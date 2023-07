Trebarnsmorens kamp for å få hjelp

Maria Hestnes har ventet ved et kontorbygg et stykke utenfor sentrum. Igjen skal de snakke om hva slags liv hun og de tre viktigste menneskene i livet hennes skal ha:

Hvor mange timer i døgnet vil Eidsvoll kommune koste på én-til-én-assistenter til Maria og hennes tre barn?

42-åringen mener hun og barna får for få BPA-timer. Ordningen skal gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv.

Info Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Brukerstyrt personlig assistanse er en måte å organisere praktisk bistand og opplæring på. BPA er rettet mot personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse. Personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne kan ha rett til å få avlastningstiltak organisert som BPA. For å ha rett til å få BPA må du være under 67 år, ha behov for bistand ut over 2 år og mer enn 32 timer per uke. Du kan også ha rett til BPA dersom hjelpebehovet ditt er mellom 25 og 32 timer per uke, og kommunen din ikke kan dokumentere at BPA vil være dyrere enn andre tjenestetilbud. Ifølge det regjeringsoppnevnte BPA-utvalget har rundt 4500 personer BPA i Norge. Men hverken SSB eller Helsedirektoratet kan bekrefte antallet overfor VG. Kilde: Helse-Norge Vis mer

Maria og barna er opprinnelig fra Senja. Nå er de blant dem som kalles «BPA-flyktninger.» Det er personer som flytter mellom kommuner for å få hjelpen de mener de har krav på.

Hvem som tildeles BPA, hvor mange timer personen får, og hvilke rammer ordningen har varierer nemlig fra sted til sted:

– BPA-ordningen praktiseres så forskjellig i kommunene, at folk tvinges til å flytte for å få hjelpen de har krav på, sier leder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund.

Mangelen på BPA-timer begrenser alle fires muligheter til å leve frie liv, mener Maria.

Til sammen søker familien om 273 flere BPA-timer i uken enn det de har i dag, for å kunne leve det de mener er fullverdige liv.

Møtet hun gruer seg til, skal handle om hvor Maria og datteren skal bo. Der de selv ønsker å bo, eller i leiligheten i sentrum av Eidsvoll, som familien mener ikke vil fungere for datteren ut fra private sosiale forhold.

Som liten ble Maria adoptert fra Filippinene til Tromsø.

Fra hun var to til fem år bodde Maria på barnehjem i Manila. Hun hadde ikke vært lenge i Tromsø før det ble reagert på motorikken til den lille jenta. Maria utviklet seg ikke som friske unger gjør.

Med seg fra sin ukjente familie på Filippinene hadde Maria en sjelden nevromuskulær sykdom. Mellom 2000 og 4000 mennesker i Norge har Charcot-Marie-Tooths sykdom (CMT). Den rammer nervene lengst ute i kroppen.

CMT fører til muskelsvekkelse, redusert følelse i bein og armer og ofte feilstillinger i føttene.

Maria klarte seg lenge bra, selv om finmotorikken var svekket.

– Jeg fant mine metoder, sier Maria.

For fem år siden kunne hun gå hvis hun hadde en arm å holde i. De siste årene har sykdommen gradvis svekket henne.

– Alle kampene gjør meg utslitt. Jeg er helt død i kroppen, BPA-ene gjør alt. Når jeg sover, sitter det en våken assistent ganske nær meg. Jeg bruker CPAP CPAP CPAP-brukere har en maske over nesen som er forbundet med en maskin via en slange. Selve maskinen står ved siden av sengen. Luften som brukeren puster inn gjennom masken, har et høyere trykk enn ellers i rommet. Luften blåses inn når bruker puster inn. Når bruker puster ut, brukes pustemuskulaturen for å jobbe mot det økte lufttrykket. Dette hjelper til med å holde de øvre luftveiene åpne og forhindrer at de klapper sammen mens brukeren sover.og kan få pustestans om natten. Jeg er redd for å ikke våkne, forteller Maria.

Hun må ha BPA-ens hjelp til å snu seg i sengen.

– Jeg har ikke mange nok BPA -timer til å dekke alle nettene fordi jeg må bruke av mine timer på datteren min. Derfor søker jeg flere timer.

BPA-rettighetene ble innført i 2015. I 2019 mente et statlig utvalg at ordningen må endres:

– I BPA-utvalget mener alle representantene for Funksjonshemmedes organisasjoner at ansvaret for ordningen må flyttes fra kommunene til staten. Da vil ikke kommuneøkonomien avgjøre hva slags ordning du kan få, sier Norges Handikapforbunds leder Tove Linnea Brandvik.

