsen skal ha skjedd natt til skjærtorsdag, forklarte kvinnens bistandsadvokat Lene Knapstad til VG.

Kvinnen ga en beskrivelse av gjerningsmannen til politiet, og de startet jakten på den ukjente mannen. De etterlyste også et par som kvinnen skal ha møtt etter hendelsen.

Hun erkjenner ikke straffskyld for siktelsen, og har ikke endret forklaring om hendelsen siden da, opplyser hennes advokat, Lene Knapstad, til VG nå.

– Hvordan har hun det i dag – etter å ha blitt siktet i saken?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, svarer hun.

Straffesaksansvarlig Askel Rødland i politiet i Sogn og Fjordane opplyser at det er en samlet etterforskning som har ført til at politiet nå velger å sikte kvinnen for å ha avgitt falsk forklaring.

– Vi har etterforsket bredt og innhentet masse materiale i form av vitneforklaringer, videoovervåkning, undersøkelser av spor, innhenting av teledata og kriminalteknisk. Etterforskningen var ganske massive i starten, og vi har brukt store ressurser på den, sier han.

Det å gi falsk forklaring har en strafferamme på to år.

Rødland understreker at kvinnen hverken er tiltalt eller dømt ennå.

– Vi er i innledende fase på den nye etterforskningen, men for oss var det viktig å gi en tilbakemelding til publikum og omgivelsene om saken.

