Lover flere studieplasser på disse utdanningene

«Studentministeren» lover flere studieplasser på enkelte fagfelt – men varsler også strengere prioriteringer i sektoren fremover.

– Vi er i ferd med å gå tom for folk, før vi går tom for penger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til VG.

Fredag legger han frem stortingsmeldingen «Utsyn over kompetansebehovet i Noreg». Den skal danne et bilde av hvordan behovet for kompetanse i samfunnet blir i tiden fremover, sammenlignet med de demografiske endringene i samfunnet.

– Tilgangen på mennesker med riktig kompetanse kommer til å bli den begrensende faktoren for hva vi får til i samfunnet fremover, sier Moe til VG, og legger til:

Disse studiene vil få flere plasser

For vi blir stadig flere eldre, og færre yngre. I begynnelsen av februar la helsepersonellkommisjonen frem en rapport som viste at vi de tyve siste årene har det blitt 40.000 flere over 80 år. Frem mot 2040 blir det 250.000 flere over 80 år.

– Vi må prioritere hardere fremover, også i denne utdanningssektoren, sier Moe.

Han trekker frem helse- og omsorgsfagene, fra helsefagarbeidere til spesialiserte leger, og de tekniske fagene, som ingeniørutdanningene.

– Dette er en videreføring og forsterking av det vi har drevet med det siste halvannet året. Vi satser på medisinutdanning i nord, sykepleier- og spesialsykepleierutdanninger i hele landet og nukleære fag i Oslo og på Ås. Og så er det betydelig flere plasser til fagskolene.

– Lover du flere studieplasser innenfor disse fagfeltene i årene som kommer?

– Ja, det vil være en prioritet for oss. Videre vekst i utdanningstilbudet vil komme her.

Info Dette vil de prioritere Kompetanse som er nødvendig for et høyproduktivt og konkurransedyktig næringsliv

Kompetanse som er nødvendig for å gjennomføre det grønne skiftet

Kompetanse som er nødvendig for å ha gode velferdstjenester i hele landet og for å håndtere den demografiske utviklingen, balansert opp mot behovet for arbeidskraft i andre sektorer i samfunnet

Å kvalifisere og mobilisere flere av dem som står utenfor arbeidslivet Vis mer

– Hva betyr stortingsmeldingen for de som skal søke studier nå?

– Et av de åpenbare svarene er at vi må nå enda flere med ulike tilbud om høyere utdanning. I praksis handler det om å i større grad nå eldre grupper, de som allerede har et etablert liv og jobb ved siden av, og de som står utenfor arbeidslivet og trenger kompetanse for å komme seg inn.

Varsler endring i Lånekassa

Statsråden peker på at mer fleksible tilbud, for eksempel nett- eller samlingsbasert, kan være løsninger for å få til dette. Det blir opp til sektoren selv å utforme hvordan det skal gjøres i praksis.

Samtidig varsler «studentministeren» en omlegging i Lånekassen, slik at studenter i større grad får rett til studielån også for kortere og mer fleksible studieløp.

Regjeringen vil også gjøre endringer i finansieringssystem for universitetene og høyskolene. Det innebærer blant annet at de fjerner en rekke resultatbaserte finansieringskategorier.

– Det blir mindre byråkrati og rapportering, og mer ressurser til det som er viktig – og det er ikke å sende rapporter til meg, sier Moe.

– Hvor stort bil behovet for folk med disse utdanningene i fremtiden, da?

– Det er alltid krevende å spå hvordan ting ser ut om 25 år, fordi det er mye man ikke vet. Det er et viktig forbehold å ta. Men vi vet at vi kommer til å trenge flere folk, samtidig som systemene må gjøre en større del av jobben, sier Moe, og viser til tallene fra helsepersonellkommisjonens rapport.