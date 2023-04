VARSLER GREP: Live Kleveland grunnla Dyrevernalliansen og varsler at de nå kan gå til retten mot norske kyllingprodusenter.

Dyrevernalliansen ut mot «monsterkyllinger»: − Som å gå med en ryggsekk på magen

Dyrevernalliansen har startet kampanje mot Kiwi og vurderer rettssak mot produsentene. De vil ha slutt på bruken av kyllingrasen Ross 308 i Norge.

I flere europeiske land jobber dyrevernorganisasjoner på spreng for å stanse bruken av rasen Ross 308 til kyllingkjøtt. I England har en gruppe tatt den britiske staten til Høyesterett, i en høring med oppstart 3. mai, for brudd på dyrevelferdsloven.

I Norge spiser vi stadig mer kylling, med en tredobling av produksjonen siden 2001. Med ett unntak selger de norske lavpriskjedene kylling fra denne rasen.

De er avlet til lidelse, hevder organisasjonen Dyrevernalliansen. De kjører nå en kampanje mot Kiwi og eieren Norgesgruppen.

– De må ta dyrevelferd på alvor. Det har de ikke gjort. Hvis de tror at de skal slippe unna med det, så tar de feil, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

– Vi skal forfølge denne saken til vi er i mål. Vi kommer ikke til å gi oss, sier Kleveland.

I kampanjen kaller de Ross 308 for en «monsterkylling» og «unaturlig kylling»:

UNDERSKRIFTER: Dyrevernalliansen samler underskrifter for å legge press på Norgesgruppen og beslutningstakere.

– Som å gå med ryggsekk på magen

Ross 308 er en hurtigvoksende kylling som veier i snitt 1500 gram etter 33 dager. Rasen har blant annet hatt problemer med hjertesvikt knyttet til tempoet den vokser i.

Dyrevernalliansen viser til en fersk rapport fra den europeiske vitenskapskomiteen om problemer med industrikyllingen.

– Denne rasen er avlet fram av et internasjonalt firma, for å produsere mest mulig kjøtt på kortest mulig tid, til lavest mulig pris. Det har alvorlige konsekvenser for dyrevelferden, sier Kleveland.

Hun påpeker at rasen får særlig mye kjøtt på brystet, som gir store brystfileter i butikkhyllene.

– Det er magert kjøtt og etterspurt av kundene, men det fører til at kyllingene tipper framover. De blir så framtunge at de får problemer med å vagle når de blir større. Det er som å gå med en ryggsekk på magen, sier Kleveland.

En bonde med Ross på gården sin, har tidligere sagt til VG at rasen har fått ufortjent mye pepper. Bønder i Norge har endret fôret for å unngå at kyllingene vokser for fort.

Men det hjelper ikke hvilke forhold kyllingen lever under – så lenge den er avlet fram på en måte som gjør at den lider under størrelsen av sin egen kropp, sier Kleveland.

– Vi må forsøke å stanse denne avlen, det er det vi gjør nå.

21 DAGER GAMLE: Kyllingene har strøbad og opphøyninger de kan vagle og klatre på. Kyllingene av rasen Ross 308 slaktes rundt 34 dager gamle.

Rettet mot Kiwi

Den siste uken har Dyrevernalliansen kjørt en reklamekampanje mot Kiwi og det de kaller «monsterkylling».

Rema 1000 kuttet ut Ross-rasen i 2018, i samarbeid med Dyrevernalliansen.

Remas heleide kyllingprodusent, Norsk Kylling, står bak en nylig publisert forskningsartikkel i anerkjente Nature Scientific Report. Den viser at Hubbard har mindre hjerteproblemer enn Ross i de norske fjøsene.

Kleveland sier de har vært i dialog med Norgesgruppen siden 2018. I desember 2021 sa Norgesgruppen at de ville ta inn saktevoksende kylling i sine butikker.

