Sier de ikke var samboere – stilte opp i «hjemme hos»-reportasje

En NRK-reportasje viser forsvarssjefen og kona leve i kommandantboligen på Akershus festning – i perioden de sier de ikke var samboere.

– NRKs reportasjeteam fikk inntrykk av at det var der de bodde, sier redaksjonssjef Hanna Thorsen i Dagsrevyen.

Hun snakker om en reportasje NRK lagde om forsvarssjefen og hans kone i kommandantboligen på Akershus festning i 2020.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen gikk i forrige uke tilbake på uttalelser om at han var samboer med sin nåværende kone i 2020 og deler av 2021.

Kristoffersen snudde etter spørsmål om skatt.

Hans kone, oberstløytnant Linn Therece Johansen Kristoffersen, solgte høsten 2021 sin 53 kvadratmeter store leilighet på Bislett.

Opplysningen om at hun ble boende i leiligheten, er avgjørende for at hun kunne selge boligen uten å skatte av milliongevinsten.

Om hun bodde sammen med forsvarssjefen i kommandantboligen, skulle hun betalt 605.000 kroner i skatt på salget.

Info Slik er skattereglene Selger du boligen du bor i, betaler du ikke skatt på det du tjener på salget.

Bor du ikke i boligen du selger, skal du skatte av gevinsten.

Du må ha eid boligen i minst ett år. Og du må ha bodd i boligen minst 12 av de siste 24 månedene. Les mer om skatt hos Dine Penger. Vis mer

NRK lagde «hjemme hos»-reportasje

Kristoffersen overtok kommandantboligen på Akershus festning da han ble forsvarssjef i august 2020.

De første dagene på jobben ble forsvarssjefen fulgt av NRK.

En sekvens av NRK-reportasjen beskriver hvordan forsvarssjefen og kona på morgenen står opp i kommandantboligen og drar ut for å jogge.

– Klokken er halv syv, det er tidlig morgen og dagen er i gang for Eirik Kristoffersen og kjæresten hans, sier reporteren.

Bildene viser dem løpe gjennom Akershus festning.

– De bor i kommandantboligen på Akershus festning. Før frokost er det løpetur; i nærmere en time bruker de bygatene til trening, fortsetter reporteren.

De påfølgende bildene viser paret forsøke å plukke epler fra et tre utenfor huset.

Så er de inne i huset, hvor hun henter en kartong juice ut fra kjøleskapet på kjøkkenet.

Imellom disse sekvensene er det klippet inn uttalelser fra kona, som intervjues i en stol ute i hagen.

Sier hun bodde med svigerbror

Linn Therece Johansen Kristoffersen har forklart til VG at hun fortsatte å bo i sin gamle leilighet på Bislett frem til 1. mars 2021.

Paret har forklart at det var private årsaker til at hun hadde behov for å fortsette å bo der.

I samme periode leide forsvarssjefens bror, brigader Frode Kristoffersen, det eneste soverommet i leiligheten. Svigerinnen hans fikk 10.000 kroner i måneden i leie, som Forsvaret betalte, siden han leide soverommet som pendlerbolig.

Forsvarssjefens bror og kone har forklart at dette ble løst ved at begge var mye borte og at stuen ble brukt til overnatting når de begge var der.

NRK: Fikk se saken

Redaksjonssjef Hanna Thorsen i Dagsrevyen sier at NRK som regel avtaler å «være med på situasjoner som er dagligdagse og som vedkommende ville gjennomført om ikke kameraet var til stede» når de lager reportasjer som den med forsvarssjefen.

Hun sier paret «fikk mulighet til å se gjennom saken via sin presseoffiser for å korrigere eventuelle faktafeil» før innslaget ble sendt.

– Hva baserte uttalelsen om at «de bor i kommandantboligen» seg på?

– NRKs reportasjeteam fikk inntrykk av at det var der de bodde.

STASELIG: Kommandantboligen er en trevilla, hvor andre etasjen er satt av til privat bolig for forsvarssjefen. Forsvarssjefen leier 131 kvadratmeter av villaen som sitt private bostad, ifølge leiekontrakten. Bildet viser representasjonsdelen i første etasje, som kommer i tillegg, og er 286 kvadratmeter stor.

– Vi var ikke samboere, vi bodde mye sammen

Forsvarets presseavdeling opplyste mandag om at forsvarssjefen ikke ville la seg intervjue av VG om denne saken.

Da VG henvendte seg til forsvarssjefen under et arrangement i Bergen tirsdag kveld, valgte han likevel å svare på spørsmål om NRK-innslaget. Forsvarssjefen var i Bergen for å snakke under arrangementet «Moralsk opprustning av Forsvaret?», arrangert av Etisk råd for forsvarssektoren.

– Jeg hadde fortsatt bosted på Jeløya. Det var der jeg har mitt hjem. Det er min adresse. Og Linn-Therese hadde sitt bosted på Bislett, der hun hadde leiligheten sin, sier forsvarssjefen om bosituasjonen på tidspunktet NRK-innslaget ble filmet.

– Så det betyr at dere ikke var samboere på det tidspunktet?

– Formelt sett så var vi ikke samboere. Vi var veldig mye sammen.

Litt senere gjentar han:

– Vi var formelt ikke samboere.

– Men hvor mye bodde dere faktisk sammen?

– Vi prøvde å være sammen så ofte vi kunne.

FORKLARER BILDENE: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

På søndag var forsvarssjefen gjest på «avisrunden» i TV 2s nyhetssending. Der tok nyhetsanker Yvonne Fondenes opp VGs sak fra forrige fredag, og spurte forsvarssjefen:

– Var dere samboere eller ikke?

– Vi var ikke samboere, vi bodde mye sammen, svarte Kristoffersen.

Kristoffersen forklarer overfor TV 2 at kona hadde mange av tingene sine i leiligheten på Bislett

Ekspert: Hvor du faktisk bor avgjør

Tre ganger i intervjuet med VG tirsdag, og én gang i intervjuet med TV 2 lørdag, bruker forsvarssjefen ordet «formelt» når han snakker om at paret ikke var samboere i den aktuelle perioden. Han knytter det blant annet til hvor de to var folkeregistrert.

Førsteamanuensis Eivind Furuseth ved BI har vært med å skrive flere bøker om skatteregler. Han sier det ikke handler om hvor du formelt bor, men hvor du faktisk bor som er avgjørende i spørsmålet om du skal skatte på gevinst når du selger en bolig.

– Det er hvor du faktisk bor som avgjør hvorvidt du er skattepliktig. Ikke hvor du er folkeregistrert.

Definisjonen av hvor du bor sier han handler om hvor «senteret i livet» ditt er.

– Det er der du våkner og tar morgenkaffen. Dit du går etter jobb.

Skatteetaten taus

VG har vært i kontakt med skatteetaten, som sier de ikke kan kommentere enkeltsaker på grunn av taushetsplikten.

På generelt grunnlag uttaler seksjonssjef Ole Vincent Jebsen i Skatteetaten:

– Dersom du unnlater å gi opplysninger om skattepliktig salg av boligen i skattemeldingen, kan dette føre til tilleggsskatt.