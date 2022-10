KNALLHARDT FORSVAR: Når EØS-avtalen først finnes, så skal folk få rettighetene som ligger i den, sier Per Olaf Lundteigen (Sp). Han har vært saksordfører for oppryddingen etter trygdeskandalen.

Stortinget: Trygdeskandalen begynte allerede i 1994

Vekslende regjeringer har helt siden 1994 feiltolket EØS-avtalen og urettmessig nektet folk å ta med trygdeytelser til andre EØS-land. Det vil fremgå av en innstilling i Stortinget om Nav-skandalen, som blir lagt fram onsdag.

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) har vært saksordfører for saken som er ment å rette opp lovene om trygdeytelser, slik at de samsvarer med EØS-avtalen. EØS-avtalen.Avtalen gir nordmenn og norsk næringsliv samme rettigheter og plikter som EU-borgere.

Dette er en del av ryddejobben som lovgiverne på Stortinget nå gjør som en følge av den store EØS-trygdeskandalen, også kjent som Nav-saken.

Til nå har trygdeskandalen i stor grad dreid seg om årene etter 2012. Men nå slår altså et flertall på Stortinget fast at startpunktet må settes langt tidligere, allerede i 1994 – da EØS-avtalen trådte i kraft.

– Vannskille

Lundteigen sier til VG at innstillingen representerer et vannskille. Han feller en knallhard dom over de som feiltolket EØS-avtalen:

– Vi slår nå fast at EØS-avtalen har hele tiden betydd at det skal være likebehandling av borgere som har tilhold i Norge, og som i korte og lengre periode reiser til andre EØS-land, eller som kommer fra andre EØS-land til Norge, sier Lundteigen til VG.

– Det fantes aldri noe handlingsrom for å bryte med prinsippet om likebehandling, legger han til.

Bestemmer selv om trygd

– Vi slår også fast at det er opp til Stortinget å bestemme over loven om folketrygd, og hvilke velferdsordninger som skal gjelde. Der har vi 100 prosent handlefrihet. Men når de først er vedtatt, skal det være likebehandling etter EØS-avtalen.

– Når du sier «vi», snakker du på vegne av et flertall i Stortinget?

– Ja. det gjør jeg, svarer Lundteigen.

Ønsket ikke å endre praksis

– Hvordan kunne EØS-avtalen misforstås eller feiltolkes helt fra 1994?

– Fordi ulike norske regjeringer ikke ønsket å synliggjøre EØS-avtalens konsekvenser på trygdeområdet, for mottagerne, og for alle andre borgere. Dette hadde en kostnadsside. Ulike regjeringer ønsket ikke å endre praksis og utbetalinger før de ble nødt til det, etter klare vedtak i EØS-tilsynet ESA, i EFTA-domstolen, i Trygderetten eller i Høyesterett.

– Er det din oppfatning at skiftende regjeringer tviholdt på en praksis mot bedre vitende, helt siden 1994?

– Det er vår oppfatning, ja, sier Lundteigen.

– Hvordan vil Stortinget rette opp denne uretten nå?

– Mot mange er det begått en urett så stor at den knapt kan rettes opp. Mange er blitt nektet en rett de utvilsomt hadde, og noen er dømt til fengsel helt urettmessig. Så det er nærmest umulig å rette dette opp for samtlige. Derfor har jeg brukt så mye tid på dette, slik at det i hvert fall og i størst mulig grad skal rettes opp fremover i tid, sier Sp-representanten.

Entydig lovverk

Han sier at bestillingen fra Stortinget til regjeringen nå ikke skal være til å misforstå:

– Det skal skrives et entydig lovverk som skal være lett å forstå for brukere, forvaltning og domstoler, fordi dette er så komplisert er det en grunn til at dette har kunnet pågå så lenge. Men igjen: Mine undersøkelser viser at det hele tiden har vært erkjent at vi hadde forpliktelser i EØS-avtalen som ikke ble tatt ut.

EØS-motstanderen

Lundteigen gjør selv et poeng av at han som en konsekvent EØS-motstander nå krever total lydighet etter EØS-avtalen:

– Sp har konsekvent stemt imot EØS. Så dermed er det de som har stemt for avtalen, som er årsaken til at vi er i denne situasjonen. Det er de som har ført denne diskusjonen om trygdeeksport og begrensninger.

– Men jeg er knallhard på dette: Når EØS-avtalen først finnes, så skal folk få rettssikkerhet og de rettigheter som ligger i den. Jeg er veldig spent på om alle partier støtter denne linjen, men det vil man se når innstillingen kommer, sier Sp-representanten.

Overgangsstønad

Han erkjenner overfor VG at han ikke har nådd fram på alle områder: Regjeringen har argumentert imot at overgangsstønad for enslige foreldre var omfattet av trygdeforordningen, og dermed ikke kunne tas med ut av landet.

Men Norge fikk ikke medhold i dette synet i en grunngitt uttalelse fra EFTA-domstolen EFTA-domstolenOvernasjonal domstol som avgjør tvister om EØS-avtalen. i sommer. Trygderetten kom til samme resultat i september.

– Der skal regjeringen komme med en ny sak for Stortinget – selv om det var noe som vi med fordel kunne ha ryddet opp i denne runden, sier Per Olaf Lundteigen.