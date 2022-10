COMEBACK?: Storbritannias tidligere statsminister Boris Johnson. Her i en annen sammenheng i september 2022.

Johnson med mulig comeback

Den 7. juli meldte Boris Johnson at han gikk av som Storbritannias statsminister. Nå kan han på nytt bli statsministerkandidat.

Den 20. oktober meldte Liz Truss at hun gikk av som statsminister, etter bare seks uker i jobben. Det konservative partiet må nå velge en ny leder innen én uke.

Truss tok over etter skandaleombruste Johnson, som måtte tre til side da regjeringen raknet rundt ham, etter en rekke store skandaler.

Nå skal Johnson ha fått samlet inn 100 underskrifter som støtter hans comeback som statsminister. Dette melder blant annet nyhetsbyrået Reuters, Sky News, BBC.

Johnson er dermed ett skritt nærmere å bli landets leder igjen. Han har ikke bekreftet offentlig at han vil stille som statsministerkandidat, men skal ha fortalt til partifelle James Duddridge at han akter å gjøre det.

GIKK AV: Liz Truss gikk av etter bare seks uker i jobben som statsminister.

Flere prominente Tory-politikere har gått ut med at de ønsker Johnson tilbake i lederstolen.

– Jeg kommer til å gjøre det, skal Boris Johnson ha sagt idet han avbrøt ferien sin i Kariben fredag kveld, etter å ha blitt spurt om han ønsket å stille som partileder.

Hard lederstrid

Tory-partiet i Storbritannia befinner seg dermed atter en gang i en hard lederstrid.

Hver kandidat må ha støtte fra minst hundre representanter i Underhuset før klokken 14 på mandag for å bli nominert som statsministerkandidat.

Johnson er den andre personen i rekken som har oppnådd de 100 signaturene. Fredag nådde tidligere finansminister Rishi Sunak den samme milepælen.

Sunak var en av de største konkurrentene til Truss om statsministerposten, før sistnevnte ble Storbritannias tredje kvinnelige statsminister.

KANDIDAT: Tidligere finansminister Rishi Sunak.

Sammen med Sunak er Penny Mordaunt en av de heteste kandidatene til å bli landets nye statsminister. Mordaunt er leder av det britiske Underhuset, og er populær blant grasroten i partiet.

Kort prosess

Før meldingen om støtten til Johnson kom lørdag, hadde bare noe over 50 parlamentsmedlemmer ytret offentlig at de støttet Johnson. Det gjør BBCs Nick Robinson et poeng av og påpeker at det uansett er opp til Johnson selv om han vil stille.

– Hvis, så klart, har han de 100 han trenger. Det er interessant at langt færre enn dét har sagt offentlig at de støtter ham, skriver han i en Twitter-melding.

Det konservative partiets 1922-komité, som organiserer ledervalget, har satt strenge regler for det som skal bli en kort prosess. Fristen for å nominere kandidater er klokken 14 mandag.

Hvem som går av med seieren, skal deretter avgjøres av partimedlemmene i en nettbasert avstemning i løpet av uken. Planen er å presentere den nye lederen fredag 28. oktober.

Ved forrige korsvei, da valget sto mellom Sunak og Truss, var det som kjent Sunak som trakk det korteste strået. Hvis situasjonen er slik det rapporteres lørdag, kan det hende at slaget neste uke står mellom Sunak og Johnson.