Hun sier forskjellene i kommunene er blitt et stort problem.

Utvalget ble oppnevnt i 2019 for å gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse og leverte sin rapport til helseminister Ingvild Kjerkol for halvannet år siden.

– Mulighetene for å delta i samfunnet er helt avhengig av hva din saksbehandler og kommune lar deg få mulighet til. Livet blir et lottospill, og dette kan vi ikke lenger akseptere, sier utvalgsmedlem Vibeke Marøy Melstrøm, generalsekretær i Uloba.

Stiftelsen er den største tilretteleggeren av personlige assistenter i Norge. Melstrøm har selv BPA.

23 av landets drøyt 4000 BPA-brukere bor i Eidsvoll kommune. De kostet i fjor kommunen 17 millioner kroner. Det er en tredobling sammenlignet med for fire år siden, da Eidsvoll brukte 4,6 millioner kroner på samme ordning.

VG har lagt fram Marias kritikk for Eidsvoll kommune, som ikke vil kommentere den konkrete saken.

Kommunen opplyser at de gjør en vurdering av hva som er riktig bistand etter en kartlegging, og at det er mulig å klage dersom man er uenig.

– Jeg er opptatt av at alle innbyggerne i min kommune skal få de samme mulighetene. BPA er en viktig del for at noen av mine innbyggere skal kunne leve meningsfulle og likeverdige liv som de andre innbyggerne i Eidsvoll, sier ordfører Hege Svendsen.

Men kommunens tilbud strekker likevel ikke til, mener Maria og familien.

Maria var tidlig i 20-årene da hun fødte to sønner.

På denne tiden var sykdommen påvist, men den preget henne ikke alvorlig.

– Spesialistene anslo arveligheten til 25 prosent, forteller Maria.

Som 30-åring fikk hun datteren Michelle, som i dag er 13 år. I Marias lille flokk skulle genet slå nådeløst til.

– Etter at Michelle var født, ble det klart at jeg hadde en dominant versjon av sykdommen, og at det var 50 prosent sjanse for å bringe genet videre. I noen tilfeller kan det hoppe over generasjoner eller enkeltpersoner i en søskenflokk. De blir ikke selv rammet, men er bærere av genet, sier Maria.

Genet hoppet ikke over noen av barna hennes. Hvem hadde trodd at mamma skulle bringe den ødeleggende arven videre til alle tre?

Nå er sønnene blitt 19 og 20 år gamle og bor i egne boliger. Begge har BPA-ordning. Maria og Michelle har bodd i flere leide leiligheter, men har nå midlertidig flyttet inn på 50 kvadratmeter hos Marias yngste sønn – hvor de sover på sofaen.

Dette er familiens assistent-timer:

Maria har 168 timer som kommunen mener hun skal bruke på barna og seg selv. 168 timer betyr assistent samtlige timer hele uken for én person.

Yngstesønnen (19) har 30 egne assistenttimer pr. uke. Han har søkt om 129,55 timer.

Eldste sønn (20) har 88 og en halv time pr. uke. Han har søkt om 105,75 timer.

Datteren Michelle (13) har 10 egne BPA-timer. Hun går i 8. klasse og har med assistent på skolen hver dag. Timene utover hennes egne tas av de 168 timene til Maria. Hun har søkt om 167,30 timer med egen BPA.

Kroppen blir stadig mer preget av sykdommen. For få år siden kunne Maria bevege seg rundt i leiligheten på egne bein. Det klarer hun ikke lenger.

BPA-en Live Marie Pedersen vet godt hva Maria trenger hjelp til:

I entreen i sønnens lille leilighet kommer Maria seg med Lives hjelp ut av den manuelle rullestolen hun bruker inne og over i den tunge, elektriske utestolen.

Hun går to skritt på bein med støtteskinner. All annen forflytning skjer i rullestol.

Datteren Michelle beveger seg på egne bein innendørs. Men ute er hun rullestolbruker, med hjelp av BPA-en Siri Aas Røtland.

Hun bruker alle krefter på å skape et levelig liv for seg og de tre barna.

– Når det er som tyngst, spør jeg noen ganger meg selv om jeg orker mer.

Hun hadde kommunal hjemmetjeneste de første årene med barna hjemme på Senja. Det var ustabilt, med mange tilfeldige ansatte innom hjemmet der Maria da bodde med to små sønner, ifølge Maria.

