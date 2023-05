Studie: Elever av lavt utdannende foreldre gjør det dårligere på ungdomsskolen

*I 2021 viste tall fra SSB at foreldres utdanningsnivå fortsatt har stor betydning for hvem som velger å ta høyere utdanning, og hvem som fullfører. Jo høyere utdanning minst én av foreldrene har, jo større andel fullfører en grad på et universitet eller en høyskole.

*I den ferske PIRLS-undersøkelsen om barns leseferdigheter, fremkommer det også at elevenes leseprestasjoner har en klar sammenheng med familiens sosioøkonomiske status.