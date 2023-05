Hordaland tingrett.

Gruppevoldtektssaken i Bergen: Vil lukke dørene for publikum

Statsadvokat Benedicte Hordnes vil at saken der fem menn i 20-årene er tiltalt for flere overgep, skal gå bak lukkede dører resten av rettsdagene.

Mandag startet rettssakens andre uke i Hordaland tingrett.

– Det er mye skade som allerede har skjedd. Man burde kanskje gjort dette tidligere, sier Statsadvokat Benedicte Hordnes i retten mandag morgen.







Forsvarer Ellen Eikeseth Mjøs vil lukke dørene for publikum mandag. Det ønsker også bistandsadvokat Hilde Cecilie Matre.

Runt klokken 09.30 holder retten på diskutere om de vil ta dette til følge eller ikke. De vil meddele resultatet når det er klart.

At en rettssak går for lukkede dører betyr at publikum ikke får adgang til å følge rettsforhandlingene. Hovedregelen er at rettsmøter er offentlige.

Dette er saken:

Fem menn i 20-årene er tiltalt for flere overgrep.

Tre menn er tiltalt for gruppevoldtekt av en kvinne i 20-årene. Hendelsen skal ha funnet sted i 2021.

Én av disse tre er sammen med to andre menn tiltalt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, i 2020.

Én av disse igjen, en 25 år gammel mann, er tiltalt for sovevoldtekt av en tredje kvinne.

Mennene nekter straffskyld.

Mandag er planen at kvinnen som anmeldte en av mennene for sovevoldtekten, skal forklare seg. Det skal også den tiltalte mannen, skriver BA.

Rettssaken startet mandag forrige uke. Siden da har navn og personopplysninger til de tiltalte og fornærmede blitt delt på sosiale medier. Dette førte til at rettssaken ble stoppet to dager på rad.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post