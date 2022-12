Unmute video

2022 er snart over. Dette er VGs eget tilbakeblikk på året. Hvem leser oss? Hva gjorde vi bra, og hva kunne vi gjort bedre?

Her er VGs årsoppgjør for 2022

VG har flere lesere enn noen andre i Norge. Hver dag leser 2 021 911 millioner nordmenn VG for å vite hva som har skjedd i verden og der de bor.

Vi har som ambisjon å være først og best i dekningen av løpende nyheter. Vi skal engasjere og underholde. Og vi skal bringe historier som setter dagsorden og får konsekvenser.

Dette er dere som leste VG i 2022:

Krigen i Ukraina var årets største nyhetshendelse. Bildet er fra mars og viser en boligblokk i Kharkiv som er beslutt med artilleri.

Info Topp 5 dager med flest sidevisninger 28. februar 2022 46 797 998

24. februar 2022 46 396 517

1. mars 2022 46 265 592

25. februar 2022 45 044 209

2. mars 2022 43 684 771 Som datoene indikerer: Alle årets beste trafikkdager kom i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina i månedsskiftet februar/mars. Vis mer

De beste bildene

Krigen i Ukraina og konsekvensene for landene rundt har preget mange av fotografenes arbeidsdager dette året. Vi har også forsøkt å formidle et år preget av dyrtid og hvordan det påvirker folks hverdag. Skytingen utenfor London Pub ble også en nyhetshendelse som flere fotografer kom tett på.

Fotoavdelingen i VG har internt nedfelt to leserløfter:

Vårt bidrag er å være til stede der det skjer.

Hos folk. For folk.

1 / 16 I januar hadde Norge formannskapet i FNs sikkerhetsråd, og Jonas talte til Sikkerhetsrådet om brutaliteten i urban krigføring. Han hadde et tettpakket program med alles øyne på seg. Her med et øyeblikks ro rundt seg. Foto: Gisle Oddstad / VG Usbekiske flyktninger fra Ukraina forsøker å komme seg på en buss med et nyfødt barn på Korczowa-grensen i Polen. Bussene skal ta dem til Warzawa hvor de skal flys hjem til Usbekistan. Foto: Espen Rasmussen / VG Russiske styrker okkuperte hjemmet til 99 år gamle Motrya.– Det har vært så grusomt, sier Tetiana, hun finner ikke andre ord. Foto: Kyrre Lien / VG Sol og blå himmel, et nesten endeløst barnetog og vaiende norske flagg hele veien opp til Slottet; akkurat slik vi drømmer om at nasjonaldagen skal være. I år slo det til i Oslo etter to corona-avlysninger! Foto: Espen Sjølingstad Hoen / VG Lav vannstand i Sør-Norge. I Randsfjorden ved Jevnaker er et kjempeområde tørrlagt. Dette fører til galloperende strømpriser. Foto: Hallgeir Vågenes / VG Sørgende samlet seg og la ned blomster etter skytingen under Pridefesten utenfor London Pub i Oslo. 16 år gamle Sara Teppen Myhre ville ikke sitte hjemme og være trist. “Det føltes veldig ensomt på en dag der vi vil vise at vi lever i et samfunn der alle er velkomne.» sa 16 åringen til VG dagen etter skytingen. Foto: Janne Møller-Hansen / VG Da den lille landsbyen Vovchansk nær grensen til Russland ble frigjort av ukrainske styrker bestemte nitten år gamle Anastasia seg for å bli med et evalueringsteam til Kharkiv. Hun og lillesøster Sofia (9) hadde stort sett holdt seg innendørs i de åtte månedene den russiske okkupasjonen varte og blitt svært nært knyttet til hverandre. Foto: Harald Henden / VG Politiet måtte fysisk fjerne «Extinction Rebellion»-aktivister som i september protesterte i Olje- og energidepartementet. Noen hadde limt seg til en vegg og til hverandre. Helge Mikalsen / VG Fra et møterom på Rødtvet Skole i Oslo høres tendenser til sutrelyder. Vemund (3) er med pappa Sjur Stokke Skjeggestad (37) på jobb. Treåringens tålmodighet holder på å ta slutt i det møtet er over. Enda er arbeidsdagen lang. Foto: Naina Helén Jåma / VG Alexander står i krateret etter en rakett som traff gårdsplassen utenfor et bolighus i Kharkiv. – Det skjedde i natt. Vi hørte en høy lyd og så sprutet det stein og grus over alt, sier eieren av huset. Foto: Harald Henden / VG I den lille grensebyen Hrubieszów har idrettshallen blitt omgjort til et mottak for ukrainske flyktninger. Da vi ankom det provisoriske mottaket var stedet overfylt av eldre, kvinner, barn og dyr. Stablet sammen, hver centimeter utnyttet. Ingen hadde noe privatliv og visste ikke hva de neste dagene skulle bringe. Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG Kjendiskamp eller Verdikampen på Ekebergsletta under Norway Cup. Jonas Gahr Støre bommet på straffe. FOTO: Gabriel Aas Skålevik, VG. Maten blir dyrere, rentene stiger og strømregningene tar nattesøvnen fra folk. For denne familien på ni er det blitt stadig mer utfordrende å få endene til å møtes. Kjetil Hårvik (38) og Anne Lise Bergesen (41) har sett at familiens månedlige utgifter har steget med 11 000 kr. Foto: Hallgeir Vågenes / VG. Exauce Mukubu hopper ned i den iskalde fjorden. Brytelandslaget isbader ved Langkaia i forbindelse med NRK-opptak til ny sesong av "Hodet i klemme". Foto: Hallgeir Vågenes / VG. Durek Verrett (47) og prinsesse Märtha (51) røper i ny podkast at de kan bli skikkelig sure på hverandre – og at de takler det på ulik måte. Her er de på lanseringen til TV-serien «Power Women Norge». Helge Mikalsen / VG Nora Mørk og Katrine Lunde (t.h.) I forgrunnen Malin Aune og Maren Aardahl (t.v.) jubler etter å ha vunnet finalen i håndball-EM mot Danmark 25–27 i Stožice Arena. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG forrige neste fullskjerm I januar hadde Norge formannskapet i FNs sikkerhetsråd, og Jonas talte til Sikkerhetsrådet om brutaliteten i urban krigføring. Han hadde et tettpakket program med alles øyne på seg. Her med et øyeblikks ro rundt seg. Foto: Gisle Oddstad / VG

