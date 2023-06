Aktiver kart

Økokrim åpner etterforskning mot advokat

Mistanke om korrupsjon har fått Økokrim til å åpne etterforskning mot en advokat i Advokatfirmaet Schjødt.

Saken oppdateres

Det opplyser Økokrim i en pressemelding tirsdag kveld.

Saksforholdet er også til behandling i Disiplinærnemden for advokater. Mistanken gjelder korrupsjon.

– Vi har besluttet å åpne etterforskning for å undersøke om det foreligger straffbare forhold. Mulig overtredelse av korrupsjonsbestemmelsen er tema for etterforskningen, uttaler Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Bakgrunnen for etterforskningen er saken hos Disiplinærnemden og flere oppslag i media.

– Jeg har ingen kommentar nå, sier managing partner Magnus Lütken i Advokatfirmaet Schjødt til VG rett før klokken 21 tirsdag kveld.

Dagens Næringsliv har fått bekreftet at det er Schjødt-advokat Erling Ueland som er mistenkt for å ha tilbudt én million kroner til investeringstopp Jon Christian Syvertsen for advokatoppdrag.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post