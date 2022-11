FASTHOLDER SIN USKYLD: Johny Vassbakk møter i disse dager i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund. Her er han avbildet sammen med sine forsvarere, Stian Bråstein (i midten) og Stian Kristensen.

Fant flere DNA-funn på Birgitte Tengs – kun ett klaffet med Vassbakk

At en gjerningsperson kun etterlater seg ett spor i et så brutalt drap, er usannsynlig, mener DNA-analytiker Ragne Farmen.

Ingri Bergo

Anne Sofie Mengaaen Åsgard

– I kriminalteknisk sammenheng er det mange forhold som spiller inn, men det er usannsynlig at gjerningsmannen ikke har avsatt mer spormateriale, sier Farmen til VG.

Natt til 6. mai 1995 ble Birgitte Tengs brutalt drept og seksuelt misbrukt på vei hjem fra Kopervik sentrum på Karmøy.

17-åringen ble funnet morgenen etterpå, ille tilredt og med strømpebuksen trukket ned rundt anklene.

Politiet mener det har vært betydelig kontakt mellom Birgitte Tengs og den som overfalt henne.

Likevel er hovedbeviset mot Johny Vassbakk (52), mannen som 27 år senere er tiltalt for drapet, ett eneste DNA-funn.

– Viktig uke

Denne uken vil DNA-funnet være tema i retten. Johny Vassbakk sine forsvarere forventer at de neste dagene vil være oppklarende for retten når det kommer til DNA-funnet.

– Det er påtalemyndigheten som de neste dagene skal belyse det sentrale beviset, så på den måten er det en viktig uke, sier Stian Bråstein tirsdag morgen.

Bråstein sier at han tror Vassbakk har forventninger til de neste dagene.

– Jeg tror at han på samme måte som oss håper det skal bli opplysende for retten og oppklarende med tanke på hvordan DNA-beviset skal tolkes og ikke tolkes, fortsetter han.

FORSVARER VASSBAKK: Stian Bråstein (til venstre) og Stian Kristensen.

52-åringen nekter straffskyld og fastholder at han aldri, så vidt han vet, har hatt kontakt med Birgitte Tengs.

Denne uken skal tingretten i Haugesund forsøke å få klarhet i flere spørsmål om DNA-funnet:

Hvordan havnet det på strømpebuksen?

Kan det ha kommet dit ved en tilfeldighet, eller beviser det at Vassbakk begikk drapet?

DNA-beviset – kort oppsummert

DNA-funnet skal ha blitt avsatt øverst ved linningen på strømpebuksen som Birgitte Tengs hadde på seg da hun ble drept natt til 6. mai 1995.

Drøyt ett år etter drapet ble en blodflekk på strømpebuksen klippet ut og lagt på en liten beholder med konserverende væske. I 2019 kom nye analyseresultater som viste treff på Vassbakk.

Funnet er ikke en fullstendig DNA-profil, men samme Y-profil som Vassbakk har. Det betyr at det er høy sannsynlighet for at funnet stammer fra ham eller fra hans mannlige slektninger, som alle deler samme Y-profil.

Senere undersøkelser konkluderte med at Vassbakk har en mutasjon i sin Y-profil som utelukker hans mannlige slektninger.

Denne uken kommer retten til å få en gjennomgang av slektsgranskingsprosjektet som ble gjennomført i forbindelsen med den nye etterforskningen til Kripos.

Få tekniske bevis

– At det er så få tekniske bevis i denne saken, gjør det vanskelig, sier Farmen.

Farmen er en uavhengig DNA-analytiker og ikke sakkyndig i Birgitte Tengs-saken, men følger rettssaken på oppdrag fra VG. Hun har ikke tilgang til saksdokumentene og uttaler seg her kun på generelt grunnlag.

Likevel er hun klar på én ting: Det er usannsynlig at en gjerningsperson som har begått et såpass brutalt drap kun etterlater seg ett eneste DNA-spor.

– Det er ikke alltid overgriper legger igjen kroppsvæsker, sier Farmen.

– Men hvis det har vært forsøk på seksuell kontakt, er det sannsynlig at det vil avsettes noe biologisk materiale, som epitelceller.

UAVHENGIG ANALYTIKER: Ragne Farmen startet analyseinstituttet GENA etter å ha bodd flere år i USA og Storbritannia.

Epitelceller er blant annet hudceller, som påtalemyndigheten mener beviset mot Vassbakk består av. De mener DNA-funnet er avsatt med blodige fingre.

Forsvarerne mener dette er ren spekulasjon og at funnet kan ha havnet på strømpebuksen ved oversmitte.

Retten gikk forrige uke gjennom beslagene fra åstedet og kroppen til Birgitte Tengs i 1995.

