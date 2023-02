MANGE SIER OPP: 14 intensivsykepleiere på én Ullevål-avdeling har sagt opp og flere har varslet sin avgang.

Intensivsykepleier etter masseoppsigelse: − Føler oss maktesløse

Tillitsvalgt ved Ullevaal sykehus Stine Nesseth (29) frykter for pasientsikkerheten etter endringer ved Oslo universitetssykehus (OUS). Samtidig kritiserer hun ledelsen for «dårlig endringsledelse».

– Den største konsekvensen det kan få er jo død, sier Stine Nesseth (29) til VG.

Torsdag ble det kjent at 14 av 24 intensivsykepleiere ved thoraxkirurgisk thoraxkirurgiskVed Klinikk for thoraxkirurgi utføres det hjertekirurgi, lungekirurgi og annen kirurgi i brystkassen. avdeling ved Ullevaal, for kort tid siden sa opp stillingene i protest – alle i løpet av bare én uke.

Uenighetene handler blant annet om at avdelingen på Ullevaal skal sommerstenges og de ansatte flyttes til en tilsvarende avdeling på Rikshospitalet i denne perioden og om en ny turnus, opplyste konserntillitsvalgt Rolf-Andre Oxholm fra NSF i Helse Sør-Øst.

Endringen skjer som et skritt mot nedleggelsen av Ullevaal sykehus.

Nesseth er intensivsykepleier og tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) på thoraxkirurgisk intensiv og postoperativ postoperativ På postoperativ avdeling overvåkes og behandles nyopererte pasienterpå Ullevaal. Hun mener endringen vil føre til lengre behandlingstid og dårligere pasientsikkerhet.

– Vi sitter på beredskapsplasser som er avgjørende. I tillegg bistår vi avdelinger som er avhengig av oss dersom det skulle skje noe, og de mister jo det. Det synes vi er verst.

BEKYMRET: Intensivsykepleier og tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) Stine Nesseth, retter hard kritikk mot Oslo universitetssykehus etter omstruktureringer.

– Manglende dialog

I et Facebook-innlegg torsdag kritiserer Nesseth det hun mener er en «dårlig endringsprosess og endringsledelse» i Oslo universitetssykehus (OUS):

«Grunnet en utrolig dårlig endringsprosess og endringsledelse har vi så mange oppsigelser på min avdeling, at vi etter 1.mai ikke vil ha noen pasient-og driftsforsvarlig turnus. Det er ikke en aksjon fra de ansatte som har sagt opp, det er en reaksjon på forverrede arbeidsvilkår og pasientsikkerhet».

– Det har vært manglende dialog med de ansatte, og vi har ikke hatt noe mulighet til medvirkning i endringsprosessen, sier hun til VG.

Hun forteller at intensivsykepleierne ved Ullevaal har fått lite informasjon om endringene underveis, og at de føler seg lite hørt.

– Det er derfor folk har sagt opp nå, ikke på grunn av en endring som kommer om kanskje to til ti år.

Nesseth er også kritisk til at ledelsen ikke har gjort en risikoanalyse av tiltaket de har vedtatt.

– Når vi har kommet med bekymringsmeldinger om hva ledelsen har tenkt å gjøre med frafallet og om hvor krevende arbeidssituasjonen er, har jeg fått inntrykk av at ledelsen mener vi kan erstattes og at de bare kan ansette nye, sier Nesseth, og legger til,

– Men intensivsykepleiere er ikke enkle å rekruttere. Det er et faktum at det er få av oss.

Klinikkeleder: Ansatte og tillitsvalgte har medvirket

VG har forelagt sykehuset kritikken fra Nesseth.

Klinikkleder Bjørn Bendz ved Hjerte-, lunge- og karklinikken som de aktuelle avdelingene er underlagt, skriver i en e-post at prosessen med samordning av de to driftsstedene har pågått lenge.

Hensikten er ifølge ham å opprettholde et «robust hjertekirurgisk senter for å ivareta regionsfunksjonene i Helse Sør-Øst, men også landsfunksjonene innen transplantasjon og barnehjertekirurgi».

Det er færre operasjoner, men de blir til gjengjelde stadig mer komplekse, og samordningen er nødvendig for å gi den beste behandlingen, sier han.

– Dette er en prosess som har pågått over år, med medvirkning og involvering fra ansatte og tillitsvalgte. Vi har fått ros fra vernetjenesten og de tillitsvalgte for at vi har vært inkluderende og åpne i prosessen, skriver Bendz.

Han sier at det er nødvendig for å sikre enda bedre pasientbehandling.

– Jeg synes det er trist at flink kollegaer har sagt opp, men mange har heldigvis allerede fått jobb i andre klinikker ved OUS. Det er vi glade for.

– Jeg synes ikke det er trygt

I tillegg til de 14 som har sagt opp, har konserntillitsvalgt Oxholm fått informasjon om at ytterlige fem skal si opp, uttalte han til VG torsdag.

Med fem intensivsykepleiere igjen, vil det fra 1. mai være umulig å drifte avdelingen, sa han.

– Vi føler vi har mistet mange gode kolleger som vi kunne støtte oss på, og mange hundre år med erfaring. Mange av dem som har sagt opp har jobbet her i 20 til 30 år fordi det har vært godt drevet, sier Nesseth.

– Vi som står igjen føler oss maktesløse.

Ifølge Nesseth, skal flere av dem som ikke har sagt opp sine stillinger ved avdelingen ha bindingstid. Selv er Nesseth en av dem.

– Ville du sagt opp om du ikke hadde bindingstid?

– Ja, det tror jeg. Endringene kommer til å bli såpass merkbare i Helse-Norge og Helse Sør-Øst at jeg ikke føler jeg kan stå inne for det som intensivsykepleier.

–Jeg synes ikke det er trygt.