– De har gitt løfter, men vi opplever at de har utsatt å innfri løftene. De har ikke vist særlig stor interesse for dette prosjektet og det virker ikke som de skjønner alvoret, sier Kleveland.

I BUTIKKENE: Kiwi selger kylling fra merket Prior, som Nortura står bak.

Norgesgruppen: Utsetter ny kyllingrase

Kiwi har ikke ønsket å svare på VGs spørsmål. De viser til Norgesgruppen, som har sendt en skriftlig uttalelse fra kommunikasjonssjef Kine Søyland.

– Det er viktig å si at forbrukerne kan være trygge på at det er strenge krav til dyrevelferd, uansett hvilke produkter de kjøper i våre butikker. Det er enkelte forskjeller mellom de ulike kyllingrasene, men de er forholdsvis små, skriver Søyland.

Norgesgruppen eier Kiwi, Meny, Spar og Joker. Blant deres varer finnes også saktevoksende kylling, påpeker Søyland, og kundene har derfor et valg.

Norgesgruppen har nå bestemt seg for å utsette innføringen av saktevoksende kylling. I desember 2021 gikk de ut med planene om å lage merket «Prior Kyllinggården» sammen med kjøttprodusenten Nortura.

Planene står fortsatt ved lag, ifølge Søyland, men:

– I dagens marked med raske økninger i produksjonskostnader, økte matpriser og redusert kjøpekraft, så er dette mer krevende enn forutsett. Vi mener at sannsynligheten for å lykkes vil være best med en utsatt lansering.

Det vil kreve både tid og penger å bytte ut rase, skriver Søyland.

– Vi må ha med oss både forbrukerne og hele næringen, når vi skal gjøre endringer. Det tar lenger tid enn først forespeilet.

VALGENE: I Norge er det tre store merker på markedet. Nortura med merket Prior, Rema 1000s merke Solvinge fra Norsk Kylling, og COOPs kylling fra Den Stolte Hane.

Nortura: – Små forskjeller

På Dyrevernalliansens kritikk av kyllingproduksjonen, svarer Nortura at dyrevelferden har blitt mye bedre i Norge de siste ti årene.

– Nå er både helse, velferd og ytelse vektlagt, noe som har gitt en sunnere og mer robust kylling enn før, skriver kommunikasjonssjef Mari Hagerup i Nortura.

Forskjellen er ikke så stor mellom de rasene som vokser raskt og de som vokser saktere, skriver Hagerup.

– Andelen friske dyr er relativt lik og det er relativt små forskjeller som skiller de fra hverandre når det kommer til dødelighet og sykdomsforekomst. Mattilsynet, som har ansvar for å føre tilsyn med at norsk regelverk følges, har også tett oppfølging av alle ledd i kyllingproduksjonen, sier kommunikasjonssjefen.

Info Dette er de norske aktørene I grove trekk er det tre kyllingprodusenter som leverer til dagligvarehandelen: Norgesgruppen eier Kiwi, Meny, Joker og Spar. De får i hovedsak kylling fra Nortura bak merket Prior, som bruker rasen Ross i sin standard produksjon.

Rema 1000 eier selv produsenten Norsk Kylling , den eneste som har byttet ut rasen Ross med en som vokser saktere.

Da gjenstår COOP, som får sin kylling fra Den Stolte Hane. Denne produsenten kjøper sine kyllinger fra Norturas klekkeri, av rasen Ross 308. Vis mer

Flere utsettelser vil ikke Dyrevernalliansen være med på. Kleveland varsler at de vurderer rettslige skritt mot selskapene som produserer eller selger denne kyllingrasen.

De følger derfor med på saken i Høyesterett i England, og en sak om avl av hunderaser i Norge.

– En dom i England vil ikke få umiddelbar betydning i Norge, men utgangspunktet med lovgivningen om dyrevelferd er nokså lik. Vi følger med på disse rettsprosessene og utelukker ikke at vi kan gå til retten i Norge, sier Kleveland.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post