Politiet mener drapet var seksuelt motivert, men har aldri funnet spor etter sæd.

Til gjengjeld fant de en rekke hårstrå på Birgitte, blant annet inni knyttneven og på trusen hennes. Flere av disse tilhørte hverken 17-åringen selv eller Vassbakk.

1 / 2 MINDRE BESKYTTET ENN I DAG: Politiet tenkte annerledes på sporsikring i 1995, da DNA-teknologien var langt mindre utviklet enn i dag. Under rettssaken har politiet flere ganger blitt spurt om hvordan de var kledt og opptrådte på åstedet. PÅ ÅSTEDET: Forrige uke reiste hele tingretten ut til Gamle Sundvegen, der Birgitte Tengs ble overfalt og etterlatt like ved barndomshjemmet. Også tiltalte Johny Vassbakk deltok på befaringen. forrige neste fullskjerm MINDRE BESKYTTET ENN I DAG: Politiet tenkte annerledes på sporsikring i 1995, da DNA-teknologien var langt mindre utviklet enn i dag. Under rettssaken har politiet flere ganger blitt spurt om hvordan de var kledt og opptrådte på åstedet.

Kriminaltekniker Kristin Løland gikk forrige uke gjennom det hun mener er et håndavtrykk på strømpebuksen til Tengs. Det har ikke vært mulig å fastslå hvem som avsatte avtrykket, hverken gjennom DNA-prøver eller avtrykk fra fingrene eller håndflaten.

– Dette forteller oss at strømpebuksen har vært mer blodtilsølt enn antatt, og blodet har trukket gjennom og inn på huden til Birgitte, sa Løland.

Politiet gjorde også flere beslag av fiber, både på grinden inn til åstedet og like ved kroppen til Birgitte Tengs. De sikret også fiber fra trusen hennes.

Løland forklarte at fiber kan være nyttig hvis man har noe å sammenligne med, for eksempel klærne til en mistenkt.

– I dette tilfellet har en ikke hatt noe å sammenligne med, og derfor er ikke fibrene undersøkt, sa Løland.

LEGGER FREM BEVISENE: Nina Grande (til venstre) og Thale Thomset er del av aktoratet som har bevisbyrden i saken. Det vil si at de må bevise at Vassbakk utover enhver rimelig tvil har begått det gamle drapet.

MISTET DATTEREN: Torger Tengs har måttet bære sorgen over å ha blitt frarøvet sitt eneste barn i over 27 år. Her er han tilbake i retten under den nye rettssaken.

Kroppsvæsker bedre enn hår

Bevisstyrken på kroppsvæsker, hår og fiber er forskjellig. Det er blitt påpekt flere ganger under rettssaken at hår egner seg dårligere som DNA-bevis, fordi det er så flyktig.

Kroppsvæsker som sæd egner seg som regel godt som bevis, forklarer Farmen, fordi det inneholder mye DNA, og kan knyttes til en handling.

– Men det er viktig å vurdere mulige hendelsesforløp, ettersom et sædfunn ikke må stamme fra en kriminell handling, sier Farmen.

Hudceller fester seg dårligere til noen typer overflater. Men klissete hender – for eksempel av blod, slik påtalemyndigheten mener Vassbakks var – vil sannsynligvis etterlate seg flere hudceller enn tørre.

– Hvor godt hudceller fester seg til forskjellige underlag, kan man teste ut ved kontrollerte forsøk på laboratoriet, sier Farmen.

SÅR TVIL: Forsvarerne Stian Kristensen (til venstre) og Stian Bråstein mener DNA-beviset er for svakt til å felle deres klient.

Spurte om butikker og toaletter

Vassbakk sine forsvarere har underveis i rettssaken vært opptatt av å svekke DNA-funnets betydning gjennom å peke på mulighetene for at det kan ha blitt forurenset.

– Dere spurte om hvilke butikker krimteknikerne hadde vært på, hvilke toaletter de hadde brukt. Hvorfor mener dere det er relevant informasjon?

– Fordi i denne saken er det funnet én ørliten biologisk materiale. Teknologien per i dag er så god at man kan oppdage én enkelt celle. Det er også grunnen til at reglene for håndtering av bevismateriale er så ekstremt strenge. Én berøring kan være nok til å overføre én celle til en annen person. Hvis man skal være sikker på at et dna-funn skal lede til domfellelse, må man utelukke alle andre årsaker, sier forsvarer Stian Bråstein etter rettsdagen tirsdag.

– Hva er forsvarets forklaring på at Vassbakk sitt DNA har kommet på strømpebuksen?

– Jeg mener det overambisiøst å tro at man 30 år senere kan sette seg ned å rekonstruere bevegelser for å finne ut hvor den nøyaktige overføringen kan ha vært, sier Bråstein.