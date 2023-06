Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp)

Vil fortsatt straffe selvplagiat: − Helt galt

Utdanningsministeren sa han ville gjøre loven likere for studenter og forskere. Men fortsatt skal studenter straffes strengt for en praksis som er vanlig blant forskere.

Selvplagiering vil fortsatt regnes som fusk i de fleste tilfeller. Det bekreftet forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) da han la frem forslag til ny universitets- og høyskolelov fredag.

Allerede i slutten av mai kunne Borten Moe (Sp) fortelle at de i lovforslaget ville gjøre en presisering om gjenbruk av egen tekst på eksamen – såkalt selvplagiat.

– Vi har sett et behov for å tydeliggjøre reglene om gjenbruk, sa han til VG den gangen.

– Opprettholder gal praksis

Ifølge Borten Moe vil de nye føringene knytte fuskeregelverket tettere til forskningsetiske prinsipper.

– Vi trekker opp et skille mellom det som på den ene siden har gitt studenten uttelling tidligere, og det som ikke har det, sier Borten Moe.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen (UiB) er skuffet over den nye loven, og mener den til dels er selvmotsigende. Han var selv forfatter av den forrige universitets- og høyskoleloven fra 2005.

– Lovforslaget er et lappverk for å opprettholde en praksis som er helt gal, og som rammer studenter helt urimelig og altfor strengt, sier han.

Ville fortsatt blitt utestengt

VG har skrevet om en student ved Høgskolen i Innlandet som ble utestengt i ett år for å bruke sin egen tekst fra en eksamen hun strøk på. Hun hadde henvist til læreboken, men ikke til sin egen, underkjente eksamen.

Vedtaket om utestengelse er stadfestet av Felles klagenemnd og i tingretten.

Ifølge det nye lovforslaget vil det hun gjorde ikke lenger være brudd på loven om fusk.

Det vil imidlertid saken om Unn (26), som VG omtalte torsdag. Hun brukte sin egen definisjon av lek fra et arbeidskrav på en eksamen. Studenten ble utestengt fra barnehageutdanningen i ett år – og ville altså fortsatt blitt straffet for fusk med ny lov.

– Hvis du gjenbruker tekst du har fått uttelling for, uten å kildehenvise, så skal det fortsatt være fusk – akkurat som i dag, sier Borten Moe.

– Det er en underlig form for tenkning at man skal straffes for å ha tenkt selv og gjenbrukt det man har lært i studieløpet, sier Bernt.

Han kaller det uakseptabelt at det ved en akademisk institusjon skal regnes som fusk å gjenbruke seg selv.

– Del av vitenskapelig prosess

Flere eksperter VG har vært i kontakt med påpeker at akademikere ikke må følge de samme reglene for henvisning til seg selv som studentene.

– Vitenskapelig ansatte driver mye mer med selvplagiering enn studenter, sier han, og legger til:

– Det er heller ikke ulovlig, og regnes ikke som feil. Det er en del av den vitenskapelige prosessen.

Borten Moe sier at departementet med disse presiseringene er mer i tråd med praksis for publisering i forskningsetikken.

Bernt er helt uenig:

– Det loven sier er fortsatt at dersom man bryter reglene en institusjon selv har laget, så er det fusk, uten at man i det hele tatt ser på om studenten har fått noen urettmessig fordel ved det.

Bernt mener lovforslaget er en støtte til Felles klagenemnd og domstolens praksis.

– Hvis du har gjenbrukt noe du har tenkt før, uten å bruke anførselstegn, så er det fusk og du kan bli utestengt, sier han, og legger til:

– Men det er ikke fusk. Fusk er å opptre uhederlig, gjøre seg selv bedre enn man er, eller skaffe seg urettmessige fordeler.