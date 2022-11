PRESSES: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Vedum ikke skremt av permitteringer: Nekter å snu om lakseskatt

Etter flere permitteringsvarsler i laksenæringen onsdag, har kritikken på ny haglet mot regjeringens skatteforslag. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) står på sitt.

– Det blir grunnrenteskatt. Vi mener oppdrettsselskapene kan bidra mer til fellesskapet, sier Vedum til VG.

Oppdrettsselskapet Lerøy har i dag sendt ut permitteringsvarsel til 339 ansatte innen bearbeiding av fisk i Norge.

Selskapet skylder på regjeringens skattepakke som ble lagt frem 28. september, og inneholder en ny grunnrenteskatt grunnrenteskattGrunnrenteskatt er en slags «leie» der bedrifter som tjener penger på å bruke fellesskapets begrensede naturressurser betaler en skatt for dette. for havbruksnæringen

Det gjør også Romsdal Processing, som vil permittere 94 ansatte fra 1. januar. Da står de igjen med 3–5 personer for blant annet å holde fryseriet i gang.

LAKSESKATT: Regjeringen annonserte sitt nye skatteopplegg på en pressekonferanse i Modum den 28. september.

– Vi skal lande dette

Vedum viser til at Norges største lakseselskap Mowi kom med sitt resultat i dag med 2,5 milliarder i overskudd i tredje kvartal.

– Noen av de store selskapene har enorme overskudd, og det kommer til å bli en grunnrenteskatt. Lokalsamfunn kommer til å sitte igjen med mer penger, kystfylker kommer til å sitte igjen med mer penger, og vi kommer til å prioritere at folk som tjener mindre enn 750 000 får lavere skatt, sier han.

Hitra-ordfører Ole Laurits Haugen (Ap) er blant de som onsdag har bedt regjeringen om å snu lakseskatten – før det er for sent. I hans kommune får 125 ansatte permitteringsvarsel fra Lerøy.

– Hva vil du si til de som har fått permitteringsvarsel nå, og som står i fare for å miste jobbene sine?

– At når vi skal lande dette her, så skal vi lage et forutsigbart og trygt system som skaper arbeidsplasser langs kysten. Jeg snakket senest i går med en representant fra fagbevegelsen, og opplever at det er stor forståelse for at de største selskapene skal ta den største delen av dette, men at vi også skal gjøre det på en måte som langsiktig sikrer arbeidsplasser langs hele kysten. Så vil vi lytte til innspillene fra høringen, sier Vedum.

PERMITTERER: Oppdrettsgiganten Lerøy gikk onsdag ut og meldte at de må permittere ansatte.

Har høring

Finansministeren sier det er de reelle inntektene som skal ligge til grunn for hvilken skatt man skal betale.

– Det er ikke noen høyere skatt på foredlingsdelen. Det er selve grunnrenten i merdene merdeneSelve nettet som oppdrettsfiskene befinner seg i som skal være grunnlaget for skatten man skal få, understreker Vedum.

Romsdal Processing, som nettopp varslet permittering av 94 ansatte fra 1. januar, driver med lakseslakt og foredling av fisk.

– De sier at utfordringen er at deres kunder ikke inngår nye kontrakter så lenge det er uklart om det nye skatteregimet gjelder fra 1. januar?

– Selve skatteregningen vil ikke komme før i 2024. Men den endelige modellen kommer til å landes nå etter høringen, sier Vedum.

– Så er det en diskusjon om hva som skal være grunnrenteskatt-tidspunktet. Det er derfor vi har en høring.

KRITISK: Hitra-ordfører Ole Laurits Haugen (Ap) ber regjeringen trå på bremsen. Det gjør de ikke.

– Skal bli så lite vanskelig som mulig

Vedum sier han forrige uke reiste rundt og møtte mange aktører i laksenæringen.

– Jeg er selvfølgelig opptatt av at det skal bli så lite vanskelig som mulig, derfor har jeg også tett dialog med aktørene i næringen. Vi er tydelige på at vi skal ha en grunnrenteskatt, men også at det skal være de reelle inntektene som skal ligge til grunn.

– Frykter du ikke nye permitteringer?

– Vi ønsker en løsning og modell som fortsatt vil gi arbeidsplasser og aktivitet langs kysten, samtidig som fellesskapet sitter igjen med litt mer av overskuddet fra en svært lønnsom næring.

KRITISK: Frp-leder Sylvi Listhaug.

Listhaug: Forventer at regjeringen lytter

Frp-leder Sylvi Listhaug ber regjeringen skrote lakseskatteten. Hun viser til at Frp hele veien har vært motstandere av den, og at aktører i bransjen har ropt varsko om mulige konsekvenser.

– Jeg tar til etterretning at Ap og Sp ikke lytter til FrP. Men jeg forventer at de lytter til egne ordførere og politikere som nå ser hvilke konsekvenser dette har i deres lokalmiljø. Vi lever i en dyrtid og det siste folk trenger er å miste jobben. Vi kan ikke sette fremtiden til en av våre viktigste næringer på spill for at regjeringen skal saldere budsjettene sine etter hastverksarbeid, sier hun.

Hun sier at Frp er enige i at havbruksnæringen skal bidra mer, men at det må skje på en måte som ikke spenner beina under arbeidsplasser og nye investeringer.

– Nå er det på tide at regjeringen skroter sitt forslag og at vi setter oss ned sammen med næringen for å finne en modell som er fremtidsrettet og som gjør at næringen kan utvikles i Norge, istedenfor å sende arbeidsplasser utenlands og folk ut i arbeidsledighet.