DREPT I LIER: Mor til Phillip Johansen Smedsrud sier familien er i bunnløs sorg.

Phillip (29) ble drept i Lier: − Jeg savner ham helt enormt

– Jeg fikk holde rundt ham i live mandagen før drapet. Uken etter fikk jeg igjen holde rundt ham. Da var han død.

– Han var verdens snilleste og mest hjelpsomme menneske, sier mamma Mariann Smedsrud til VG.

Det har gått to knappe uker siden sønnen hennes Phillip Johansen Smedsrud ble funnet drept i en leilighet i Lierbyen.

Familien sitter igjen i bunnløs sorg, forteller Smedsrud mens hun kjemper mot tårene.

– Jeg savner helt enormt at han kom opp på besøk hos meg.

Mamma Mariann vil nå hedre sønnen sin, som hun beskriver som svært viktig for familien:

– Vi kunne alltid ringe ham og han stilte alltid opp. Uansett om det var sykkel, PC eller telefon, forteller hun.

– En ordentlig blidfis, det var det han var.

Smedsrud forteller at familien er stor, men at Phillip var svært nær søsknene sine – to brødre og én søster.

– Og han stilte alltid opp for dem også.

Avisen Drammens Tidende gikk først gikk ut med navn og bilde av Phillip.

Roser begravelsesbyrået

Familien har planlagt bisettelse for Phillip torsdag 3. august. Den skal holdes fra Frogner kirke i Lier.

Phillips mor vil benytte sjansen til å skryte av hjelpen hun har fått:

– Jeg har møtt verdens herligste menneske i begravelsesbyrået. All ros til henne.

Smedsrud sier at kvinnen i byrået fulgte henne inn for å se sønnen:

– Hun sørget for at det var forsvarlig for meg å få se ham, og det var det heldigvis, forteller hun og legger til:

– Jeg fikk holde rundt ham i live mandagen før drapet. Uken etter fikk jeg holde rundt ham igjen, død.

Siktede tidligere dømt

Det var torsdag 13. juli at politiet rykket ut til en bolig i Lier kommune, hvor det ble gjort funn av en død person.

Mannen ble dagen etter varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

I juni ble mannen funnet skyldig og dømt for en trussel som fant sted 1. februar i fjor. Straffen ble på 50 dagers fengsel.

