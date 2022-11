Vassbakk i retten: Kjente ikke til Birgitte

HAUGESUND TINGHUS (VG) Drapstiltalte Johny Vassbakk sier han ikke kan huske å ha møtt Birgitte Tengs noen gang.

Det er fagdommeren som stiller de første spørsmålene til Johny Vassbakk.

Han begynner med å si at retten har registrert at Vassbakk nekter straffskyld.

– Hadde du noe kjennskap til Birgitte Tengs?

– Nei.

– Så du hadde aldri truffet henne?

– Ikke som jeg kjenner til.

Vassbakk forteller videre at han kjente noen andre jenter som han mener kjente Tengs.

– Jeg har lest at de har vært i konflikt med Birgitte flere ganger.

– Konflikt med Birgitte?

– Ja, at de har hatt fysisk kontakt med Birgitte. Etter det jeg har lest så har to eller tre vært i en konflikt eller krangel med henne.

Svarte om DNA-funnet

Forsvarerne til Vassbakk anførte i sitt innledningsforedrag at Y-kromosomet som knyttes til Vassbakk og ble funnet på strømpebuksen til Birgitte, kan ha havnet der gjennom oversmitte.

Det vil si at de mener Y-kromosomet kan ha havnet der ved en tilfeldig, felles kontakt mellom Vassbakk og Tengs.

Dommeren spør hvilke tanker Vassbakk gjør seg rundt funnet av kromosomet. Om han har en mulig forklaring.

– Jeg vet bare at så godt jeg vet har jeg ikke møtt Birgitte. Om vi har vært i samme butikk, eller hvor som helst, det vet jeg ikke.

Kjøpte undertøy til jenter

Aktor Nina Grande spør om Vassbakk kjente noen av venninnene til Birgitte.

Han sier at han gjorde det, og forteller om en jente han hadde litt kontakt med på telefon.

– Skjedde det noe mer?

– Jeg ga henne en gave.

– Hva var det?

– Det var en BH og en truse. Jeg hadde spurt i forkant hva slags størrelse hun brukte. Så ga jeg henne det da vi møttes. Det møtet varte i kanskje 5-10 minutter.

– Hvorfor ga du henne en gave?

– Jeg liker å glede folk.

Grande sier i retten at jenta var i samme alder som Tengs da dette fant sted.

I retten kommer det frem at også en annen ung jente fikk undertøy i gave fra Vassbakk.

– Synes hun det var greit?

– Jeg fikk inntrykk av det, ja.

– Plukket opp to jenter

Dommeren spør om han husker hva han gjorde rundt dagene drapet fant sted den 5. mai 1995.

– Nå må jeg repetere etter det jeg har lest i avhørene mine. Jeg kjørte til Haugesund den kvelden. Og tok opp to jenter.

– Kjente du dem?

– Nei det var sikkert rundt 30 år, pent kledd.

– Husker du noe mer?

– Jeg husker ikke om jeg gikk på bowling eller kjøpte meg en hamburger, eller gikk på kino. Det klarer jeg ikke huske.

Dommeren spør Vassbakk om det var vanlig for ham å plukke opp haikere, slik han gjorde den kvelden.

– Det var vanlig, ja, svarer Vassbakk.

Han sier det både var menn og kvinner, men mest kvinner.

– Så du sier hun kan ha vært en haiker i bilen din, eller truffet henne tilfeldig?

– Som jeg kjenner til, har jeg ikke truffet henne. Det har vært fremmede i bilen som jeg ikke vet hvem er.

Det er nå godt over 27 år siden Birgitte Tengs (17) ble funnet drept i et buskas på Karmøy, kun 400 meter fra sitt hjem.

I 2021 ble nå 52 år gamle Vassbakk siktet for å ha stått bak drapet, som hadde vært uløst siden fetteren til Tengs ble frikjent av Gulating lagmannsrett i 1998.

I to dager har påtalemyndigheten og forsvarerne lagt frem bevis i saken.

Onsdag forklarer Vassbakk selv seg for Haugaland og Sunnhordland tingrett.

– Når det gjelder selve 5. mai, så har han jo ikke så mye å fortelle. Han har nektet enhver befatning med drapet på Birgitte Tengs, og akkurat den dagen har han ikke så mye å bidra med, sier Johny Vassbakks forsvarer Stian Kristensen til VG.

Trodde forfatter hadde brutt seg inn

Politiet iverksatte skjult etterforskning i 2019 av Vassbakk for drapet på Birgitte Tengs.

Vassbakk forteller om et innbrudd som fant sted i hjemmet hans i 2019.

– Da fikk jeg selv kjenne på den utryggheten og ufølelsen som enkelte andre har kjent på. Det var ikke noen grei følelse, sier Vassbakk.

– Jeg begynte å lure på om det var Bjørn Olav Jahr, sier han.

Jahr har skrevet bøkene som førte til en oppvask for Viggo Kristiansen i Baneheia-saken, og har også skrevet boken «Hvem drepte Birgitte Tengs?», som handler om drapet på den 17 år gamle jenta.

Vassbakk forteller også om en episode der han følte at noen fulgte etter ham da han kjørte.

Jahr har tidligere jobbet med dokumentarserien om «Hvem drepte Birgitte» og har sagt til Haugesunds Avis at han har forståelse for at det kan ha vært tøft for Vassbakk.

– Det var en dag vi fant ut hvor han var. Vi sto og ventet, forklarte hvorfor vi var der og filmet ham med skjult kamera. Rett etterpå lå vi på hjul etter ham et par hundre meter. Jeg skjønner at alt dette kan ha vært tøft, men vi gjorde ingen andre tilnærminger utover det, har Jahr tidligere sagt til Haugesunds Avis

Vassbakk forteller om et viltkamera han hadde installert som tok bilder ved inngangen til hjemmet hans.

– I tillegg begynte jeg å sette en spiker i innerdøren på utsiden, det samme gjorde jeg i kjelleren i inner- og yttergangen.

Vassbakk hevder at spikerene lå inne på gulvet, og at deler av opptaket fra viltkameraet var slettet.

Beklager for de tidligere sakene

Vassbakk er tidligere domfelt for vold, blotting og tyveri av blant annet kvinneklær og sko.

Dommeren spør hva Vassbakk tenker om at de tidligere lovbruddene hans har vært tema i retten.

– Jeg vet jeg har gjort mye dumt, og jeg er ikke stolt av det, sier Vassbakk.

– Jeg har levd hele livet mitt med å bli uglesett og utstøtt, det har jeg følt hele livet og det kommer nok til å følge meg hele livet.

– Det har vært en stor påkjenning, og jeg beklager den påkjenning det har vært for de fornærmede for det ene og det andre. Det synes jeg er beklagelig.