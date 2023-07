KUNSTGJØDSEL: Dette er synet som møtte bonden. Det skulle vært seks sekker til, som nå er stjålet.

Opprettet tipstelefon etter kunstgjødsel-tyveri

Mandag ble 3,6 tonn kunstgjødsel stjålet fra en bonde i Nesbyen i Hallingdal. Nå håper politiet på flere tips fra publikum i saken.

Tyveriet kan ha blitt begått av noen som trenger gjødsel, men politiet uttrykker også bekymring for at stoffet kan bli misbrukt til farlige formål, som sprengstoff.

Politiet har etablert en tipstelefon for mulige vitner, og har utført flere avhør, men ingen personer er foreløpig mistenkt i saken. Vis mer

– Gjødslet kan være stjålet av noen som trenger kunstgjødsel selv, men vi vet at det er mulig at kunstgjødsel kan brukes til farlige ting, og det bekymrer oss, sier politistasjonssjef i Hallingdal, Brit Fyksen.

Kunstgjødsel kan bli brukt lage sprengstoff. PST ble rutinemessig orientert om hendelsen.

Da politiet ble orientert om tyveriet, ble det med en gang sendt en patrulje på stedet for å gjøre undersøkelser.

Politistasjonssjefen understreker imidlertid at politiet ikke har noen mistanke om at motivet bak å stjele kunstgjødselet er for å misbruke det.

ETTERFORSKER VIDERE: Politistasjonsjef i Hallingdal, Brit Fyksen.

– Det vi vet om hendelsesforløpet er at vedkommende som har stålet kunstgjødselet, må ha hatt utstyr som kan frakte såpass stort og tungt materiale, sier hun.

Sør-Øst politidistrikt fikk i 13-tiden tirsdag melding om en bonde i Nesbyen i Hallingdal som hadde blitt frastjålet seks sekker med til sammen 3600 kilo kunstgjødsel.

Den samlede verdien på kunstgjødselet er estimert å være 25.000 kroner.

– Saken er under etterforskning, og vi jobber med å finne ut hva som har skjedd, og hva som er motivet bak tyveriet.

– Vi holder alle mulige motiver og alternativer åpne.

Foreløpig ingen mistenkt

Etter tyveriet har politiet opprettet en tipstelefon, meldte Hallingdølen fredag.

Fyksen sier til VG at politiet har fått inn flere tips, men vil gjerne ha flere.

– Nå går vi aktivt ut med en tipstelefon i håp om at folk kan ha sett noe, og jeg håper at folk som tror at de har sett noe melder det til oss.

Politiet har gjort flere vitneavhør, men ingen har status som mistenkt i saken.

