OVER SNITT: Ivar Tollefsrud fyller dieseltanken til 21,09 kroner literen. Dette er en krone høyere en snittpris mandag.

Enorme forskjeller i drivstoffpriser: − Mye å spare

Fylle tanken før påsken? Det kan være hundrelapper å spare på å fylle rett sted.

Mandag var det åtte kroner forskjell på laveste og dyreste dieselpris, ifølge DrivstoffAppen. Denne samler inn brukerdata fra bensinstasjoner over hele landet.

– Det må være bare for å erte folk. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig, sier Ivar Tollefsrud til VG mandag formiddag.

VG møter han på Circle K Bjerke i Oslo. Her fyller han dieseltanken til 21,09 kroner literen. Hadde han fylt på Uno-X Arendal kunne han fått diesel til 15,76 literen – over 300 kroner rimeligere for en tank.

15,76 kroner literen er hele åtte kroner billigere enn mandagens høyeste dieselpris på 23,78 ved Minol i Rørvik, ifølge DrivstoffAppen.

Prisforskjellene er også store for bensin. Uno-X Arendal solgte bensin for 17,81 kroner literen, syv kroner billigere enn mandags høyeste bensin­pris på 25,07 ved Esso Hasnes, ifølge Drivstoff­Appen.

Tollefsrud har vanskelig for å tro at en dieselpris på 15,76 kan gå rundt for bensin­stasjonene. Selv om han generelt syns drivstoff-prisene er høye, mener han 21,09 kroner literen i Oslo er en god pris.

– Jeg så det var rimeligere i dag, så da ville jeg fylle, sier han.

– Plyndre oss?

Også Bård Brekke er på Circle K Bjerke denne mandagen. Heller ikke han forstår hvordan det kan være så stor variasjon i drivstoff­prisene.

– Jeg skjønner ikke hvordan det går an.

Brekke fyller kun halv tank denne gangen. Han skal nemlig til Kristiansand litt senere i uken.

– I Grimstad så jeg prisen nylig lå på rundt 18,50 literen for bensin, hvorfor skal de plyndre oss her i Oslo?

Arendal rimeligst

– Det er alltid billigst i Arendal, sier Syver Orhagen, daglig leder i Drivstoff­Appen.

– I alle fall det siste året, legger han til.

Orhagen tror dette kan skyldes sterk lokal konkurranse i Arendal.

Han opplyser at gjennomsnittsprisen for bensin var 20,50 kroner og for diesel 19,53 på mandag, ifølge data’ene til DrivstoffAppen.

«Voldsomme utslag»

– Det er litt sånn drivstoff-Norge fungerer, sier leder i Uno-X Norge Jens Haugland om de store forskjellene.

Han har forståelse for at prisene kan være forvirrende.

– Det er voldsomme tidsmessige og lokale utslag.

BEVISST: Jens Haugland, Leder i Uno-X Norge oppfordrer til å være enda mer bevisst på prisene.

Ifølge Haugland har bransjen tidligere operert tommelfinger­regelen: 60-30-10.

60 prosent av prisen er innkjøp

30 prosent av prisen er avgift (drivstoffavgift og moms)

10 prosent av prisen er margin – stasjonenes fortjeneste

Haugland mener denne regelen ikke er helt dekkende, blant annet fordi innkjøps­prisen stadig endrer seg.

– Marginen kan vel ikke være ti prosent både for dieselen til 15,87 kroner og til 23,78?

– Jeg kan ikke kommentere dette. Det er både innkjøpspris og konkurranse­messige hensyn som påvirker prisene.

Haugland legger til drifts­kostnadene også varierer ulike steder i landet.

– Det er mye som påvirker prisen, men bransjen konkurrer veldig hardt på pris.

– Mye å spare

Drivstoff­prisene har mye å si for lommeboken. Haugland sier han forstår hvorfor prisene engasjerer, og oppfordrer alle til å være enda mer bevisst på prisene.

Dette får han støtte ifra professor ved Norges Handels­høyskole (NHH), Øystein Foros. Han har blant annet studert konkurranse­strategier innenfor drivstoff.

– Det kan være mye å spare på å følge med på prisene, sier han til VG.

I områder med høy konkurranse kan prisen variere med tre kroner literen på en uke, anslår Foros.

KONKURRANSE: Professor ved NHH, Øystein Foros, forklarer de store geografiske prisforskjellene med konkurranse.

Mange faktorer

Foros forklarer at drivstoffprisene påvirkes av mange faktorer.

– Det er oljeprisen som er avgjørende for det generelle nivået, sier han.

Etter vestens sanksjoner mot Russland, skøyt oljeprisen i været og drivstoff­prisene fulgte etter, forklarer Foros.

Ettersom olje selges i dollar, har også dollarkursen stor betydning, ifølge Foros. Drivstoff­prisene går ikke tilbake til 2021-nivåer, fordi norsk krone er svak for øyeblikket, forteller han.

Drivstoffavgiften er bestemt politisk. Ifølge Smarte Penger ligger drivstoffavgiften på 6,91 kroner for bensin og 5,45 kroner literen for Diesel i 2023.

– Drivstoff­avgiften er villet politikk. Den skal hente inn penger til stats­kassen men også redusere forbruket. Deler av drivstoff­avgiften er en miljøavgift.

Foros mener drivstoff­avgiften måtte blitt kraftig redusert for å gi utslag i pumpeprisen.

Momsen er 25 prosent, og varierer derfor ut fra hva prisen.

Billigere på mandager?

– Tidligere hadde vi et mandags­mønster, opplyser Foros.

Dette er ikke lengre tilfelle. Ifølge Foros settes prisene opp samtidig i hele landet, to-tre ubestemte dager i uken. Deretter vil prisene presses ned lokalt på steder med høy konkurranse.

På steder med høy lokal konkurranse vil derfor prisene presses langt mer ned, enn steder med lavere konkurranse.

Foros trekker også frem at prisene kan være lave på søndager eller i jul- og påsketider når mange er på veiene.

– Da håper man at folk stopper for drivstoff, men kjøper med seg melk, brød og en hamburger på veien.