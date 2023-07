Aktiver kart

Kvinne funnet død på hotellrom – to menn siktet

En kvinne i 30-årene ble funnet død på et hotellrom i Lillehammer natt til søndag. To menn er siktet for å ha hensatt kvinnen i hjelpeløs tilstand.

I en pressemelding tirsdag ettermiddag skriver Innlandet politidistrikt at de etterforsker en hendelse hvor en kvinne i 30-årene ble funnet død på et hotellrom i Lillehammer natt til søndag 23. juli.

Pårørende er varslet.

– To menn i 30-årene ble pågrepet og er siktet for å ha hensatt kvinnen i hjelpeløs tilstand. Begge de pågrepne er nå løslatt, men siktelsen er opprettholdt, sier politiadvokat Mari Jøndal Bjertnæs i pressemeldingen.

De to siktede er kjente for politiet fra tidligere og er tidligere straffet.

Avdøde er en del av omgangskretsen til de to mennene.

Det ble gjort livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å berge, opplyser politiet.

