DELER UT MAT: Hver uke doneres overskuddsmat fra cruiseskipet «Costa Fascinoa» til de lokale matsentralene på øygruppen Guadeloupe og øya Martinique. Maten blir fordelt videre til folk som trenger hjelp. Bildet er tatt på den karibiske øya Martinique i desember i fjor.

Tollregler forhindrer cruiseskip i å donere mat: − Forferdelig

Norske tollregler kan ikke stå i veien for at cruiseskip kan gi bort matoverskudd, mener MDG og Frp. – Tungrodd byråkrati, raser Rasmus Hansson.

Mandag skrev VG om hvordan en italiensk cruisegigant ønsket å donere mat til Matsentralen, men ble stoppet av norske tollregler.

I stedet ble maten kastet.

Saken får Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne (MDG), til å rase:

– Tungrodd byråkrati kan ikke stå veien for kampen mot å kutte matsvinn, sier han i en e-post sendt via næringspolitisk rådgiver Håkon Lindahl.

– Her forsøker cruiserederiene å ta ansvar for at god mat ikke skal gå tapt. Vi har dyktige matsentraler i Norge som står klare til å ta imot og sørge for at maten når fram til folk som sliter med å få endene til å møtes.

MISFORNØYD: Rasmus Hansson liker dårlig norske tollregler står i veien for at cruiseskip kan donere matoverskudd til trengende.

I flere land blir overskuddsmat fra cruiseskip donert til personer som har problemer med å få endene til å møtes, uten at rederiene må betale toll og avgifter for å gi det bort.

I Norge må selskapene fortolle mat som føres i land, selv om det er tenkt å gå til gode formål.

– Det kan ikke være sånn at god mat som kunne kommet trengende til gode må kastes på grunn av meningsløse tollregler, sier Hanson.

MDG-politikeren har bedt justisminister Emilie Enger Mehl om å redegjøre for hva hun vil gjøre for å unngå at god mat blir kastet på grunn av tunggrodde tollregler.

– Jeg tar det som en selvfølge at regjeringen løser dette. Tunggrodd byråkrati kan ikke og skal ikke stå veien for kampen mot å kutte matsvinn, sier Hansson.

Frp: – Forferdelig

Tolletaten ligger under Finansdepartementet, og Justisdepartementet viser til at det er de som skal besvare spørsmål som angår dette temaet.

Hans Andreas Limi, finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet (Frp), har Limi har sendt skriftlig spørsmål til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om temaet.

– Dette er en problemstilling som absolutt bør løses, sier Limi til VG.

Limi spør Vedum om han vil ta initiativ til en dispensasjonsordning i tollregelverket slik at eksempelvis cruiserederier for fremtiden kan få donere bort overskuddsmat til matsentralen.

Finansdepartementet skriver i en e-post til VG at de må svare Stortinget før de svarer pressen.

BER OM SVAR: Frps Hans Andreas Limi ønsker en dispensasjonsordning for cruiseskip som ellers vil kaste matoverskuddet sitt.

– Det er forferdelig at mat må kastes når vi har økende matkøer i Norge, og stadig flere har problemer med å få hverdagen til å gå opp. Importvernet er sterkt i Norge, men her må det være mulig å gi dispensasjon når alternativet er at maten kastes, sier Limi.

– Matsentralene gjør en flott jobb med å hjelpe vanskeligstilte, og donasjon av overskuddsmat fra cruiseskip vil være et verdifullt tilskudd til arbeidet de utfører. Jeg tror ikke det vil gå ut over den norske bonden.

MYE MAT: I 2022 var det over 2200 cruiseskipsanløp i norske havner. Totalt hadde skipene over fire millioner passasjerer om bord.

– Mat som holder høy standard

Også cruisebransjen selv ønsker seg et enklere regelverk.

– Vi har lenge vært oppgitt over at det skal være nødvendig å kaste mat som ikke konsumeres, sa Tor Christian Sletner er norsk representant for Cruise Lines International Association (CLIA), verdens største handelsorganisasjon for cruiseindustrien, til VG mandag.

– Dette er mat som holder høy standard, og som behandles om bord etter alle kunstens regler.