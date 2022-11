STYRELEDER: Eirik Husby er leder for styret i streikerammede Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Styreleder for privat-barnehagene: − Vi er frie mennesker og kan bosette oss hvor vi vil

Styreleder Eirik Husby i Private barnehagers landsforbund (PBL), forstår at det vekker oppmerksomhet at hans kollega i PBL-styret, Hans Jacob Sundby, flytter til Sveits. Men frie mennesker kan bo hvor de vil, legger han til.

– For PBL er det vanskelig å legge seg bort i hvor folk bor. Vi er frie mennesker og kan bosette oss hvor vi vil, skriver Husby i en e-post til VG.

Han er midt inne i en streik som nå har vart i to og en halv uke - og rammet tusenvis av barn og foreldre i 220 private barnehager.

Tirsdag ble det kjent at to av hans tyngste medlemmer - de mangeårige private barnehageeierne Hans Jacob og Randi Sundby, har gjort som andre svært velstående nordmenn i det siste: De har flyttet til Sveits.

BARNEHAGEGRYNDER: Hans Jacob Sundby flyttet fra Jessheim til Sveits i sommer.

Både Mette Nord som er leder for landets største arbeidstagerorganisasjon, Fagforbundet og streikeleder Berit Tevik, reagerer på Sveits-flyttingen.

Tidligere onsdag sang barnehagestatsråd Tonje Brenna (Ap) ut mot flyttingen.

– Ansatte i streik reagerer med vantro på flyttingen til Sveits. Mange føler at de ikke verdsettes, beskriver Tevik med adresse til pensjonskravet deres som har utløst streiken mot nettopp PBL.

– Dere har streiket i to og en halv uke. Gjør denne flyttingen noe med streikeviljen?

– Ja, den svekker ikke viljen til å streike akkurat, svarer hun.

STREIKELEDER: Berit Tevik (i midten) fotografert på Fagforbundets landsmøte nylig da streikende barnehageansatte deltok både på scenen og i salen på Folkets Hus.

Styreleder Eirik Husby sier at både PBL og de private medlemsbarnehagene er utålmodige med å finne løsninger på konflikten.

Men at det vil kreve mye av begge parter å finne enighet som kan avslutte streiken.

Han registrerer at motparten sier at streikeviljen øker av ekteparet Sundbys flytting til Sveits.

– Det tar vi til etterretning. Vi registrerer at det mobiliseres bredt og at fagforeningene ruller ut sine strategier i forbindelse med streiken. PBL har imøtegått mye av den informasjonen som kommer fra forbundene og vist til at de tegner et urettmessig negativt bilde av ordningene for ansatte i PBL-barnehagene, ifølge styreleder Husby.

TUNGVEKTER: Mette Nord er leder for de rundt 400.000 medlemmene i Fagforbundet. Forbundet er en av tre organisasjoner som nå streiker i de private barnehagene.

Han skyver en del av ansvaret over på den Arbeiderparti-ledede regjeringen, som har kuttet pensjonstilskuddet til de private barnehagene - og nå lover ytterligere innstramminger i støtten.

– Kutt i tilskudd på til sammen 600 millioner kroner, og også andre endringer som øker forskjellsbehandlingen mellom private og kommunale barnehager, gjør at inngangen til dette oppgjøret har vært mer krevende enn noen gang for private barnehager. Så det er helt klart en del av bakteppet som gjør dette vanskelig, påpeker Eirik Husby.

– Høye ambisjoner

Han legger til at saken også handler om noen prinsipper og om hva som – både av hensyn til de ansatte og arbeidsgiverne – er smart å gjøre med tanke på samlet fremtidig pensjonsordning i PBL-barnehagene.

– Hva tenker du om at ekteparet Sundby flytter til Sveits – etter at de har mottatt en stor andel offentlig støtte til private barnehager fra det offentlige gjennom mange år?

– For PBL er det vanskelig å legge seg bort i hvor folk bor. Vi er frie mennesker og kan bosette oss hvor vi vil. For PBL er det avgjørende at alle som eier og driver private barnehager har høye ambisjoner for kvaliteten på tilbudet til barna, og at de følger spillereglene og forventingene ved det å drive virksomheter i en offentlig finansiert sektor, svarer styrelederen for Private barnehagers landsforbund.

– Stikker av til Sveits

Leder Mette Nord i det streikende Fagforbundet reagerer på utflyttingen.

– Det er begredelig at de som har fått så mye offentlig støtte og billige eiendommer til sine barnehager stikker av til Sveits for å betale mindre til fellesskapet, sier hun.

– De sier selv at det ikke er motivet for å flytte til Sveits?

– Jeg leser det. Men det tar seg dårlig ut at de flytter til dette landet med gunstigere skattevilkår. Det er også spesielt umusikalsk at de gjør dette kjent midt i en arbeidskonflikt der ansatte i de private barnehagene kjemper for å få en anstendig pensjon, svarer Nord.

Sundby: Morselskapet vil betale mer skatt

I sitt svar sier Hans Jacob Sundby at de flyttet ut av landet i månedsskiftet juli/august, og at de på det tidspunktet ikke kunne vite at det ble streik. Han gjentar at de ikke vil ta med seg penger ut av landet.

– Til de ansatte kan jeg forsikre om at alle tilskuddene blir værende i de norske barnehagene. Jeg tror at vi kommer til å betale mer til fellesskapet, fordi morselskapet vil betale mer skatt, sier han.