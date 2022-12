1 / 3 OMSORG: Kjersti With blir møtt med støtte for prosjektet fra kafeens gjester. GODT HUMØR: Det er god stemning blant de ansatte på kafeen på biblioteket. SØTSAKER: Kjersti hjelper kundene med å finne noe godt i kafeen. forrige neste fullskjerm OMSORG: Kjersti With blir møtt med støtte for prosjektet fra kafeens gjester.

Startet juleinnsamling - fikk inn over 10 ganger målet

TØNSBERG (VG) Kaféeier Kjersti With hadde mål om å samle inn 50.000 kroner til en kveld for Tønsbergs trengende. Nå er det godt over 600.000 i potten.

På kafé With i Tønsberg sitter gjester med lune bakverk og høye glass med melkekaffe.

Førjulshyggelig og åpenbart fristende for dem som går forbi de store vinduene, men det er mange nå som ikke kan ta seg råd til slikt.

Med det som bakteppe bestemte kaféeier Kjersti With seg for å gi en liten adventsgave til familier som sliter:

Gaven, en gratis kveld med mat, drikke og aktiviteter, er nå i ferd med å vokse seg større og større.

With ønsket i tillegg å gi de inviterte familiene en gave med seg hjem, i form av et raust gavekort eller en tusenlapp eller to i en konvolutt.

Hun startet derfor en innsamlingsaksjon på plattformen Spleis første søndag i advent, og satte seg mål om å samle inn 50.000 kroner.

Kronerullingen ble umiddelbart en suksess, og et døgn etter hevet hun målet til 300.000. Da knappe tre dager hadde gått hadde kvinnen fått inn over en halv million - nå over 600.000 kroner.

– Det er helt vilt! Og det viser vel at dette treffer folk. Dette er ikke lenger andres historier. Det er mine kollegaer som griner når de åpner strømregningene, det er mora til min datters venninne som ikke har penger til julegaver. Alle som har mulighet til å gjøre noe, må gjøre mer nå, sier With til VG.

«Feil og brutalt»

Som gründer av tre kafeer med 25 ansatte er Kjersti godt kjent i lokalmiljøet i Vestfoldsbyen. Hun brukte kafékjedens facebookside for å starte innsamlingen.

Innlegget starter med «Det er uuuuuurettferdig»! ... har jeg lyst til å brøle! Det er urettferdig, feil og brutalt.», og traff mange rett i hjertet.

«Hvorfor må barn i Tønsberg fortelle sosiallærer hva de ønsker seg til jul? (….) Mens andre barn åpner pakke etter pakke på julaften med ting de hverken har på en ønskeliste eller kommer til å bruke»

«Julen 2022 er julen for å finne noen som ikke har alt.», skriver With.

Tirsdag 6. desember har spleisen til dem som ikke har alt passert 620.000 kroner.

Bidragene er fra privatpersoner, ofte i nærmiljøet, som har gitt alt fra 25 kroner til 5000 kroner. Pengene går direkte til Kirkens Bymisjon, som har ansvaret for å velge ut de trengende familiene og administrere gavene.

Det var tenkt 30-40 familier til festen som skal holdes midt i adventstiden, men nå ser With og organisasjonen på muligheten for å invitere flere.

Matsentralen: 35 prosent økning

Siden i sommer har det vært en voldsom økning av folk som kommer for å bruke Bymisjonens tilbud i Tønsberg, forteller daglig leder for Kirkens Bymisjon Vestfold, Lars Erik Bakke, til VG.

I år vil Matsentralen Vestfold og Telemark dele ut 600 millioner tonn med mat, mot 500 tonn i fjor.

På nasjonalt nivå merkes de trangere tidene enda bedre, der er det en økning i antall utdelte måltider på hele 35 prosent sammenlignet med i fjor, ifølge NRK.

– Nå er fattigdommen blant oss. Det angår oss alle. Eldre, særlig enslige og aleneforsørgere sliter. Se dem rundt deg og spør om du kan hjelpe, oppfordrer Bakke i Kirkens Bymisjon.

Kaféeier With stemmer i:

– Desember er den verste måneden hvis du har dårlig økonomi. Vi må slutte å gi til folk som har alt, de trenger ikke mer. Nå må vi lete etter de som trenger det, sier hun.

ALENEMOR: Kvinnen forteller at hverdagen handler mye om valg, som at barna måtte velge mellom skolefritidsordning og fotballtrening.

De tøffe valgene

I Tønsberg treffer VG en alenemor som gjennom Kirkens Bymisjon er invitert på festen sammen med sine to barn.

Hun forteller at da inkassobrevene i høst ble flertallige og småjobbene uteble, måtte hun sette seg ned med de to barna og si at de måtte velge mellom skolefritidsordning og fotballtrening.

Hun sier barna har forstått og akseptert situasjonen. Hun blir blank på øynene når hun forteller.

Hverdagen deres handler mye om valg nå. På butikken velges kjøtt og fisk bort. Varer på halv pris legges i kurven og fryses hjemme.

– Ungene som er aktive trenger skikkelig mat. Så jeg prioriterer å kjøpe egg, melk og andre næringsrike varer til dem, så de kan vokse og bli sterke.

Seg selv velger hun bort. Kvinnen har de siste dagene spist brød – uten pålegg.

De ukentlige besøkene kvinnen og barna har hos Kirkens Bymisjon gjør en stor forskjell for dem. Nå har hun selv blitt en ressursperson som hjelper andre som sliter.

Tilstelningen hos With blir et nytt lyspunkt for alenemoren i adventstiden.

– Nå gleder vi oss til jul. Vi gruer oss ikke lengre, smiler hun.

På spørsmål om hva kvinnen selv ønsker seg til jul, ser hun drømmende opp i taket.

– Et varmt hus, et koselig hjem og ro og fred.