Kommunen mente BPA kunne være en løsning.

– Da begynte jeg å rekruttere assistenter. Vi hadde noen fine år. Saksbehandleren så oss og ga oss timer etter hvert som behovene økte.

Så kom innstrammingene. Familien fikk færre timer. Det fungerte ikke like godt, ifølge Maria.

Bente Johnsen Karlsen, kommunalsjef for helse og omsorg i Senja, kjenner saken godt.

– Den involverer flere enn Maria, og det er flere forhold rundt henne som påvirket ordningen. I utgangspunktet styres vi av lover og forskrifter. Men det ligger også et kommunalt skjønn her, sier kommunalsjefen.

Maria forklarer at hennes mor bodde i nabohuset og at datterens far delvis bodde med dem for å få samværsordningen til å fungere.

– Det gjorde at kommunen ga oss færre timer. Men nærstående skal ikke være BPA-er, sier Maria.

Kommunalsjef Karlsen sier det største presset på kommunen handler om personale, ikke om penger.

– Det siste året har vi kjøpt BPA-tjenester av et privat firma. Vi klarer ikke å rekruttere selv. De private ordningene har større fleksibilitet i arbeidstid. Det er ikke lønnen som gjør at kommunen blir utkonkurrert, understreker Bente Johnsen Karlsen.

Hjelp og støtte har hun selv funnet hos Løvemammaene.

Maria har lenge hatt kontakt med organisasjonen Løvemammaene som beskriver seg selv som «diagnoseuavhengig» – og som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon.

Her fikk Maria høre om kommuner med gode ordninger. Eidsvoll var en av dem. Der hadde datteren slekt på farssiden. Maria hadde selv venner i området.

– Kommunen var ikke så stor. Det var litt som hjemme. Jeg tenkte at det var verdt å prøve Eidsvoll i ett år, sier Maria.

I 2016 flyttet mor og datter sørover. Maria søkte BPA og fikk raskt innvilget assistent døgnet rundt. Kunne det virkelig være så enkelt?

Da året var gått, hadde Maria bestemt seg: Eidsvoll var så bra at hun også ville ha med sønnene sørover. Men først måtte hun og datteren tilbake til Senja i en periode, for å forberede flyttingen.

– Da kom jeg fra hjelp døgnet rundt til under 40 assistenttimer i uken på Senja. Det ble veldig vanskelig. Etter kort tid var jeg utmattet, forteller Maria.

Hun har i flere perioder hatt opphold på Nord-Norges Kurbad, rehabiliteringssenteret i Tromsø.

– Oppholdene ga meg en opptur – så kom nedturen igjen hjemme. Jeg sto alene i all dritten. Jeg var så sliten at det ble klart at helsen min ikke tålte mer, sier Maria.

Hun bestemte seg for å dra sørover med alle tre barna.

Dermed ble Maria en «BPA-flyktning» – en som flytter for å få flere assistenttimer.

Da VG besøker mor og datter hjemme hos Marias yngste sønn på Eidsvoll Verk, er det snart fem år siden de ble «østlendinger».

I 08-tiden er to BPA-ene Siri og Live på plass i huset.

Rullestol, sekk og matpakke gjøres klar av assistent Siri.

Maria og assistent Live gjør seg klare til å dra på visning på en leilighet i Bøn, et tettsted i Eidsvoll kommune noen kilometer unna.

Når hun ikke har oppgaver, trives Live ved kjøkkenbordet. I tre år har hun vært assistenten til Maria og kjenner familien godt.

Live er Marias armer og bein. BPA-en lager lunsj, men spiser ikke sammen med Maria. Hun deltar ikke i samtalen, men er diskret til stede og klar til å bidra med det Maria trenger hjelp til.

– Jeg er så sliten, at jeg trenger stadig mer hjelp, sier Maria.

Maria sier alle kampene hun kjemper for seg og barna, gjør henne sykere.

– Jeg blir utslitt og har hatt fatigue. Det merkes mer nå når jeg er voksen. Det er ikke ungene som sliter meg ut. Det er systemet jeg må jobbe mot. Jeg føler at det hele tiden jobber mot meg, sier Maria.

Assisterende kommunedirektør Marte Hoel påpeker at det er bemanning, og ikke finansiering, som er Eidsvoll kommunes store utfordring for ordningen som skal gi bevegelseshemmede frihet.

