Statsforvalter Per Arne Olsen er død: − Han var en helt utrolig person

Statsforvalter og tidligere Frp-nestleder Per Arne Olsen er død, 61 år-gammel. Beskjeden traff Siv Jensen hardt, som beskriver ham som en mann som fikk alle i godt humør.

Det bekrefter Fred-Ivar Syrstad, assisterende Statsforvalter i Vestfold og Telemark, til NRK.

– Per Arne sovnet inn på sykehuset i natt etter kort tids kreftsykdom. Han ble 61 år gammel, sier Syrstad til NRK.

Per Arne Olsen tiltrådte stillingen som Statsforvalter i Vestfold og Telemark 1. januar 2019.

Olsen var ordfører i Tønsberg fra 2003 til 2009. Han var også stortingsrepresentant og nestleder for Fremskrittspartiet fra 2009 til 2013.

1 / 4 forrige neste fullskjerm

Tidligere Frp-leder Siv Jensen jobbet veldig tett med Olsen i mange år – blant annet da han var nestleder. Beskjeden kom overraskende på, forteller hun.

– Dette kom som lyn fra klar himmel. Jeg er rett og slett i sorg og veldig lei meg. Jeg kommer til å savne ham veldig, sier en tydelig preget Siv Jensen til VG.

Jensen beskriver ham som et usedvanlig fint menneske:

– Han var snill, omtenksom og tvers igjennom god. Han brydde seg om alle og hadde alltid ha en munter replikk på lager. Selv med de mest betente sakene fikk han alle til å le.

Jensen sier tankene først og fremst går til Lise og resten av familien.

– Men vi er mange som kommer til å føle et dypt savn etter Per Arne. Han var en helt utrolig person.

POLITIKER: Per Arne Olsen har vært nestleder for Fremskrittspartiet og Statsforvalter i Vestfold og Telemark.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier til VG at hun har mottatt dødsbudskapet med sorg.

– Det er med stor sorg vi har fått beskjed om at Per Arne Olsen har gått bort så altfor tidlig. Per Arne har vært av stor betydning for Frp som folkevalgt, tillitsvalgt og ansatt i årtier. Han har blant annet vært ordfører i Tønsberg, stortingsrepresentant og nestleder i partiet, sier hun og legger til:

– Han var en humørspreder og en fantastisk politiker, vel ansett i alle partier og blant folk. Hans pågangsmot, livsenergi og kloke personlighet vil bli dypt savnet. Våre tanker går til Lise og resten av familien.