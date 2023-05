ETTERFORSKER SAK: Politiinspektør Henning Klauseie sier at politiet ble varslet om hendelsen av den fornærmede kvinnen.

Overgrepsdømt ble prøveløslatt – siktet for ny voldtekt

Mannen ble dømt til norgeshistoriens strengeste overgrepsstraff i 2013, men ble prøveløslatt i april. Nå er han siktet for å ha voldtatt en kvinne på 17. mai.

Den da 38 år gamle mannen ble dømt til 17 års forvaring for grov voldtekt av fem kvinner i 2013. Han dopet ned kvinnene, misbrukte dem seksuelt og filmet overgrepene, ifølge dommen.

Eidsivating lagmannsrett la vekt på at mannen hadde på kynisk vis utnyttet unge kvinner som var svært sårbare og i en vanskelig livssituasjon, og kalte voldtektene «sadistiske».

Mannen ble dømt til 17 års forvaring, og ble i april løslatt etter minstetiden på ti år.

Nå er han siktet for å ha voldtatt en kvinne på 17. mai.

– Han er helt uenig i siktelsen, og mener at han ikke har gjort noe galt. Han er oppriktig lei seg for å være i fengsel igjen, sier mannens forsvarer, advokat Lars Mathias Enger til VG.

– Trusler

Det var NRK som omtalte saken først. Til statskanalen forteller politiinspektør Henning Klauseie at den fornærmede kvinnen tok kontakt med politiet.

– Det er et seksuelt overgrep som er klassifisert som voldtekt, og det har etter rettens vurdering skjedd på en måte som er gjort ved hjelp av trusler om å få seksuell omgang, sier Klauseie til NRK.

Mannen ble fredag varetektsfengslet av Østre Innlandet tingrett i fire uker for voldtekt og besittelse av en mindre mengde narkotika.

Han ble pågrepet av politiet om kvelden 17. mai i.

Retten mener at opplysningene som foreligger om voldtekten som han nå er siktet for, samsvarer med den fremgangsmåten benyttet ved flere av overgrepene han ble dømt for i 2013.

De skriver at det virker mer sannsynlig enn ikke at mannen har gjort det han blir anklaget for.

Han fengsles i fire uker med brev- og besøksforbud. Tingretten begrunner avgjørelsen med bevisforspillelsesfare.

Forsvarer Lars Mathias Enger varsler at han vil anke tingrettens kjennelse.

– Vi er sterkt uenige i tingrettens vurdering da vi er av den oppfatning at det ikke er grunnlag for varetekt, sier han til VG.

Prøveløslatt

I november 2022 bestemte Romerike og Glåmdal tingrett at mannen skulle prøveløslates fra 8. april i år, med prøvetid frem til 2026.

De mente at det ikke var en nærliggende fare for at mannen skulle begå alvorlige straffbare handlinger igjen.

Retten la vekt på at mannen forklarte at han tok ansvaret for voldtektene han ble dømt for i 2013, og at han sa det var riktig at han ble dømt til forvaring. Men de bemerket også at han ikke fullt ut har erkjent de faktiske forholdene han ble dømt for.

Retten mente mannen har tatt tak i sitt eget liv, og forstått at han må endre livsførsel for å fungere ute i samfunnet uten rus og kriminalitet, står det i prøveløslatelsen. De viste også til at han har gjennomført en rekke programmer og behandlinger.

Info Dette var vilkårene: For at mannen skulle bli sluppet fri på prøveløslatelse satte retten en rekke vilkår: Han skal følges opp av kriminalomsorgen og møte til avtalte møter.

Han skal bo der kriminalomsorgen mener er riktig, og kan ikke flytte uten godkjennelse.

Han skal overholde det som bestemmes når det gjelder jobb og aktivitet. Det gjelder også tilbud kommunen eller friomsorgen gir for nettverksbygging.

Han skal ikke drikke alkohol eller bruke andre berusende eller bedøvende midler, og må avgi rusprøver.

Han skal ikke oppsøke eller ta kontakt med fornærmede, ei heller elektronisk. Vis mer