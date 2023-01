BRUKT TIL SVINDEL: Thea Olsen er forbrukerøkonom i Danske Bank.

Forbrukerøkonom brukt i svindelforsøk på Instagram

Thea Olsen oppdaget lørdag at noen bruker en kopi av Instagram-profilen hennes i et svindelforsøk. Hun advarer folk mot å gå på limpinnen.

– Jeg synes det er skremmende hvor proft det ser ut, sier Thea Olsen til VG søndag kveld.

Hun er forbrukerøkonom i Danske Bank og jobber med å formidle økonomiske råd, blant annet på Instagram.

I helgen oppdaget banken at noen har kopiert alle bildene hennes og laget en falsk Instagram-profil med nesten likelydende navn. Den falske profilen har nesten like mange følgere som originalen, men flesteparten er utenlandske og profilen virker å ha blitt opprettet i nyere tid.

Olsen advarer folk om at de kan bli lurt:

– Profilen har prøvd å kontakte noen av følgerne mine. Dette er et svindelforsøk, advarer hun.

EKTE: Dette er Thea Olsens ekte profil. FALSK: Dette er etterlikningen.

– Fryktelig ubehagelig

VG har sett dokumentasjon på kontakt mellom den falske profilen og en annen Instagram-bruker. Kommunikasjonen foregår på norsk.

I løpet av samtalen gir den falske profilen investeringsråd som er for gode til å være sanne:

«Jeg skal lære kundene mine å handle og investere i indeksfond og valuta, det er virkelig lukrativt opptil 45 % avkastning på 2 uker».

Den falske profilen ber deretter Instagram-brukeren om å investere 10.000 kroner på en utenlandsk nettside.

– Det er fryktelig ubehagelig og ekkelt at noen utgir seg for å være meg, men jeg er mest bekymret for at noen av de denne personen når ut til faktisk skal bli lurt, sier Olsen.

– Veldig alvorlig

Danske Banks kommunikasjonsdirektør i Norge, Øystein Schmidt, advarer folk mot å gå på lureriet.

– Vi ser svært alvorlig på dette svindelforsøket. Det er tydelig at noen prøver å etterligne hennes profil, sier Schmidt til VG.

Han sier at de ikke vet hvem som står bak, men sier at folk kan regne med rådene den falske profilen gir er dårlige. Schmidt og Olsen oppfordrer folk til å rapportere den falske profilen.

– Det er svært uheldig og leit, spesielt for de menneskene disse svindlerne eventuelt ender opp med å lure. De risikerer å miste pengene sine til folk med uærlige hensikter, sier han.

Schmidt sier at Danske Bank først fikk beskjed om den falske profilen på lørdag.

Siden da har de forsøkt å fjerne den både ved å rapportere den og ved å ta kontakt direkte med Instagrams eier Meta, foreløpig uten hell.

– Meta er et stort selskap og har ikke noen tilstedeværelse i Norge i dag. Veien fra oss til de riktige personene virker relativt lange, men jeg håper likevel at det går fort at de får bukt med det, sier Schmidt.

VG har søndag kveld forsøkt å komme i kontakt med Meta via deres norske PR-byrå, men har foreløpig ikke fått kontakt.