– Hovedutfordringen er knyttet til rekruttering. Dette gjelder både kommunalt ansatt BPA-personell og ansatte i private firmaer. Eidsvoll kommune har avtale med 13 ulike private firmaer – og de igjen har den samme utfordringen som kommunen. Et annet forhold er at det for noen kan oppleves krevende å arbeide i brukernes hjem, sier kommunedirektøren.

– Når en familie med store BPA-behov flytter til kommunen, får kommunen et stort bistandsansvar. Hvordan opplever dere denne situasjonen?

– På generelt grunnlag må bistandsbehov vurderes opp mot den enkeltes behov – og selvfølgelig også ses i sammenheng med hva slags familiesituasjon vedkommende befinner seg. Men det kan være krevende å balansere bistand til den enkelte bruker opp mot det totale behovet i familien.

– Maria Hestnes mener hennes familie samlet får altfor få BPA-timer?

– Det er viktig at innbyggere benytter seg av klageadgangen, dersom de ikke er fornøyd, svarer Marte Hoel.

Info Slik kan BPA-brukerne klage – På generelt grunnlag kan vi si at når en bruker søker om tjenester eller tjenesten skal revurderes, kartlegges bistandsbehovet hele døgnet gjennom et hjemmebesøk – og etter at bruker har beskrevet sine behov, opplyser assisterende kommunedirektør Marte Hoel. På dette grunnlaget gjør kommunen en vurdering av hva som er en riktig bistand ut fra behov og forsvarlighet. Dersom en bruker eller arbeidsleder er uenig i vedtaket om assistenttimer, har de klagerett, og saken vil bli vurdert på nytt av kommunen. Dersom kommunen opprettholder vedtaket, sendes saken til statsforvalter for ordinær klagesaksbehandling. Vis mer

I solsteken på Råholt blir Michelle hentet på skolen.

13-åringen har hatt en fin dag. Hun er glad når hun møter BPA-en Maria.

Senere skravler Michelle med mamma og forteller om dagen sin. Det har tatt tid å få en skolehverdag som fungerer. Skolebytte nå er ikke aktuelt.

13-åringen liker å lage mat. Maria håper at det kan være noe hun kan jobbe med i fremtiden.

– Jeg drømmer om å åpne et møtested for sånne som oss. Det er mange som er hjemme på dagtid, som kjemper alene. Tenk om Michelle og jeg kunne åpnet en kafé, sier Maria, som er utdannet helsesekretær.

Det kom ingen løsning i møtet med kommunen. Dagene oppleves ofte som tunge, sier Maria.

De sover fortsatt på sofaen hos sønnen.

– Vi må finne et sted å bo. Jeg ringer på alt som legges ut på finn.no. De fleste sier nei når jeg spør om å få komme på visning. De vil ikke leie ut til sånne som oss, hevder Maria.

På terrassen til yngste sønns rekkehus, ligger sekkene med jord og poser med planter. Maria liker å gjøre det hyggelig rundt seg. Sammen med BPA-en Live planter hun blomster i kassene rundt terrassen.

Solen skinner. Alt blir litt lettere da.

Maria har latt organisasjonen Løvemammaene overta kontakten med kommunene om BPA-timene.

Maria har venner i organisasjonen. Hun har selv vært styremedlem. De vet hva hun står i.

– De kan disse sakene og er mine støtter. Det er godt å ha noen som kjemper for oss, sier hun.

– Jeg orker ikke å stå i kampen alene.

I flere uker har de nå sovet på sofaen i sønnens leilighet – sønnen som snart skal få kjærestens familie på sommerferiebesøk.

«Vi kan ikke fortsette å bo hos ham», tenker Maria. Hun forstår ikke hvorfor kommunen ikke lar dem flytte inn i leiligheten ved siden av. Den står ledig.

– Det ville vært perfekt, sier Maria.

Tirsdag forrige uke, rett etter klokken 15, sender VG Marias spørsmål til ledelsen i Eidsvoll kommune: Hvorfor lar ikke kommunen dem bo i leiligheten som er tom etter at beboer døde?

Kort tid etter får Maria en melding i Digipost. Hun er tildelt en annen bolig, like ved. Det er nesten så hun ikke kan tro det.

– Michelle og jeg får en leilighet med to soverom i en blokk her på Råholt. Vi har allerede begynt å flytte inn. Vi er så glade!

Eidsvoll kommune ønsker ikke å uttale seg om vurderinger og avveininger gjort i enkeltsaker.

Men for Maria er kampen fortsatt ikke over. Hun kjemper videre for den fysiske hjelpen hun mener hele familien har krav på.