Nyheter

Det viktigste for oss er at VG-leserne skal vite at de får siste nytt i verden når de sjekker VG. Derfor har vi organisert oss med en egen breaking news-avdeling, som 24 timer i døgnet jobber med å bringe det siste.

En hovedprioritet i år har vært å dekke og dokumentere krigen i Ukrainas konsekvenser for sivilbefolkningen, for Europa og for leserne her hjemme i Norge. Vi har tatt i bruk ny metodikk som videoverifisering og jobbet mye med nye sosiale medier for å gi leserne best mulig oversikt.

Unmute video

Vi har satser mer på undersøkende politisk journalistikk, og avslørte blant annet Hadia Tajiks leiekontrakt-rot og forholdet Odd Roger Enoksen hadde til en ung kvinne. Sakene førte til statsrådenes avgang. Vi har jobbet med å løfte klimajournalistikken, satt dagsorden i kraftdebatten og er nå tatt opp i et internasjonalt klimanettverk. Baneheia, Tengs, ny utvikling i Lørenskog-saken og terrorangrep i Oslo har vært det viktigste for krim.

Snart ett år med krig har skapt en utmattelse hos leserne, spesielt blant unge og kvinner. Dette handler både om innhold og hvordan vi formidler nyheter. Vi har ikke klart å komme oss like mye ut i Norge for å dekke folks hverdag. Det skal vi satse mer på i 2023. Det gjelder spesielt innenfor helse, der vi ser et stort behov for mer journalistikk.

Undersøkende journalistikk

VGs mål er å utføre pressens samfunnsrolle som vaktbikkje gjennom undersøkende journalistikk. I år har vi ettergått noen av Norges mektigste personer.

Vi avslørte hvordan en politiansatt ble ufør etter å ha varslet mot sin øverste leder. Saken førte til at PST-sjef Hans Sverre Sjøvold gikk av. Vi har sett på hvordan forsvarssjefen fortalte sin heltehistorie, hvordan justisministeren fulgte opp løftene sine og hva som skjedde med offiseren som snikfilmet i dusjen.

Men undersøkende journalistikk handler ikke bare om de mektige. Jonatan var bare 15 år gammel da han drepte to mennesker. Fem år senere ble han funnet død i fengselscellen sin. Det siste året har vi kartlagt 69 personer som har tatt livet sitt i norske fengsler. Mennesker som ikke så lett får samfunnets sympati, men som var fratatt frihet og skulle vært ivaretatt.

Vi skal utfordre oss på hvilke verktøy vi bruker og hvordan vi forteller historier. I år burde vi hatt flere datadrevne prosjekter – gjerne rettet mot VGs yngste lesere.

Sport

Vinter-OL i Beijing og fotball-VM i Qatar har vært de største hendelsene for VG Sporten i 2022. Samtidig har vi aldri hatt større stjerner i verdensidretter som fotball, tennis, golf og friidrett. Suksessen til Erling Braut Haaland har vært helt enorm og er noe vi naturligvis vil dekke så tett som mulig også fremover.

Erling Braut Haalands suksess har preget sportsdekningen i 2022.

Årets fotballmesterskap har for VG handlet om å drive maktkritisk journalistikk side om side med formidling av en idrett som folk over hele verden elsker. Vi hadde blant annet sterke reportasjer med familier til døde migrantarbeidere og tett løpende dekning av de mange kontroversene rundt Qatar-VM.

En annen sak vi var fornøyd med i år, var dekningen av den turbulente konflikten mellom Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund.

Vi skulle gjerne ha laget enda flere dagsordensettende saker og kritiske avsløringer i år. For en sportsredaksjonen er det alltid mange arrangementer som vi må dekke, så vi må bli flinkere til å prioritere ressurser til undersøkende journalistikk.

Journalistikk for abonnentene våre

I år har vi hatt sterk økning i lesetall og andelen som har brukt abonnementet sitt på pluss-innhold. Flere og flere ser også underholdning på VGTV og lytter til VGs journalistikk i PodMe.

Vi er spesielt stolte av at vi daglig leverer ny forskning, forbrukerjournalistikk og tester som vi vet er relevante for leserne, som saken om 25-åringen som har landets best betalte yrke. I tillegg er vi glade for at de sterke historiene og avsløringene vi serverer i helgene, blir så godt mottatt av abonnentene – for eksempel historien om Thomas, podkasten om Nerid, og avsløringene om barnevernsmotstanderne og sugardating.

I år har vi også fått rekordmange nye abonnenter inn for å se underholdningsprogrammer som «Ikke lov å le på hytta», «Ylvis i Sogn» og «Sportsklubben på ferie».

Vi ønsker hele tiden å skape journalistikk VGs brukere synes det er verdt å betale for. I 2023 ønsker vi å bli bedre på å treffe yngre lesere – og lage journalistikk som er enda tettere på – og mer relevant – for livene de lever.

Underholdning

Dronning Elizabeths dødsfall den største nyhetshendelsen for VGs Rampelys-avdeling i år. Vi hadde reportere i både London og Skottland etter at nyheten ble kjent – og var også til stede under dronningens begravelsesseremoni i Westminster Abbey.

I tillegg til kongelige dødsfall, har det blitt jobbet hardt hver eneste dag for å gi lesere og seere siste nytt om nye kjendispar, brudd, fødsler og kritiske saker om alt fra Kulturetaten i Oslo kommune til influencer Sophie Elise.

Prins Harry og hertuginne Meghan ser på blomsterhavet utenfor Windsor Castle i forbindelse med dronningens begravelse.

Vi har lansert levende bilder-konseptet VG Ramp. Etableringen har etablert som et av de mest populære kjendisprogrammene i Norge, og kan allerede vise til ekstrem videotrafikk på TikTok og millioner av visninger på VGTV.

Rampelys-redaksjonen i VG har også levert dagsordensettende journalistikk om kjendiskokken Andreas Viestads boligkupp og Durek Verretts oppsiktsvekkende helseutspill i offentligheten.

I en hektisk hverdag der mye skjer burde redaksjonen fått mer tid til å prioritere flere dagsordensettende saker. Det er også for få saker som leses av målgruppen opp til 25 år. Her må vi prioritere annerledes i årene som kommer.

Meningsjournalistikk

VG skal informere, avdekke og engasjere brukerne – og det skal skje med balanse i formidlingen. Vi velger den vinklingen på innholdet som best forteller hva som er nytt og/eller kjernen i historien – samt det som er mest oppsiktsvekkende eller antatt engasjerende. Samtidig er vi bevisste på det totale inntrykket i sakskomplekser.

Når du konsumerer meningsinnhold i VG er det andre spilleregler: VGs lederartikkel uttrykker avisens mening. VGs kommentatorer uttrykker sine subjektive meninger.

Etter partilederdebatten på NRK trillet kommentatorene terning på partilederne under Arendalsuka.

I et nyhetsår preget av krig og krise, har vi brukt mye tid og krefter på å analysere og forklare sammenhengene. Russlands angrep på Ukraina har skapt en kritisk situasjon i Europa. Andre store saker vi har prioritert å dekke bredt, er Kinas farlige kurs, pandemiens ettervirkninger og regjeringens mange utfordringer. Krigen i Ukraina har preget vår menings- og kommentarjournalistikk dette året. Her hjemme har regjeringens trøbbel preget nyhetsbildet og spaltene våre. I sportens verden har mye handlet om fotball-VM i Qatar.

I et hardt nyhetsår, preget av mye mørke, har det vært vanskelig å nå frem med noe som kan frembringe håp. Det har vært langt mellom gode nyheter. Vi kunne også ha dekket klima og utfordringene verden står overfor på dette feltet, både bedre og bredere.

Redaksjonelle nyvinninger

VGs avdeling for redaksjonell utvikling har de siste to årene hatt stor suksess med det vi internt kaller corona-spesialen. Selv om vi ikke lenger har pandemi-restriksjoner i Norge så er statistikk-oversikten fortsatt mest lest i 2022.

Vi har klart å bygge videre på suksessen med corona-spesialen og tilbudt leserne nye datadrevne-oversikter – som også er blitt veldig populære. Vi lanserte oversikten over forsinkelser da hele Europa ble rammet av flykaos i sommer og vi har den beste oversikten på strømprisen.

Vi følger fortløpende status i krigen i Ukraina og oppdaterer kartet over områdene som er under russisk kontroll.

Vi har også flyttet oss videre på historiefortelling i 2022. Historien om Jonatan er lest av over 1,4 millioner med en snitt lesetid på nærmere 8 minutter.

Vi har vært for svake på innovasjon dette året. Det meste vi har gjort i 2022 ligner på ting vi har gjort tidligere. Her må vi komme sterkere tilbake neste år.

Produktutvikling

De fleste i VG jobber i redaksjonen. Men vi har også en gjeng som jobber med produktene våre. Bak alle prioriterer ligger timevis med innsiktsarbeid. Vi prøver å sette brukerbehovene først i alt vi gjør og ingenting slår å møte de som allerede er fans av VG – eller de som ikke liker oss av ulike årsaker. Et tidkrevende arbeid som tar oss stadig nærmere en bedre opplevelse av VG-universet.

Når vi skal oppsummere 2022 på produktutvikling begynner vi med VG Live, som er en svært populær resultattjeneste som lenge bare handlet om fotballresultater.

Vi har stadig utvidet tjenesten med flere sporter, og i 2022 introduserte vi muligheten for å følge Formel 1 – til stor glede for tusenvis av brukere. Vår dekning av VM-kampene i november og desember ble også en stor suksess.

VGs utviklingsteam følger med på en presentasjonen av arbeidet som er gjort de siste ukene.

I 2022 har vi også jobbet mye med personalisering. Målet er å gi en mer relevant opplevelse av VG-forsiden og innholdet vårt enn tidligere. Et annet viktig fokus har vært forbedring av video-opplevelsen på VG.

VGTV er blitt mer enn nyhetsvideoer, og når vi lykkes med å skape populære underholdningsprogrammer må også brukeropplevelsen følge etter. Videospilleren vår er redesignet og funksjonalitet som fortsett-å-se og favoritter er lansert i tillegg til en oppussing av apple TV-appen. Er du en av dem som besøker noen av nisje-nettstedene til VG, så har det også skjedd en rekke forbedringer på Tek, Minmote og Godt i året som gikk.

VGTV vokser kraftig i antall seere av både nyheter og underholdningsprogrammer. Vi jobber hardt for å møte forventningene til brukeropplevelse på video, men går inn i 2023 vel vitende om at vi fortsatt har en jobb å gjøre spesielt mot den store TV-en.

Kommersielle nyvinninger

VG jakter nye og brukervennlige initiativer for å bidra til å finansiere det redaksjonelle arbeidet ellers i VG.

Schibsted Partnerstudio er etablert som landets fremste innholdsmarkedsføringsbyrå, og ble kåret til årets content- og performance-byrå» i Byråprofil. Vi driver VG Shopping. Vi har managementbyrået MaxSocial, hvor profiler som Vegard Harm, Morten Hegseth og mange flere er tilknyttet. Og – på siden av alt annet i VG – driver vi VG Lab, som er et laboratoriet for eksperimentering og innovasjon innad i VG.

Avdelingen har bygget ladeappen Elton, som har utvidet funksjonaliteten for å hjelpe nordiske elbileiere. Antall brukere har mangedoblet seg, og har blitt lansert i alle nordiske land. På tampen av året gikk Circle K inn som deleier i Elton Mobility, og VG lot selskapet drives videre på egne bein utenfor mediehuset.

Vi nevner også at i tider med inflasjon og dyre strøm- og matvarepriser har vi videreutviklet produkter som bidrar til å spare penger der man kan.

Tilbudsappen Kupp har hjulpet flere hundre tusen nordmenn med å spare penger på daglig- og husholdningsvarer, mens sammenligning av strøm, mobilabonnement og smålån hjelper brukere med å bytte ut avtaler med et billigere alternativ.

Det har vært negativ oppmerksomhet rundt Max Social i 2022. Tidligere VGTV-programleder Bernt Hulsker gikk ut av profilbyrået i vår. I høst ble Hulsker dømt til betinget fengsel for hatytringer etter en bytur.

Byråets tilknytning til VG har også vært innklaget til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Etter en samlet vurdering konkluderte PFU både like før sommerferien og nå før jul at VG ikke hadde brutt god presseskikk.

Nisjer

VGs mål er å være hele folkets førstevalg som nyhetsdestinasjon. Det betyr at det meste vi gjør skal treffe et bredt publikum. Parallelt driver vi noen satsinger som hver på sitt vis beriker VGs totale utbud, samtidig som de er egne merkevarer.

Vi kaller det gjerne VGs nisjer. Det er Fri Flyt, Vektklubb, Dine Penger, MinMote, Tek og Godt. Her er vi mest opptatt av å nå målgruppen for hver enkelt tjeneste, slik at folk ønsker å oppsøke, besøke oftere og tilbringe mer tid på.

Generelt er vi glade for at vi får inn mer trafikk enn før fra Google og andre kilder. Godt er et eksempel på det. MinMote har hatt et knallår hvor vi treffer vår kvinnelige målgruppe bedre enn noen gang og har en eventyrlig inntektsvekst. På Fri Flyt kan vi se tilbake til et år hvor vi blant annet har sett en markant vekst i Jeger og over 6000 gjester på de fete utendørsarrangementene våre.

Noe av det viktigste vi kan gjøre i 2023 er å bygge attraktive merkevarer for den yngre målgruppen og sørge for at flere unge konsumerer innholdet vårt.

VGs nyhetsdesk i Akersgata i Oslo.

Merkevare

Det viktigste for merkevaren VG i 2022 har vært å fortsette å bevise at «Dagen er ikke helt den samme uten ... VG» med oppdatert og ny markedskommunikasjon.

Denne langsiktige og gjenkjennelige playoffen står seg fortsatt sterkt, da nesten 70 % av nordmenn forbinder VG med nettopp dette. Historien om Geir og Roger, samt en rekke andre små videosnutter skal vise at gjennom et utømmelig univers med hverdagslige situasjoner, så er «Dagen ikke helt den samme uten ... VG.»

For å rekruttere morgendagens lesere, var det viktig å endelig igjen kunne arrangere den store folkefesten med VG-lista i Oslo, samt Bergen og Trondheim.

Publikumsrekord på VG lista på Rådhusplassen! Merkevaren VG har blitt styrket hos den yngre målgruppen, noe VGTV med sine mange underholdningskonsepter også har bidratt mye til.

VG kan bli enda flinkere til å teste ut og tilpasse kommunikasjonen til flere nye kommunikasjonskanaler, slik at vi treffer den yngre målgruppen med enda sterkere gjennomslagskraft.

Strategi

VGs ambisjon er å være hele folkets foretrukne nyhetsdestinasjon, med så solide inntekter at vår journalistiske uavhengighet er sikret. På slutten av 2021 la vi strategien for årene 2022 – 2025, og for å innfri målene våre har vi pekt ut fem slag som de viktigste:

Disse fem punktene går igjen i de fleste av diskusjonene i VG.

Skape neste generasjons nyhetsopplevelser

Få brukerne til å logge inn, betale og bli

Engasjere unge på våre egne plattformer

Utvikle annonse og skape nye store inntekter

Utvikle folkene våre og tiltrekke oss de beste hodene

Økonomi

Inntektene til mediehuset VG vokser med hele 9 % per tredje kvartal sammenlignet med et veldig sterkt inntektsår i 2021. Dette inkluderer inntekter fra løssalget hvor papiropplaget faller med samme takt som foregående år, men som fortsatt er en stor del av VGs økonomi.

Samtidig øker kostnadene drevet av økte priser, flere store nyhetshendelser i 2022 samt investeringer for fremtiden som på kort sikt har lavere lønnsomhet. Endrede brukervaner sammen med usikkerhet knyttet til den makroøkonomiske utviklingen i tiden fremover gjør at mediehuset VG har stort fokus på å være rigget for fremtiden.

Sterk vekst i annonseinntekter sammenlignet med et rekordår i 2021. Digitale abonnementsinntekter vokser også godt, underholdningssatsinger er en stor bidragsyter til dette.

Økt kostnadsnivå, spesielt drevet av printøkonomien som er under press med store prisøkninger på blant annet papir og energi.

Annonser

2022 markerer nok et år med rekordhøye annonseinntekter. VG leverer sterkt vekst i digitale annonseinntekter sammenlignet med fjoråret. VGs vekst blir i stor grad drevet av økt volum på display, video og innholdsmarkedsføring. VG nyter også godt av en generell prisøkning i det digitale annonsemarkedet.

VGs annonsesalg skjer nå gjennom Schibsted Marketing Service, noe som har bidratt til å øke inntektene utover det som var mulig tidligere. Salget skjer i samarbeid med andre merkevarer i Schibsted, og strategien er å tilby premium annonseprodukter til norske annonsører.

VG har også økt fokus på affiliate marketing, som er et nytt område med sterk vekst. Et eksempel er at man gjennom Tek.no for eksempel kan kjøpe en høyttaler som er testet. Et annet eksempel er at VGs kommersielle avdeling tilbyr annonsemerkede shoppingtips, hvor deler av inntekten går til mediehuset.

Selv om annonseinntektene har vært meget gode i 2022, er dette et sårbart marked for svingninger. Spenningen foran 2023 er dermed stor.

Papiravisen

Opplagsfallet fortsetter i en forutsigbar trend samtidig som det er verdt å påpeke at de siste årenes fall er på et mindre dramatisk nivå enn tidligere. 2022 ble også året hvor VGs papiravis fikk ny og tidligere deadline for at vi i større grad skal være i stand til å samdistribuere abonnement- og løssalgsaviser. Det er både kostnadsbesparende og bra for miljøet. I denne forbindelse ga vi også avisen et løft alle dager.

Vi har også økt både antall redaksjonelle innstikk og magasinutgivelser. Åtte nye magasintitler har funnet veien til butikkene sammen med 244 redaksjonelle innstikk i papiravisen.

Dagene vi solgte flest papiraviser i 2022 opp mot forventet salg den ukedagen:

Vi ser at mer innhold gjør avisen mer attraktiv, noe også vår nyskapning i 2022 har vist. Mandagsbilaget «Godt liv» som vi lanserte på våren har gitt gode resultater på opplaget. VG Forlag har hatt en god start og produsert fem utgivelser i år, hvor boken til Gladkokken startet første uke med en 2. plass på boklista.

Opplagsfallet er nevnt. I tillegg har prisoppgangen på papir og energi gått hardt utover lønnsomheten til alle trykte medier.

Nye VG-magasiner i 2022.

Heder og ære

Årets mest prestisjetunge journalistikkpris deles ut på Skup-konferansen Aftenpostens avsløring av daværende KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstads misbruk av ordningen med skattefri pendlerbolig var en verdig vinner i 2022.

Vi i VG er stolte over igjen å bli premiert av Skup-juryen – denne gang for «Grenseløs terapi»-saken. Også Bergens Tidende (for «Salget av Bergen Engines» og NRK Brennpunkt (for «Drapet i akebakken») fikk diplom i Tønsberg i år.

Under Nordiske Mediedager i Bergen i mai ble årets mediepriser delt ut. VG slo kloa i fem priser:

Juryens begrunnelse for den nederste varmet ekstra:

«VG er det absolutte foretrukne nyhetsnettstedet for nordmenn når det smeller. De kan vise til en ellevill digital utvikling det siste året. Nå er VG+ alene opplagsvinner. De setter dagsorden, dekker en enorm saksbredde og leverer gravejournalistikk i verdensklasse. De setter standarden for resten av bransjen når det gjelder journalistisk metode, produktutvikling, innovasjon, publikumskontakt og breaking news. Et imponerende innovativt mediehus som alltid tør å teste nye måter å fortelle historier og som hele tiden jakter nye digitale ben å stå på».

Bergens Tidende ble årets mediehus.

Også internasjonalt har VG fått anerkjennelse. International News Media Association (INMA) plasserte VG på førsteplass i kategorien «Best Innovation in Newsroom Transformation» for vår nyhetsoppdatering på levende bilder. Denne brukes på flere flater, både hos oss i VG og eksternt på hundrevis av skjermer i det offentlige rom i Norge.

DIPLOM: Vår satsing på nyheter distribuert på flere flater falt i smak hos INMA.

VG i Minecraft fikk annenplass i kategori «Best Use of an Event to Build a News Brand» og underholdning i VG+ fikk annenplass i kategori «Best Initiative to Acquire Subscribers».

Gullpenner 2022

På VGs tradisjonsrike juleavslutning 22. desember ble vår beste journalistikk gjennom året kåret. Hver vinner fikk en inngravert og høythengende gullpenn.

Vinner av innovasjonsprisen og per kvartal ble disse:

Hadias leiekontrakt

Eiliv Frich Flydal, Martin Sorge Folkvord Eiliv Frich Flydal, Martin Sorge Folkvord

Den hemmelige politiavtalen

Ola Haram, Mona Grivi Norman, Ronny Berg, Tore Kristiansen og Jonas Nilsson Ola Haram, Mona Grivi Norman, Ronny Berg, Tore Kristiansen og Jonas Nilsson

Hva skjedde med Nerid?

Natalie Remøe Hansen, Ida Thune Øritsland, Kristoffer Kumar Natalie Remøe Hansen, Ida Thune Øritsland, Kristoffer Kumar

Barnevernsmotstanderne

Marie Golimo Kingsrød, Eva Akerbæk, Anja Ariel Tørnes Brekke, Hanna Kristin Hjardar Marie Golimo Kingsrød, Eva Akerbæk, Anja Ariel Tørnes Brekke, Hanna Kristin Hjardar

Skrekkminuttene

Yasmin Sfrintzeris, Håkon Høydal, Simen Grytøyr og Torfinn Weisser

Yasmin Sfrintzeris, Håkon Høydal, Simen Grytøyr og Torfinn Weisser

I tillegg fikk VG-reporterne som har rapportert fra krigsherjede Ukraina i løpet av året en ekstra gullpenn for sin modige og viktige innsats. Det var Amund Bakke Foss, Kyrre Lien, Harald Henden, Kari Aarstad Aase, Markus Tobiassen og Espen Rasmussen.

Forbedringer

Når store hendelser inntreffer, strømmer nordmenn til VG.no, unge som gamle. Da Russland invaderte Ukraina i februar så vi høye tall i alle aldersgrupper, men etter noen uker med tett dekning så vi en tretthet blant enkelte brukere: Særlig så vi at de yngre leserne var trøtte av nyheter om krig og elendighet.

VG er ikke alene om å se fallende nyhetsinteresse fra unge voksne på egne flater, og å nå ut til de yngre målgruppene har vært et viktig fokus for oss i år. For VG er det viktig å rekruttere nye brukere, og vi mener også at det er viktig for norsk ungdom å få nyhetene sine fra redaktørstyrte norske medier.

Derfor har vi fortsatt vår tilstedeværelse på plattformene der de unge er, og vi når daglig ut til hundretusenvis av unge mennesker på Snapchat, TikTok og Instagram. Særlig på TikTok har vi sett en høy vekst i 2022. Det er en kontroversiell og lite gjennomsiktig plattform, men vi mener at det gjør det desto viktigere å være til stede med kvalitetssikrede nyheter. Ungdommen vil uansett være der, og da bør også VG være det.

TIL KRIG: Russlands president Vladimir Putin har preget nyhetsåret 2022.

Skrivefeil er noe vi vet at dere leserne irriteres av. Og vi er ikke gode nok her. En forklaring på feil er at vi digitalt publiserer i et løpende nyhetsbilde, og noen ganger prioriteres hurtighet mest.

I oktober 2021 utviklet VG en modell for å følge opp skrivefeil. Vi følger jevnt utviklingen, og ser at antall feil har gått ned etter at denne ble bredt presentert for journalistene – markert med de røde loddrette strekene:

Antall feil vises i Y-aksen, altså den til venstre som går nedover. Tallene over streken er antall artikler per måned. Snittet per oktober er altså 1,6 feil per 1000 ord. Da kurven under økte igjen i vår, var det fordi mange slavisk-klingende egennavn som ikke lå inne i verktøyet relatert til Ukraina-krigen dukket opp i artiklene.

Og hvilket ord sliter VG-journalistene mest med? Det er forskjellen på ifølge og i følge. Det siste sikter til at man kommer i følge med noen, mens det første kan være en måte å gjenfortelle noens mening.

Det er ikke alltid det går som vi håper på i VG. Noen ganger får det mer morsomme utslag, som her når VGTV er særdeles nære å få komme i kontakt med kong Charles dagen etter dronning Elizabeths bortgang.

Vi åpner stadig nye dører i VG. Andre lukkes. 2022 ble året hvor vi la ned VG Debatt. VGD hadde sin storhetstid midt på 2000-tallet, og over 50 millioner innlegg var publisert på plattformen. Engasjementet nå – etter en omlegging i fjor hvor vi forsøkte å snu en nedadgående trend – var for lavt til å fortsette. Samtidig solgte vi diskusjon.no videre til Egmont. Diskusjonsforum er dermed ikke lenger en del av hva VG satser på.

Kommentarfelt skal vi imidlertid fortsatt ha. Selv om mange nettaviser har tatt bort denne muligheten mener vi i VG at det er viktig på utvalgte saker, både demokratisk og med tanke på at det hever produktet.

Men VGs journalister har mye å gå på når det gjelder å bidra i kommentarfeltet. Det er både gode innspill og meninger under mange av VGs artikler som kunne fortjent bedre oppfølging. La oss håpe vi blir flinkere her i 2023. Spesielt i meningsjournalistikken har dette klare oppsider.

Og på dette feltet har vi store ambisjoner om å ta steg. Med støtte fra Stiftelsen Tinius, som er den kontrollerende eieren av Schibsted, blir ung debatt en storsatsing fra VG i 2023.

– At redaksjonene engasjerer nye generasjoner, er helt avgjørende for at vi i Stiftelsen skal innfri vårt formål. Vi skal sikre uavhengige kvalitetsmedier – og da må redaksjonene lykkes med å stadig rekruttere unge lesere og brukere. For oss er det også viktig at andre kan lære av dette prosjektet, uttalte daglig leder Kjersti Løken Stavrum da nyheten om at VG ansetter tre nye journalister til å jobbe med dette.

Innholdet vil publiseres på VGs egne flater. Vår ambisjon er blant annet å få stor spredning av innholdet gjennom deling hos unge målgrupper. Og så håper vi på masse læring som kan spres internt i VG og hos kollegene våre i andre Schibsted-aviser.

GLEDER SEG: Fra v. Kjersti Løken Stavrum sammen med prosjektleder Trine Hatlen og utviklingsredaktør Øyvind Brenne. Foto: Mattis Sandblad / VG

PFU i 2022

VGs journalistikk kan gjerne være hardtslående, avslørende og systemkritisk. Men den skal samtidig være innenfor lover og regler og pressens etiske regelverk, nedfelt i Vær Varsom Plakaten. VG følger også Redaktørplakaten, som definerer redaktørens plikter og rettigheter, i tillegg til de interne trafikkregler for VGs redaksjon.

Alle som har noe å utsette på VGs journalistikk, kan enkelt klage avisen inn til pressens egen selvdømmeordning, Pressens Faglige Utvalg – PFU

Gjennom et helt år kommer det kanskje så mange som 25–30 klager mot VG. De aller fleste av dem løser vi i minnelighet med den som klager. De som ikke blir løst, tas opp til full behandling i PFU. I 2022 hadde VG åtte klager til full behandling i utvalget:

To av klagene ble innvilget anonym behandling.

Den ene handlet om at VG identifiserte en mann som døde med korona i april 2021. Mannen ble omtalt som en kjent konspirasjonsteoretiker og koronafornekter. Klagerne var mannen pårørende, som reagerte på at VG hadde identifisert ham. PFU konkluderte med at VG ikke hadde brutt god presseskikk fordi hensynet til samfunnets informasjonsbehov måtte veie tyngre enn hensynet til berørte parter.

Den andre gjaldt flere artikler og en podkast-serie i Verdens Gang (VG) om en mann som har drevet barnevernsselskap og solgt tjenester til det offentlige, og som i 2019 ble tiltalt for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med sin tidligere fostersønn. Klageren var mannen selv. Også her konkluderte PFU med at VG ikke hadde brutt god presseskikk, og at det var relevant av VG å omtale saken.

Erland Bakke rettet en klage mot det VG-eide management-selskapet Max Social. Han hevdet det var manglende merking når VG omtalte profilene (f.eks. Christine Dancke) som også er tilknyttet managementselskapet. PFU konkluderte med at VG ikke hadde brutt Vær Varsom Plakaten.

Erland Bakke klaget også inn en VG sak som handler om ham selv, under tittelen «Kjendismanageren». PFU fant ingen faktiske feil i saken. Likevel delte utvalget seg i to: Mindretallet sa at VG ikke hadde brutt god presseskikk, mens flertallet mente av dekningen mot en enkeltperson i sum hadde vært så massiv, at det måtte rettes kritikk mot VG.

Viggo Kristiansen klaget inn Krimpoddens gjennomgang av bevisene i Baneheia-saken. PFU konkluderte med at VG ikke hadde brutt god presseskikk, og at det kom svært tydelig frem at Viggo Kristiansen kunne være uskyldig og at dommen mot ham hadde flere svakheter.

