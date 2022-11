Aktiver kart

Funn av død person i Verdal

Politiet går bredt ut i etterforskningen etter funn av en død person i Verdal.

Politiet opplyser på Twitter at de har gjort funn av en død person utendørs ved en adresse i Verdal. Etterforskning er iverksatt.

Operasjonsleder Wenche Johnsen sier at politiet betegner dødsfallet som mistenkelig. Personen er funnet i nærheten av en bolig, men hun ønsker ikke å si noe mer om hvem som fant personen.

– Vi jobber ut fra flere forskjellige hypoteser. En av dem er at vedkommende er utsatt for et straffbart forhold, sier hun.

Kriminalteknikere er på vei til stedet, sier Johnsen.

Avdøde ble funnet 22.30 og politiet fikk melding like etterpå, skriver NTB.

– Meldingen gikk ut på at det var funnet en død person, sier operasjonslederen til VG 00.45. – Det er funn på stedet og omstendighetene som gjør at vi går bredt ut. Vi vet ikke om personen er utsatt for noe kriminelt per nå.

Politiet har fortsatt ikke sikker identitet på personen som er funnet.

– Vi har sperret av et område for å sikre eventuelle bevis, og vi har gjort avhør og rundspørring i området.

Har du tips om saken? Kontakt VGs journalister her.