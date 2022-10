ROBIN HOOD-KONTORIST: SV-leder Audun Lysbakken møter VG på kontoret sitt på Stortinget. Han vil ta fra de rike og gi til de fattige.

46 milliarder ikke nok: SV vil øke skattene enda mer

46 milliarder kroner i skatteøkninger er ikke nok for at SV-leder Audun Lysbakken vil sikre flertall for budsjettet i Stortinget. Dette er for smått, sier Lysbakken.

NHO er bekymret og advarer mot at store prosjekter legges på is, mens økonomien kan gå mot en bråstopp.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (sp) vil øke skattene med 46 milliarder kroner i neste års statsbudsjett.

Ikke nok!

Det er det kontante svaret fra budsjettpartner og SV-leder Audun Lysbakken.

Han vil øke skattene på de rike enda mer, og gi pengene til klima, velferd og de med minst fra før.

– Det trengs kraftigere omfordeling. Historien om det voldsomme skattesjokket for de på toppen i samfunnet er en bløff som høyresiden har lykkes veldig godt med, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

Regjeringen skal i høst forhandle om budsjettet med SV for å få flertall på Stortinget.

– Dette er for smått for å bite på Forskjells-Norge. Det er ikke noe skattesjokk for de rike, sier han.

KABALEN: NHO-leder Ole Erik Almlid og Høyre-leder Erna Solberg får høre det fra SV-leder Audun Lysbakken.

– Blir så feil

Regjeringen foreslår i budsjettet å fylle statens pengepung med 41 nye milliarder fra næringslivet, inkludert ekstra arbeidsgiveravgift, såkalt lakseskatt og nye kraftskatter.

Høyre steilet på budsjettdagen, og viste til at Rødt før valget lovet å heve skattene med 40 milliarder kroner over fire år.

Siden regjeringen tok over, så har de foreslått skatteøkninger på 53 milliarder kroner.

– Det blir så feil. Høyresiden og NHO har fått gjennomslag for en slags fortelling hvor disse tallene kan sammenlignes med hva Rødt eller SV har lagt frem i Stortinget. Av denne skatteøkningen, så kommer over 30 milliarder fra kraftselskapene, som går rett ut til strømstøtte, sier Lysbakken.

MER SKATT: SV-leder Audun Lysbakken mener at rikfolk flest betaler for lite skatt i Norge, og vil gjerne hjelpe dem med det.

For en person med inntekt på mellom en og to millioner kroner og formue på mellom 5 og 10 millioner kroner, så øker skatten med 283 kroner i måneden.

– Formuesskatten og inntektsskatten for de rikeste er økt med beskjedne beløp. Det er helt andre grupper i samfunnet som sliter nå. Det er rett og rimelig at de med mest bidrar med mer, sier han.

– Rettferdig

SVs konkrete krav kommer trolig først i november, når deres alternative budsjett er klart. Så skal det forhandles med regjeringen.

Lysbakken kan likevel gi noen hint allerede nå.

– Vi mener at det må hentes inn mer penger. Det handler om skatter som formuesskatten, skatten på de høyeste inntektene, skattlegging av store aksjeformuer. Det er heller ingen hemmelighet at vi bør få på plass skatt på svært høy arv, sier han.

– De aller rikeste i Norge betaler fortsatt en lavere skatteprosent enn lærere og sykepleiere, og skattegrepene i budsjettet er for puslete til å gjøre noe med dette, sier Lysbakken.

STRENGT BLIKK: Audun Lysbakken mener høyresiden har lykkes med en skattebløff.

– Regjeringen sier at det er et stramt budsjett og har økt skattene på næringslivet med 41 milliarder, men har likevel råd til Stad skipstunnel og gratis barnehage til folk i Troms og Finnmark. Hvorfor skal næringslivet betale for dette?

– Det er et prioriteringsspørsmål. Det er begrenset hva næringslivet betaler for dette. Kraftselskapene får den store skatteregningen, sier Lysbakken.

– Kraftskatten tar fra kommunene og gir til staten. Gir det mer eller mindre velferd?

– Det er rettferdig at kraftselskapene bidrar til strømstøtten, men vi vil se på innretningen. Regjeringens forslag har konsekvenser for en del kommuner og kan ha konsekvenser for inve steringer i fornybar energi, sier han.

NHO slår tilbake

I NHO tar man kritikken fra SV med stor ro – og fastholder at det er grunn til å være bekymret over summen av skatteøkningen for næringslivet:

– Det ser ut som SV og regjeringen ikke tar inn over seg at det som er store ekstrainntekter til staten i et budsjett, faktisk er store ekstrakostnader for bedriftene. Og det i en tid der økonomien går mot en bråstopp, sier viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie, til VG.

Hun viser til en lang rekke eksempler der særlig kraft- og lakseselskaper nå varsler at de setter investeringer på vent, eller dropper dem helt.

– NHO er bekymret for konsekvensene budsjettet vil ha for investeringene i grønn omstilling og nye arbeidsplasser i Norge. Flere prosjekter er allerede stanset eller lagt på is på grunn av regjeringens skattegrep. Mener SV at dette er tull, spør Hauglie.

Høyre er blitt forelagt kritikken fra Lysbakken, men har enda ikke svart VG.