LØSLATT: Her kjøres Viggo Kristiansen hjem fra fengselet av faren sin 15. desember 2021.

Nettopp gjenopptagelsen og senere frifinnelsen av Viggo Kristiansens rolle i Baneheia-drapene i 2000 er en av årets store nyhetssaker i Norge. Kritikken mot etterforskningsledelsen og domstolene har vært stor. Også pressedekningen har fått et kritisk søkelys på seg. Med god grunn, mener vi.

VG var altfor ukritiske i 2009–2010 da det kom nye momenter inn i saken, har VGs sjefredaktør Gard Steiro fastslått på trykk i en selvkritisk sak 15. september.

På spørsmål om hvorfor, svarte Steiro:

– Det blir bare spekulasjoner fra min side, men jeg tror man på det tidspunktet møtte saken med en forutinntatthet i stedet for nysgjerrighet. Jeg tror at hensynet til de pårørende naturligvis veide tungt, men det kan ikke veie tyngre enn rettssikkerheten.

Etter frifinnelsen skrev sjefredaktøren en kommentar med tittel «For lite, for sent» hvor han avsluttet slik: «Det er ikke nok å innrømme at vi sviktet, vi må bli bedre».

Internt i VG har vi i løpet av høsten diskutert dekningen på redaktørmøter, avdelingsledermøter, morgenmøter og på allmøter. Vi har invitert inn gjester som Eivind Pedersen og Bjørn Olav Jahr for å få frem deres perspektiver. Og etikkseminar med Baneheia-saken som sentralt tema for VG-journalistene er under planlegging.

Evaluering er viktig i VG. Omtrent hver dag samler sjefredaktør Gard Steiro alle ansatte til en oppsummering av dekningen. Her er de første drøye fire minuttene fra det såkalte 10.45-møtet (avholdes klokken kvart på elleve) 9. september:

Den sjelden hvilende sjefredaktøren skriver også e-poster til alle ansatte. Arbeidsuken i VG starter med at alle ansatte mandag morgen finner en e-post med tittelen «Ukeslutt».

Der omtales stort og smått fra mediehuset fra uken som gikk, og hva som er viktig å huske på i dagene som kommer. Her gir redaktøren en evaluering av journalistikk, redaksjonell utvikling, tekniske nyvinninger eller kommersielle prestasjoner.

Han viser utvikling i trafikktallene, hvor mange som har sett innslagene på VGTV og hvordan vi ligger an i forhold til demografi, unge lesere, kjønn og geografi.

I «Ukeslutt» omtales de store trender i mediemarkedet, men også hvem som gifter seg med hvem, hvem som har fått barn eller fyller runde år.

«Ukeslutt» har en fast bolk som heter «etikkhjørnet» hvor aktuelle presseetiske tema omtales, og til sist i brevet deler ansvarlig redaktør hvilke møteavtaler selv har i uken som kommer.

Under ses en av årets siste, med fokus på kunstig intelligens:

Åpenhet i VG

Vi i VG tror at åpenhet er avgjørende for tilliten hos fremtidens – og også dagens – mediebrukere. Derfor lanserte vi retteloggen høsten 2019. Like før jul i år passerte vi 1500 registrerte rettelser. Vi har en oversikt over alle eksterne profiler på VG-kontrakt hvor deres bindinger oppdateres fortløpende. Vi har reglementet for de ansatte i VG liggende åpent ute. Det samme gjelder reglene for hva som tillates i kommentarfeltene.

I oktober i år tok vi et steg til, som første medium i Norge, og trolig blant de første internasjonalt. Vi lanserte åpenhetsportalen «Slik jobber vi i VG».

I tillegg til å samle alt vi nevnte over – inkludert omtale av alle PFU-behandlinger VG har vært en del av – og annen relevant informasjon, lanserte vi tre nye innholdskategorier:

Ambisjonen vår er å forklare mer om bakgrunnen for valgene våre. Cirka 30 ganger har vi skrevet redaksjonelle vurderinger. For eksempel da Atle Antonsen ble anmeldt for hatytringer av Sumaya Jirde Ali. Disse dukker opp i artiklene hvor vurderingene tas. I tillegg samles de i en feed på åpenhetssiden vår.

Vi mener dette gjør VG bedre. Og vi tror det er viktig at vi er tydelige på hvor vi står i dekningen vår.

VG skal arbeide for en saklig og fri informasjonsformidling av det som skjer i samfunnet. Avisens grunnsyn bygger på humanistiske idealer og demokratiske verdier. En av våre mest sentrale oppgaver er å avdekke kritikkverdige forhold. VG skal beskytte individer og grupper mot forsømmelser og overgrep. Vi skal til enhver tid verne om ytringsfriheten og offentlighetsprinsippet.

Ønsket om åpenhet er også en av grunnen til at vi lager VGs årsoppgjør. At du har kommet deg helt ned hit betyr kanskje at du har funnet innholdet interessant. Skriv gjerne i kommentarfeltet hva du synes vi gjør bra og mindre bra.

Så ønsker vi alle brukere av VG et riktig godt nytt år!

