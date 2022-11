POLITIET: Har stoppet flere som er påvirket bak rattet.

Flere tatt for ruskjøring

Så langt i år har det vært en økning i personer som er anmeldt for å kjøre mens de er påvirket av alkohol eller annen rus, sammenlignet med 2021. Ung i trafikken er bekymret for økningen blant de under 25 år.

I slutten av oktober var flere unge ruskjørere stoppet av politiet og anmeldt, enn i løpet av hele fjoråret. Tall fra Utrykningspolitiet (UP) viser at økningen i alle aldersgrupper er på 22 prosent.

– Politiet har aldri tidligere avdekket det samme antall anmeldelser for ruspåvirket kjøring i samme periode, sier assisterende UP-sjef, Roar Skjelbred Larsen.

Han sier det er for tidlig å konkludere om det er en stigende trend.

Ung i trafikken, som jobber for trafikksikkerhet, synes utviklingen er skummel. Nå frykter de for flere hendelser opp mot julebordsesongen.

– Det er bekymringsfullt at så mange unge fyllekjører. Det er en kjedelig økning, sier Liv Marie Bendheim i Ung i trafikken til VG.

Ut oktober i år er det tatt 2148 ruskjørere under 25 år, det er en økning fra 1790 i samme periode i fjor.

Økningen er størst i Oslo og Øst politidistrikt.

Det viser tall organisasjonen har hentet inn fra politiet.

Larsen i UP forteller at politiet er avhengig av tips fra publikum for å forebygge ruspåvirkning.

– Imidlertid forteller statistikken oss bare hvor mange politiet tar, men ikke hvor mange som faktisk kjører i ruspåvirket tilstand.

– Ulike typer rusmidler

Ung i trafikken styrker nå sitt arbeidet for å spre informasjon til unge sjåfører.

– Økningen er skremmende nå inn mot julebordsesongen, spesielt med tanke på «dagen derpå»-rusen. Promillen sitter ofte lenger i kroppen enn det flere tror. Vi anbefaler å vente litt lenger med å kjøre dagen etter du har drukket, enn det du tenker er nok, sier Bendheim.

BEKYMRET: Liv Marie Bendheim er prosjekt- og kampanjeansvarlig i Ung i trafikken hun er bekymret for økningen i anmeldte.

Promillegrensen i Norge er på 0,2 promille og hver eneste dag blir det kjørt rundt 140 000 turer i trafikken av personer som er ruspåvirket, skriver politiet.

Bendheim forteller at det kan være mange sammensatte årsaker til at det nå er en økning. Det er ikke sikkert flere kjører mens de er påvirket av rus, men flere blir anmeldt og tatt.

– De siste årene har politiet fått bedre instrumenter for å av dekke ulike typer rusmidler. Det kan også være en sammenheng med det og at det har vært færre kontroller under coronapandemien.

IKKE PROMILLE: Det er fem ganger mer ruskjøring med legemidler og narkotika enn alkohol, skriver politiet på sine nettsider.

– Har politiet gjort noe for å ta flere for ruskjøring i år, kontra 2021?

– Vi har gjennomført flere ruskontroller og blåseprøver etter at pandemi restriksjonene ble avsluttet tidlig i dette året, og resultatet av det er flere anmeldte sjåfører så langt i år, sier UP-sjefen.

Larsen forteller at politiet gjennomfører ruskontroller hver dag. Andre uken i desember har de en egen kontrolluke for rus.

– Dette er ikke fordi vi har erfart mer ruspåvirket kjøring i den såkalte «julebordsesongen» enn øvrige måneder i året, men det er for å forebygge ruspåvirket kjøring ved samtidig å kommunisere et budskap om å la bilen stå hvis du er usikker på om du bør kjøre etter inntak av rusmidler. Kontrolluken blir gjennomført av politikollegaer i de fleste Europeiske land.

Flere dødsulykker i sommer

Det har vært en dramatisk økning i antall dødsulykker i trafikken i år. Statens vegvesen har hatt krisemøter etter sommerens «skrekk-månedene», og samferdselsministeren har omtalt utviklingen som «urovekkende».

– Vi har ikke oversikt over hva grunnen til dødsulykkene som har skjedd langt i år er, sier Bendheim i Ung i trafikken.

Hver fjerde person som ble drept i trafikken i 2021 var under 25 år, viser tall Statens vegvesen. Nesten 1 av 5 dødsulykker var knyttet til ruskjøring

Politiet har frigitt denne videoen i forbindelse med en rettssak mot en mann i 20-årene som er tiltalt for ruspåvirket kjøring: