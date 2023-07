Stort tre sperrer vei – Bygdøy isolert

Dronning Blancas på Bygdøy i Oslo er sperret etter at et stor tre har veltet over veien. Ingen er skadet.

Veien er den eneste bilveien mellom Bygdøy og resten av Oslo, og halvøyen er dermed isolert fra omverden enn så lenge.

– Det er en stor bjørk på rundt en meter i diameter som har veltet og tatt med seg flere trær ned, sier operasjonsleder Tore Solberg til VG.

Nødetater kommer seg til og fra bydelen via en privat vei på Kongsgården forteller han.

Det skal være lange køer på stedet.

– Det er en litt snodig situasjon. Det har jo ikke blåst noe, så vi vet ikke helt hva som har skjedd, sier operasjonslederen.

Han forteller at opprydningsarbeidet vil foregå utover kvelden, og at det kommer til å ta litt tid.

– Vi må felle noen trær først, avslutter han.