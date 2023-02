GRAVIDE: I januar var det demonstrasjoner mot nedleggelsen av ABC-klinikken.

10 av 20 jordmødre ved ABC-klinikken har sagt opp

Ifølge tillitsvalgt Kristin Bøhn er det flere som tenker på å slutte, og noen som planlegger tidlig pensjon.

10 av 20 jordmødre på ABC-klinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS) har sagt opp jobbene sine, opplyser avdelingsleder ved Fødeavdelingen Miriam Nyberg.

– Vi synes det er trist å miste disse jordmødrene. Disse stillingene lyses selvsagt ut fortløpende. Vi jobber aktivt med å rekruttere flere jordmødre til Oslo universitetssykehus, sier Nyberg.

De ti som har sagt opp hadde ikke fulle stillinger, så dette tilsvarer 7,55 av 15,5 årsverk.

I januar ble det bestemt at ABC-klinikken skal legges ned. Siste arbeidsdag er 4. mars. Selv om klinikken legges ned, ville jordmødrene uansett fått andre oppgaver på OUS, som fra før mangler jordmødre.

De første oppsigelsene kom før jul i fjor, da prosessen med helgestenging startet. Det ble da bestemt at klinikken skulle være stengt i helgene på grunn av jordmormangel.

ABC-klinikken er landets mest kjente klinikk for naturlige fødsler og har vært i drift i 25 år.

Går til det private

Blant de som har sagt opp er tillitsvalgt Kristin Bøhn. Hun sier ytterligere åtte jordmødre også tenker på å slutte, eller pensjonere seg tidligere.

Hun går nå over til det private helsevesenet, sammen med seks andre jordmødre til et nytt fødetilbud de selv har startet.

Dette fødetilbudet ble først omtalt av Vårt Oslo i januar.

– Jeg synes det er et svik og en hån mot fødende at man legger ned det eneste tilbudet som har kontinuitet gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, sier Bøhn.

Bøhn hadde aldri sett for seg at hun skulle jobbe i det private helsevesenet, men mener nå hun må det for å kunne tilby den kvalitet hun ønsker.

Flere kutt på OUS

Norske sykehus har stramme budsjetter og står overfor en rekke kutt.

Ved Oslo universitetssykehus skal det kuttes 462 årsverk. Nå har klinikkene ved sykehuset funnet hva og hvor de kan kutte.

Det er klinikkene selv som har foreslått kuttene, men advarer samtidig om at kuttene kan få konsekvenser for pasientene og arbeidsmiljøet.

Dette kommer fram i dokumenter som er lagt ut på OUS sine nettsider, i forkant av styremøtet denne uken, der kuttene eventuelt skal vedtas.