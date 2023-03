TRYGG: Anette Jonsson Hæreide kommer til å ha helseforsikring i fremtiden.

Nå skaffer flere seg privat helseforsikring: − En trygghet

Stadig flere ønsker å betale for å slippe å stå i lange køer hos det offentlige helsevesenet.

I Norge er det i dag nesten 750.000 som har privat helseforsikring. En forsikring som gjør at du kan få hjelp hos det private helsevesenet, uten å måtte betale hele beløpet selv.

De aller fleste som har privat helseforsikring har det gjennom sin arbeidsgiver, men stadig flere privatpersoner kjøper sin egen.

– Det siste halve året har vi sett en økning, sier Kristine Sandvik.

Hun er ansvarlig for person- og helseforsikringer i If. Forsikringsselskapet If er størst innen private helseforsikringer i Norge.

Ifølge tall fra Finans Norge hadde over 79.000 nordmenn en slik forsikring i slutten av 2022. I 2020 var det rundt 65.000. Dette er tall som gjelder alle forsikringsselskap i Norge.

ØKER: Kristine Sandvik i If forteller at de fleste bruker helseforsikringen sin på behandlinger med lange køer.

– Trygghet

En av dem som har kjøpt sin egen helseforsikring er Anette Jonsson Hæreide (36) fra Bergen.

– Jeg er ikke misfornøyd med det offentlige helsevesenet, men helseforsikringen er en trygghet hvis jeg trenger hjelp kjapt, sier Jonsson Hæreide.

– Når du først trenger helsehjelp har du gjerne behov for at det skal skje med en gang, sier hun.

Jonsson Hæreide har hatt denne i rundt fem år og er helt sikker på at hun vil beholde den i fremtiden.

– Bakerst i køen

Mia Meland (38) fra Hitra har også helseforsikring. Nå har hun den gjennom jobben, men gjennom pandemien kjøpte hun den selv.

Hun ville være sikker på at både hun og sønnen fikk hjelp så fort som mulig. Og i september trengte hun den virkelig.

– Jeg ødela kneet mitt, og ble henvist til MR og kiropraktor hos det private. Da jeg var i gang med opptrening fikk jeg innkalling til MR hos det offentlige, sier Meland.

Hun mener det ikke bør være nødvendig å ha en privat helseforsikring, og syns ikke at de med nok penger skal kunne kjøpe seg fram i køen.

– Jeg blir litt oppgitt av det. Har du ikke privat helseforsikring står du bakerst i køen, sier hun.

KØ: Mia Meland har helseforsikring for å være sikker på at hun får hjelp når hun trenger det, kjapt.

Sterk økning hos psykolog og fysioterapeut

Det de fleste bruker sin helseforsikring til er ofte behandlingene som har lengst ventetid hos det offentlige, ifølge Kristine Sandvik i If.

I 2021 var den gjennomsnittlige ventetiden for å komme til en spesialist i det offentlige 62,2 dager. Dette er 1,3 dager lenger enn før pandemien i 2019.

Ifølge Finans Norge er det sterk økning i bruk av psykolog og fysioterapeut blant forsikrede.

– Helseforsikring er et supplement og ikke et alternativ til offentlige helsetjenester. Det offentlige skal være stammen i helsevesenet, mens det private kan fylle gapene i velferden, sier informasjonsdirektør i Finans Norge Tom Staavi.

Info Slik funker en privat helseforsikring Når du trenger helsehjelp, går du fortsatt til din fastlege som normalt. Det er når du skal henvises videre at helseforsikringen kommer inn i bildet. For eksempel kan en helseforsikring sikre deg legespesialist og operasjon innen en gitt tidsfrist hos det private helsevesenet. Eksempler på hva en helseforsikring dekker kan være behandlinger som CT eller MR. Det kan være utredning hos spesialister som nevrolog eller ortoped, og time hos psykolog, fysioterapeut eller kiropraktor. Helseforsikringen kan også dekke kostbare medisiner. Kilde: Forsikringsselskapet If Vis mer

Fortsatt er de aller fleste helseforsikringer kjøpt gjennom arbeidsgiver. Omtrent 90 prosent.

Kristine Sandvik i If forklarer at det har blitt et konkurransefortrinn for bedrifter å kunne tilby helseforsikring til sine ansatte.

Både fordi dette er noe arbeidstagere ønsker, men også for at ansatte som trenger helsehjelp skal kunne få det raskt og slippe å være sykemeldt lenge.

– Små bedrifter innenfor konkurranseutsatt sektor som bønder, fiskere, industri, varehandel og bygg og anlegg klarer ikke å bære kostnaden av høyt sykefravær og lange ventetider, sier Tom Staavi i Finans Norge.

– De som taper er vanlige folk

2023 ser ut til å bli en tungt økonomisk år for de fleste. Også for sykehusene. De har fått mer penger, men de må likevel kutte.

Samtidig står et stadig voksende privat helsevesen klare for å ta imot både ansatte og pasienter som ikke opplever å bli ivaretatt av det offentlige.

Frps Sylvi Listhaug mener regjeringens politikk nå fører til større forskjeller i helsevesenet.

– Jeg tror skrotingen av fritt behandlingsvalg og kuttene i de offentlige helsebudsjettene vil føre til at veksten i private helseforsikringer vil akselerere de neste årene. De som har en tykk lommebok eller har en arbeidsgiver som er villig til å betale, vil ikke akseptere å måtte vente i stadig lengre helsekøer, sier Listhaug til VG.

Fra 1. januar ble ordningen kalt «fritt behandlingsvalg» avviklet. Pasienter kan fortsatt velge behandlingssted, men ordningen som ga private aktører fri etableringsrett forsvant.

FORSKJELLER: Sylvi Listhaug mener regjeringens politikk fører til en «amerikanisering av helsevesenet.

Hun frykter det hun beskriver som en «amerikanisering» av helsevesenet i Norge.

– Regjeringen bør ta bort de ideologiske skylappene og innse at de som taper på deres politikk er vanlige folk som må vente lenger på helsebehandling, sier Listhaug.

– Trenger ikke noe forsikringsprodukt

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier Listhaug kan være trygg på det fortsatt skal være et sterkt, offentlig finansiert helsevesen i Norge.

– Det er viktig at folk er klar over at alle har rett til nødvendig helsehjelp i Norge. Når du bidrar over skatteseddelen, får du en betydelig tjeneste igjen. Det er den viktigste forsikringsordningen av alle, sier Kjerkol.

Kjerkol mener det beste er om folk som trenger hjelpehjelp går til fastlegen og blir henvist videre.

– Du trenger ikke noe forsikringsprodukt for å få dekket det behovet, sier helseministeren.

SKATTESEDDELEN: Ingvild Kjerkol mener nordmenn ikke trenger helseforsikring og får den hjelpen de trenger i det offentlige.

Når det gjelder fritt behandlingsvalg, sier Kjerkol at tilbudet hverken fikk ned ventetider eller gjorde helsetjenesten mer effektivt, som var formålet.

– Den har derimot ført til kutt i lokalsykehus og gått ut over tjenester nær folk. Pengene som før gikk til private brukes fortsatt på pasientbehandling, sier Kjerkol.