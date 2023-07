FLYTRØBBEL: Tommel opp ble til tommel ned. Havtåke skapte flykaos for Odin (6) og Robert (41) som skulle lande i Kirkenes.

Flykaos ved Kirkenes: − Vi skulle ikke bli kidnappet tilbake til Oslo

Havtåke skapte flykaos for mange passasjerer som reiste fra Oslo til Kirkenes. Flyet ble sendt i retur.

Kortversjonen Passasjerer på et SAS-fly som fløy fra Oslo til Kirkenes kunne ikke lande på grunn av havtåke.

Passasjerene ble informert om at flyet måtte returnere til Oslo, noe som skapte frustrasjon blant passasjerene, inkludert Robert Lundgren (41).

SAS understreker at slike hendelser kan forekomme på grunn av det uforutsigbare været i Norge, og at passasjerene bør forvente at det skjer i ny og ne. Vis mer

– Vi skulle faen meg ikke bli kidnappet tilbake til Oslo, sier Robert Lundgren (41).

Etter en lengre sommerferie var Lundgren og familien på et SAS-fly som fløy fra Oslo til Kirkenes fredag.

Været i Kirkenes gjorde at flyet ikke kunne lande og passasjerene ble informert om at de måtte bli med tilbake til Oslo. Tur/retur Oslo-Kirkenes tar rundt 4,5 timer.

Etter mye bråk, ifølge Lundgren, fikk rundt 40 passasjerer gå av flyet på Alta flyplass, der flyet skulle fylle drivstoff for å kunne fly tilbake til start.

Familien var blant passasjerene som gikk av i Alta.

Lundgren måtte punge ut for nye flybilletter for å komme seg videre fra Alta til Kirkenes. I tillegg mangler han fortsatt bagasjen til hele familien – for den ble med til Oslo.

– Jeg flyr mye og har aldri vært borti lignende, sier Lundgren.

– Det er helt absurd, legger han til.

FRUSTRERT: Familien fikk gå av flyet i Alta, men mangler fortsatt bagasjen sin.

Måtte kansellere hele Osloturen

Også Ine Marie Kristiansen (18) og kjæresten Joachim Bye (19) ble rammet.

– Vi måtte kansellere hele Osloturen vår, ettersom vi ikke ville rekke det vi skulle der, sier hun.

De skulle med flyet som etter planen skulle lande i Kirkenes og fly tilbake til Oslo med nye passasjerer.

– Enn så lenge har vi ikke hørt noe fra SAS, sier Kristiansen.

MÅTTE KANSELLERE TUREN: Ine Marie Kristiansen (18) og kjæresten Joachim Bye (19) måtte droppe Osloturen, da flyet ble innstilt.

SAS: – Forståelse

Tonje Sund i SAS har full forståelse for at folk er frustrert over at det ble en kronglete vei hjem.

– Det er mange faktorer som spiller inn og mange faktorer passasjerene ikke ser. Vi vurderer i tillegg naturligvis hva som er best for passasjerene.

– Vi er vant med å håndtere værrelaterte utfordringer. Det skjer innimellom, og det er bare å beklage, legger hun til.

Det er ifølge Sund ikke unormalt at passasjerene ikke får gå av før flyet har nådd de endelige destinasjonene.

– På generelt grunnlag kan det være snakk om at det vurderes et nytt landingsforsøk på bestemmelsesstedet. Eventuelt kan det være at passasjerene ikke får gå av fordi man ser på hvordan man best mulig skal få passasjerene videre med alternative transportformer.

– Dersom man på kort varsel får beskjed om å gjøre et nytt landingsforsøk, er SAS avhengige av at passasjerene er om bord.

Sund understreker at hun ikke kjenner til den konkrete vurderingen som ble gjort på denne flyvningen, men sier det overordnet handler om sikkerhet.

iFinnmark omtalte hendelsen først.

Sommersesong: Fly er fullbooket

Noen av passasjerene som ble med hele veien tilbake til Oslo, har ventet i flere dager med å komme seg på et nytt fly nordover igjen. Det er sommersesong og flyene er fullbooket.

– Det gjør det vanskelig å sende bagasje, samt sette opp ekstraruter. Og når det gjelder bagasjen som mangler hos folk, så skal den ettersendes så fort som mulig.

Lundgren håper dette ikke skjer igjen og satser på at bagasjen deres dukker opp igjen.

– Vi får se hva som skjer, sier han avslutningsvis.

Robert Lundgren er frustrert over flyreisen fra Oslo til Kirkenes.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post