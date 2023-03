PENSJONERT, MEN ENGASJERT: - Jeg tenker på fremtiden til barnebarna mine. Dette er en sak som er aktuell på flere områder, forteller Nelly Kråik.

Tok buss i hele natt – Nelly (68) aksjonerer til siste slutt

Den siste uken har demonstrantene strømmet til hovedstaden. Natt til fredag kjørte en buss fra Snåsa – akkurat i tide.

– Vi har akkurat kommet frem til Oslo og har inntatt morgenkaffen, før vi går mot Stortinget, sa Nelly Kråik (68) til VG fredag morgen.

Hun har tatt buss fra Trøndelag til Oslo for å vise solidaritet med de seks familiene som Fosen-saken startet med.

– Jeg kjenner veldig sterkt med de som blir berørt av vindturbinene. Det er vanskelig å ha god reindrift på Fosen slik forholdene er nå, sier hun.

Kråik kommer fra Meråker, og har selv vokst opp med reindrift.

– Foreldrene mine var samer og drev med rein. Da jeg vokste opp kjempet mine foreldre for sine rettigheter som samer. Senere tok jeg over reindriften, og nå har den gått videre til datteren min.

HAR AKSJONERT I FLERE DAGER: Lene Cecilie Sparrok og fetteren hennes, Dan Jonas Sparrok.

Den aktuelle bussen kjørte fra Snåsa torsdag kveld, i regi av Nord-Trøndelag Reinsamelag, sørsamisk språksenter og sørsamisk museum.

Medarrangør Daniel Steinfjell fra sistnevnte sier at det har vært stor interesse rundt bussturen.

– Jeg var ikke med selv, så jeg har ikke eksakte tall, men det var rundt 30 stykker på bussen.

Siste aksjonsdag

I åtte dager har aksjonister demonstrert mot vindturbinene på Fosen i Trøndelag. 508 dager etter Høyesterettsdommen som sier at samiske rettigheter er brutt falt, står vindturbinene enda.

Nå krever samiske aktivister og Natur og Ungdom at turbinene rives. Statkraft-sjefen advarer på sin side mot kraftunderskudd.

Kråik ankom Oslo akkurat i tide – Torsdag ga Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) en beklagelse til samene på Fosen, og fredag har statsminister Jonas Gahr Støre lovet at regjeringen skal prioritere saken.

Samtidig bekrefter aksjonistene at i dag vil være deres siste aksjonsdag.

Tenker på barnebarna

68-åringen er pensjonert, men engasjementet har ikke blitt mindre med årene. Snarere tvert om.

– Engasjementet mitt blir bare verre og verre, ler 68-åringen. Hun har reist ned sammen med to venner – også de over 60.

– Vi er alle bestemødre. Jeg tenker på fremtiden til barnebarna mine. Dette er en sak som er aktuell på flere områder, forteller Kråik.

Den ni timer lange bussturen skal ha gått rolig for seg.

– De fleste sov, siden det var natt, men jeg satt mest og kikket ut på måneskinnet for å få litt inspirasjon fra naturen.

– Sitter så lenge jeg må

Den samiske skuespilleren Lene Cecilia Sparrok (25) har vært i Oslo siden tirsdag, også for å delta på aksjonen.

– Vi er her for å gi tydelig beskjed om at nok er nok, og at staten ikke kan ignorere oss lenger, sier hun til VG.

– Det er utrolig viktig å være med og å prøve å gjøre en forskjell.

AKSJONERER: Lene Cecilia Sparrok er vil aksjonere til siste slutt mot vindturbinene på Fosen.

Sparrok kommer fra Namsskogan i Trøndelag, og familien hennes har drevet med reinsdyrdrift i mange år.

Selv er hun tidligere uttalt til klartale.no at hun heller vil være reinsdyrsbonde enn skuespiller.

– Hvor lenge kommer du til å sitte her?

– Så lenge jeg må.

Lene Cecilies fetter, Dan Jonas Sparrok (26), satt onsdag ved siden av kusinen utenfor et av departementene.

– Flere av de vi kjenner har sittet hjemme og ventet på at noe skal skje. Jeg tror at det bare var et tidsspørsmål for de fleste samer før vi ville begynne å aksjonere, sier han til VG onsdag.

– Er 506 dager nok til å kreve at vindturbinene blir fjernet?

– 506 dager er nok! Man får gjort mye på 500 dager.

Engasjerer

Nestleder i Natur og Ungdom, Tuva Mjelde Refsum (21), forteller at flere og flere har strømmet til hovedstaden for å delta i demonstrasjonene.

– Natur og ungdom er medarrangører, så vi merker at turbinene på Fosen engasjerer. Men vi hadde egentlig ikke trodd at denne saken skulle få så stor sprengkraft, sier hun.

Nestleder i Natur og Ungdom, Tuva Mjelde Refsum.

– Engasjementet viser at det er mye undertrykt frustrasjon fra en minoritet som stort sett velger fred og ønsker å unngå konflikt, legger Refsum til.

Refsum understreker at demonstrasjonen er en del av en større kamp.

– Jeg tror at linken mellom urfolk sine rettigheter, miljøkamp og menneskerettigheter treffer mange, og jeg tror mange føler at de ikke har noe annet valg enn å stille opp.

