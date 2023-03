FOR MANGE? Det er i dag 88 strømselskaper som leverer kraft til norske husholdninger. Ifølge Fornybar Norge holder det trolig med 50.

Fornybar Norge vil ha langt færre strømselskaper

Fornybar Norge, strømselskapenes egen organisasjon, håper at rundt halvparten av alle landets strømleverandører har forsvunnet innen få år.

Årsaken? Fornybar Norge (tidligere Energi Norge) mener det er altfor mange selskaper i kongeriket i dag til at det er liv laga for alle sammen.

– Vi håper det kan skje i løpet av tre-fire år. Men mange steder er det veldig stor interesse lokalt for å ha et eget nettselskap og en egen strømleverandør. Det er mye politikk i dette, og det vil forsinke utviklingen, sier Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver i organisasjonen, til VG.

Men innen 2030 håper han i hvert fall at det har skjedd en kraftig avskalling.

– Beintøff konkurranse

– Jeg skal være forsiktig siden mange er medlemmer hos oss, men jeg kunne tenke meg at vi hadde nærmet oss en halvering i løpet av de nærmeste årene. Vi hadde kommet langt med 50 strømleverandører i Norge. Det er for mange i dag, sier Møller.

Tall fra Forbrukerrådet viser at det i dag er 88 strømleverandører som selger kraft til forbrukere.

– Vi tror det kommer til å bli færre strømselskap, ikke minst når man ser på utfordringene gjennom 2022 der mange har vært på grensen til konkurs fordi de økte prisene for sent, sier Møller.

Han vil absolutt ikke ha like få aktører som i matvarebransjen.

– Men hvis man får færre aktører vil strømselskapene få økte stordriftsfordeler, de trenger ikke å tjene like mye på hver kunde, sier Møller.

Strømbransjen har begynt å ta seg bedre betalt. Ifølge Teknisk Ukeblad økte det gjennomsnittlige påslaget for spotprisavtalene avregnet per time for kunder med et årsforbruk på 20.000 kWh med 11,3 prosent fra 2021 til 2022. Tallene inkluderer øre-påslag per kWh, fast månedlig avgift og gebyr for papirfaktura, men ikke selve spotprisen.

– Konkurransen har blitt beintøff. Det er mellom 600.000 og 700.000 som skifter leverandør årlig, sier Møller og viser til NVEs oversikt over leverandørbytter i 2021. Fjorårets tall er ikke helt klare ennå, men i 2011 var det 258.700 husholdningskunder som fant seg en ny strømleverandør.

– Det er ikke noe annet marked i Europa som har så mange leverandørbytter som i Norge, sier Møller.

RÅDGIVER: Ulf Møller er næringspolitisk rådgiver i saker innen sluttbrukermarkedet, strømsalg og krafthandel hos Fornybar Norge.

Han mener at selv om mange kunder er på hugget og følger med, så er det andre som kanskje lar det skure og gå og burde ha skiftet leverandør.

– Det er store kostnader når man i gjennomsnitt skal forskuttere kundenes forbruk i gjennomsnittlig 45 dager og strømmen koster fem kroner. Derfor har flere holdt på å gå over ende, sier Møller.

Noen selskaper gikk også på en smell i forbindelse med fastprisavtaler som var svært fordelaktige for kundene da prisene gikk i været samtidig som de fikk strømstøtte. Etter flere negative opplevelser, rettssaker og foretaksstraff fra Forbrukertilsynet, la for eksempel Tinde Energi ned driften i desember.

Info Antall strømselskaper I 2022 hadde 175 selskaper konsesjon til å selge strøm til sluttbrukere. I 2017 var det 180 selskaper. I 2012 var det 190 selskaper. Det er 23 selskaper som har trukket omsetningskonsesjonen siden 2022, 17 i 2022 og 6 selskaper så langt i 2023. Kilde: Reguleringsmyndigheten for energi (RME) Vis mer

– Utelukker ikke mer frafall

Også Forbrukerrådet tror det bare er et tidsspørsmål før flere strømselskaper kommer til å kaste inn håndkleet.

– I et marked der alle selger helt et helt likt produkt vil konkurransen bli veldig hard. Hvis det er for mange selskaper, vil noen falle fra. Det må man forvente i et marked med fri konkurranse slik som strømmarkedet, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, til VG.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Han er ikke overrasket over at noen selskaper har begynt å øke påslagene sine.

– Jeg vil ikke utelukke at det blir mer frafall i bransjen. Det er blitt dyrere å drive når det kommer til alt fra leie av lokaler til å legge ut for strømmen på Nordpool. Det krever en sterkere økonomisk rygggrad, sier Iversen.

Møller viser til at bransjen nå rydder opp og har forståelse for at mange har vært og er kritiske til bransjen. Forbrukerrådet sa i februar 2021 at strømkundene blir lurt.

– Jeg har sett på tall på at det har vært godt over 400 forskjellige strømavtaler. Men nå skjer det en opprydning, sier Møller og viser til at man nå lager en felles standard strømavtale slik at det skal bli lettere å sammenligne priser.

– Men bidrar egentlig strømselskapene med noe annet enn fakturering?

– Ja, de gjør en veldig viktig jobb som noen nødt å gjøre. Ikke minst handler det om når kunden faktisk bruker strømmen og at de bestiller riktig mengde strøm fra Nordpool. Selv om noen mener dette kunne vært gjort av nettselskapene har de ikke kompetansen og folkene i dag. Og så hjelper strømselskapene kundene med å bruke mindre når strømmen er dyr.