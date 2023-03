Sykehusutvalget vil ha nye vurderinger om planlagte sykehus

Utvalget frykter nye sykehus ikke blir dimensjonert etter langsiktige behov. De forslår å endre måten sykehusprosjekt finansieres.

Sykehusutvalget leverer i dag sin utredning av hvordan sykehusene landet styres. I tillegg har de kommet med rekke forslag til forbedringer.

Her er noen eksempler fra utredning:

Kaliteten på samhandlingen mellom nivåene i helse- og omsorgstjenesten varierer, og at den i flere tilfeller er for dårlig.

Risiko for at nye sykehusbygg ikke blir dimensjonert med langsiktige behov. Utvalget vil at finansieringen av sykehusbygg endres.

Gå bort innsatssyrt finansiering til rammefinansiering. Det gjør at sykehusene får finansiering basert på befolkningen, og utvalget tror det kan bli mindre fokus på hvilke behandlinger som er mest lønnsomme.

Info Fakta om sykehusutvalget *Leder for Sykehusutvalget Jon Magnussen overleverer rapporten «Fellesskapets sykehus. Styring, finansiering, samhandling og ledelse» til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). * Utredningen ser på erfaringene med dagens styring og organisering av sykehusene og helseforetaksmodellen. Vis mer

Vil se på sykehusbygg på nytt

Utvalget mener det kan være grunn til å gjøre nye vurderinger av planlagte prosjekter for nye sykehus.

Utvalget foreslår blant annet å se på dimensjoneringen på nytt.

«Det er risiko for at nye sykehusbygg blir planlagt og dimensjonert ut fra hva man på kort sikt tror lar seg realisere innenfor eksisterende økonomiske rammer og planforutsetninger. Dette kan føre til at nye bygg ikke blir dimensjonert ut fra hva som reelt sett er behovet eller ønskelig i et langsiktig perspektiv», skriver utvalget.

Se video – slik blir det nye gigantsykehuset i Oslo:

Samarbeider for dårlig

Sykehusutvalget skriver også i utredningen at pasienter med mer komplekse tilstander enn før skrives ut fra sykehus.

Dette øker kravene til helse- og omsorgstjenestene i kommunene, fordi det er de som får ansvar for å følge opp pasientene etter behandling på sykehus.

«Kvaliteten på samhandlingen mellom nivåene i helse- og omsorgstjenesten varierer, og at den i flere tilfeller er for dårlig», står det i rapporten.

Utvalget mener det er betydelig potensial for å forbedre samarbeidet mellom sykehus og kommuner.

VG har tidligere skrevet om tilfeller der dette samarbeidet ikke fungerer som det skal:

81 år gamle Andor Klaussen var inn og ut av sykehus og helsehus, fordi han ble skrevet ut av sykehus og slet med å få hjelp i kommunen.

I Trøndelag har tillitsvalgt på St. Olavs slått alaram fordi eldre fyller opp akuttmottaket.

Sykehusutvalget foreslår at det settes av en til to milliarder kroner til et samhandlingsbudsjett.

Dette skal blant annet sørge for bedre og mer helhetlige pasientforløp.

Les også Liv (79) måtte vente ti dager ekstra på sykehuset. Det kostet kommunen 55.000 kroner OPPDAL/RØROS (VG) Liv Winger Lyssandtræ (79) falt på treningssenteret på Oppdal og brakk lårbeinet.

Finansiering basert på befolkning

En del av finansieringen av norske sykehus i dag er innsatsstyrt. Det betyr at de får mer penger når de behandler flere.

Utvalget foreslår at en del av dagens ordning erstattes med rammefinansiering som hovedmodell.

Dette vil i praksis innebære at de regionale helseforetakene får en årlig ramme basert på størrelsen på befolkningen.

«Med rammefinansiering som hovedmodell, vil det etter utvalgets mening, bli mindre oppmerksomhet i sektoren om hvilke typer aktiviteter

som særlig gir inntekter», skriver utvalget.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post