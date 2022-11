ALVORLIG: Flere elever i Oslo melder om mobbesaker.

Flere VGS-elever melder om mobbing

Til nå i år er det kommet 12 meldinger fra elever i videregående skoler i Oslo som opplever et dårlig skolemiljø – mot fem i fjor.

Maren Olava Ask Hütt

NTB

– Mange av disse sakene er alvorlige. Det er saker som ofte har gått over lengre tid med pågående krenkelser, og elever som opplever at miljøet er utrygt og ekskluderende, sier seksjonssjef i barnehage- og utdanningsavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, Kjersti Botnan Larsen til Utdanningsnytt.

Mobbesakene på videregående får utvikle seg til å bli mer alvorlige fordi skolene ikke har gjort det de skal for å hjelpe elevene, ifølge Larsen.

– Når en elever melder fra om at de ikke har det trygt og godt, krever loven at rektor skal varsles og at skolen skal undersøke saken og sette inn tiltak for at eleven skal få det trygt og godt. I flere saker fra videregående har ikke skolen gjort det den skal gjøre. Det er alvorlig, sier Larsen.

Elever tør ikke gå i kantinen

Tidligere denne måneden skrev VG at rektor ved Ullern videregående skole slår alarm om et hierarkisk ungdomsmiljø rundt russebuss. Miljøet har eskalert denne høsten og ført til at elever har fått psykiske problemer, ønsker å slutte på skolen – og ikke tør å gå i kantinen. Utstøtte elever henger på toalettene.

Også flere Oslo-skoler med store russemiljøer at de har samme utfordring – og at det har økt denne høsten.

KANTINE-TRØBBEL: Elever ved Ullern VGS skal vegre seg mot å gå i kantinen. Også flere andre skoler har problemer med skolemiljøet.

Sakene rystet byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) som har kalt russen inn til et møte.

– Jeg er rystet over historier om elever som opplever utestenging, mobbing og redsel som en del av dette. Alle skal ha en trygg og god skolehverdag. Jeg kommer til å innkalle russen til et møte, dette haster, sa byrådslederen til VG da.